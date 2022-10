Ehrliche Finderin gibt Bargeld zurück

Ludwigshafen (ots) – Eine 61-Jährige fand am Freitag 30.09.2022 einen Geldbeutel mit 3.700 Euro Bargeld in der Schlossstraße. Die 61-Jährige fuhr direkt zur nächsten Polizei und übergab dort das Bargeld.

Zeitgleich meldete sich ein 46-Jähriger bei der Polizei und wollte den Verlust von 3.700 Euro melden. Das Bargeld wurde im Anschluss in der Polizeiwache dem Mann übergeben.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ludwigshafen (ots) – Aufgrund eines defekten Bremslichts wurde ein Mann am Montag (03.10.2022) gegen 14.30 Uhr einer Verkehrskontrolle in der Fritz-Schmidt-Straße unterzogen. Beim Aushändigen des Führerscheins fiel den Beamten auf, dass dieser gefälscht sein könnte. Nähere Untersuchungen des Dokuments auf der Dienststelle bestätigten den Anfangsverdacht.

Diebstahl von Zaunelementen

Ludwigshafen (ots) – Ein Zeuge meldet am Montag 03.10.2022 gegen 11.00 Uhr einen verdächtigen Transportwagen, der in der Wattstraße von zwei Unbekannten mit Zaunelementen beladen wurde. Da es bereits in der Vergangenheit zu Diebstählen gekommen war, sprach der Mann die zwei Unbekannten an. Nachdem er versicherte, dass er den eigentlichen Eigentümer des Grundstücks kenne, flüchteten die Unbekannten in Richtung Ludwigshafen-Gartenstadt.

Der Beifahrer des Wagens wird als männlich, ca. 1,70 m groß, ca. 60 Jahre alt beschrieben. Er hat graue Haare und einen Vollbart.

Wer hat etwas gesehen und kann der Polizei weiterhelfen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruch in Keller eines Mehrfamilienhauses

Ludwigshafen (ots) – Von Sonntag auf Montag (02.10.2022 – 03.10.2022) brachen Unbekannte in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Mundenheimer Straße ein. Aus einem Abteil wurden Motoröl sowie diverse Werkzeuge entwendet. Die anderen Abschnitte des Kellers blieben unberührt.

