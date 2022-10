Betrunken mit Krankenfahrstuhl unterwegs (siehe Foto)

Bad Bergzabern (ots) – Am Montag 03.10.22 gegen 21:06 Uhr, wurde der Polizei Bad Bergzabern eine alkoholisierte Fahrerin eines Elektromobils gemeldet. Die Frau konnte an ihrer Wohnanschrift in erheblich betrunkenem Zustand angetroffen werden.

Einen Atemalkoholtest wollte die Frau aus dem Kreis Südliche Weinstraße nicht durchführen. Der 59-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Geschwindigkeitskontrolle

Edenkoben (ots) – Am Dienstag 04.10.2022 wurde durch die Polizei Edenkoben die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung im Bereich des Gymnasiums überwacht. In knapp einer Stunde mussten 17 Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, da sie die erlaubten 30km/h überschritten.

Ein 55-Jähriger Edenkobener war als unrühmlicher Spitzenreiter mit 56 km/h unterwegs. Ihn erwartet ein Bußgeld von mindestens 110 Euro und ein Punkt im Fahrerlaubnisregister.