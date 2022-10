Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Neue Codieraktion der Polizei Bad Vilbel

Neue Codieraktion der Polizei Bad Vilbel Bad Vilbel: Am Donnerstag den 13.10.2022 wird es wieder eine Codieraktion der Polizei geben. Auf dem Hof der Polizeistation im Riedweg versieht Polizeioberkommissarin Julia Kolwes Fahrräder und Werkzeug mit dem sogenannten F.E.I.N.-Code. Diese Markierung lässt Rückschlüsse auf den Eigentümer des Gegenstandes zu, erleichtert damit die Ermittlungsarbeit der Polizei und schützt vor Diebstahl. Codiert wird zwischen 9 Uhr und 16 Uhr. Ein Eigentumsnachweis (Kaufvertrag oder Rechnung) für den Gegenstand, welcher mit der Codierung versehen werden soll, ist unbedingt mitzubringen. Für E-Bikes bedarf es des Akku-Schlüssels. Räder aus Carbon können aufgrund ihrer Materialeigenschaften nicht codiert werden. Wer Interesse an einem der begehrten Termine für diesen kostenlosen Service hat, muss sich zu den normalen Geschäftszeiten unter der Rufnummer 06101/5460-60 anmelden. Eine Anmeldung ist für die Teilnahme an der Veranstaltung zwingend erforderlich!

Grabutensilien entwendet

Butzbach: Pflanzen und Figuren entwendeten bislang Unbekannte von einem Grab auf dem Friedhof in der Pfeifergasse in Kirch-Göns. Bereits zwischen Dienstag (20.9.) und Mittwoch (21.9.) verschwanden die Grabutensilien im Wert von ca. 200 Euro. Die Polizei in Butzbach bittet um Hinweise auf Tat und Täter unter Tel.: 06033/7043-4010

Öl, Lack und Säure im Feld entsorgt

Altenstadt: Mehrere Metall- und Plastikkanister, offenbar gefüllt mit Altöl, Altlack und Säurekonzentrat entsorgte ein bislang Unbekannter achtlos an einem Feldweg neben der Kreisstraße 235. Ein Spaziergänger fand die Behältnisse am Donnerstagnachmittag (29.9.) im Gras liegend und informierte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen unerlaubtem Umgang mit Abfällen gemäß § 326 StGB. Die Feuerwehr konnte die Behältnisse bergen und fachgerecht entsorgen. Die Ermittler der Polizei Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 suchen Zeugen und bitten um Hinweise auf auffällige Fahrzeuge und Personen im Zeitraum zwischen Donnerstag 22.9. und Donnerstag 29.9. im Feld entlang der K235.

Scheibe eingeschlagen

Rosbach: Die hintere Seitenscheibe eines Mercedes schlugen Diebe zwischen Samstag (1.10.) und Sonntag (2.10.) in Rodheim ein. Aus dem so geöffneten Fahrzeug, das in der Straße „Im Seelhof“ geparkt war entwendeten sie eine Sonnenbrille und einen Fahrzeugschein. Einen Schaden von etwa 200 Euro am Fahrzeug ließen sie zurück. Die Polizei in Friedberg ermittelt wegen schweren Diebstahls und nimmt Hinweise von Zeugen unter Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Dieb kommt durch den Keller

Rosbach: In ein Einfamilienhaus in Ober-Rosbach stieg ein Einbrecher am Sonntag (2.10.) ein. Über einen Kellerschacht gelangte der Täter gegen 2.20 Uhr ins Gebäude in der Straße „Leimenkaut“ und suchte im Erdgeschoss nach Wertsachen. Mit einer fremden Brieftasche flüchtete der Mann, nachdem er einen Bewohner geweckt und auf sich aufmerksam gemacht hatte, zu Fuß in Richtung „Die Sang“. Der Dieb wird als dünn und ca. 170 cm – 180 cm groß beschrieben. Er habe eine dunkle Jacke mit orangenen Streifen und eine hellbraune Hose getragen. Am Kellerfenster entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Der Wert der Beute wird auf etwa 50 Euro beziffert. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 sucht Zeugen zum Vorfall und fragt: Wer hat verdächtige Personen zwischen Samstag und Sonntag in Rosbach beobachtet? Wem ist eine Person mit der angeführten Beschreibung aufgefallen? Wurde der Täter auf der Flucht bemerkt? Möglicherweise können Hinweise auf ein Fluchtfahrzeug gegeben werden.

In die Leitplanke

Wöllstadt: Der Fahrer eines Pizza-Lieferdienstes fuhr am Sonntag (2.10) gegen 14 Uhr von Nieder-Wöllstadt in Richtung Rodheim. Als ihm nach einer Rechtskurve im Wald ein Tier vor den PKW sprang, wich er aus, kam dabei nach links von der Fahrbahn ab und schleuderte in die Leitplanke. Der 33-jährige Fahrer musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Peugeot entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der PKW musste abgeschleppt werden.

Mit Flasche gegen Rückleuchte geschlagen Nidda: Eine zerstörte Rückleuchte hinterließ ein Vandale am Wochende an einem PKW in der Hoherodskopfstraße. Der graue Mercedes parkte zwischen Samstag (1.10.) gegen 18 Uhr und Montag (3.10.) gegen 13.30 Uhr nahe dem Gelände einer Tankstelle. Mit einer Flasche schlug der Täter offenbar auf die Rückleuchte ein. Dabei gingen sowohl die Flasche als auch die Leuchte kaputt. Die Polizei Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise entgegen.

Fahrzeug verwüstet Start- und Landebahn – Polizei ermittelt wegen gefährlichem Eingriff in den Luftverkehr

Nidda: Die Start- und Landebahn des Segelflugplatzes Nidda in Ober-Schmitten beschädigten bislang Unbekannte zwischen Dienstag (27.9.) und Donnerstag (29.9.). Auf etwa 3000 Euro beläuft sich der Schaden, der durch das Vollführen sogenannter „Donuts“, das Kreiseln von PKW auf der Wiese „Auf dem Helmsberg“ entstand. Dabei handelt es sich um keine Lappalie, die Polizei in Büdingen ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr und bittet um Hinweise von Zeugen zum Verursacher des Schadens unter Tel.: 06042/9648-0.

Drohne vor dem Fenster

Büdingen: Ein Surren und ein Licht bemerkte eine Frau in Lorbach in den frühen Morgenstunden am Sonntag (2.10.). Sie stand gegen 5.30 Uhr auf, um nachzusehen, was es damit auf sich hatte und entdeckte eine unmittelbar vor ihrem Fenster schwebende Drohne. Daraufhin flog die Drohne davon. Die Polizei Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 ermittelt gegen den Steuermann des Fluggeräts wegen des Verletzens des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen gemäß § 201a StGB. Sie sucht Zeugen, die Hinweise auf denjenigen, der die Drohne in der Gartenstraße steuerte geben können.

Zusammenstoß zwischen PKW und Radler

Altenstadt: Zu einem Zusammenstoß zwischen PKW und Fahrrad kam es am Sonntag (2.10) gegen 17.30 an der Kreisstraße 232. Ein 77-Jähriger Radler fuhr aus Richtung Höchst gen Waldsiedlung. Als er nach links auf den dortigen Radweg abbiegen wollte überholte ihn der hinter ihm fahrende 59-Jährige mit seinem Daimler. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich dabei. Zur medizinischen Abklärung verbrachten ihn Rettungskräfte in ein Krankenhaus. An PKW und dem Fahrrad entstand Sachschaden von insgesamt ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

Autos zerkratzt

Altenstadt: Einen Schaden von etwa 2500 Euro hinterließ ein bislang Unbekannter an zwei Fahrzeugen in der Borngasse. Zwischen Donnerstag (29.10.) gegen Mitternacht und Freitag (30.10.) gegen Mitternacht zerkratzte der Täter einen blauen Polo sowie einen Mercedes Benz. Die Polizei Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise zu Tat und Täter entgegen.

In Schlangenlinien auf der B3

Bad Vilbel: In starken Schlangenlinien fuhr am Montagabend (3.10.) ein Opel über die B3 in Richtung Bad Vilbel. Im Rahmen einer Kontrolle konnte das Fahrzeug gegen 21 Uhr bei Massenheim kontrolliert werden. Der 73-Jährige am Steuer hatte offenbar Alkohol getrunken. Das Atemalkoholmessgerät ergab einen Wert von 1,3 Promille. Der Bad Vilbeler musste die Polizisten zur Wache begleiten, wo ihm Blut abgenommen wurde. Seinen Führerschein stellte man dort sicher. Bis zur weiteren Entscheidung des Gerichts darf er kein Kraftfahrzeug mehr führen.

Mannschaftskabine aufgebrochen

Bad Vilbel: In eine Mannschaftskabine einer Sportstätte in der Huizener Straße drangen Einbrecher am Samstag (1.10 ) ein. Zwischen 17 Uhr und 19 Uhr brachen sie die Türe auf und entwendeten Handys, Personalpapiere, Kopfhörer und Bargeld im Wert von ca. 5000 Euro des dort untergebrachten Teams. An der Tür entstand geringer Sachschaden. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Hinweise von Zeugen unter Tel.: 06101/5460-0.

Weste aus Auto gestohlen

Karben: Ein Portmonnee mit etwa 30 Euro Bargeld, eine Bankkarte, ein Zugticket, ein Personalausweis und Air-Pods erbeutete ein Dieb in der Nacht von Freitag (30.9.) auf Samstag (1.10.) in Petterweil. Am Freitag gegen 22 Uhr parkte der Besitzer eines blauen VW Golfs sein Fahrzeug in der Sudetenstraße. Am Samstag gegen 14.40 Uhr musste er feststellen, dass Diebe auf bislang unbekannte Weise in das Auto eindrangen und seine dort hinterlegte Weste wegnahmen, in der sich die oben angeführten Gegenstände befanden. Der Gesamtwert des gestohlenen Guts wird auf ca. 500 Euro beziffert. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Mit Alkohol die Kontrolle verloren

Karben: Einen schlimmen Unfall mit sprühenden Funken bei Kloppenheim meldete ein Verkehrsteilnehmer am Samstag (1.10.) gegen 2.30 Uhr über Notruf. Was war geschehen? Der 20-jährige Fahrer eines schwarzen Fiat fuhr über die B3 von Frankfurt in Richtung Friedberg. Etwa auf Höhe des sogenannten „Knoten 0“, an der Kreuzung B3 zur Ober-Erlenbacher-Straße verlor er die Kontrolle über seinen Kleinwagen, überfuhr die Mittelinsel, kam von der Fahrbahn ab und landete im Feld. Vom Fahrzeug blieb nach dem Unfall lediglich Schrottwert. Der junge Fahrer blieb unverletzt. Er musste die Polizei zur Dienststelle begleiten, da er unter Alkoholeinfluss unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,5 Promille. Seinen Führerschein musste der Mann aus dem südlichen Wetteraukreis vorerst abgeben. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen.