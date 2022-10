Gladenbach: Festgenommener in Rage

Einen mutmaßlichen Einbrecher nahmen Polizeibeamte am Sonntag, 2. Oktober, vorläufig fest, nachdem eine Zeugin gegen 14.20 Uhr die Polizei rief und von Einbruchgeräuschen in ihrer Wohnung in der Karl-Waldschmidt-Straße berichtete. Die Durchsuchung des vor Ort festgenommenen 20-jährigen Chemnitzers brachte unter anderem Werkzeug und Drogenutensilien zu Tage. Bei der anschließenden, vom zuständigen Bereitschaftsrichter angeordneten Blutentnahme wehrte sich der 20-Jährige und verletzte dabei einen Polizeibeamten leicht. In seiner nun stets zunehmenden Rage wollte er nach Abschluss der Maßnahmen das Polizeigelände nicht mehr verlassen. Auch ein ausgesprochener Platzverweis half dabei nicht weiter. Als die Beamten den Mann schließlich vom Gelände bringen wollten, schlug und trat er nach ihnen und verletzte dabei noch einen Beamten leicht. Aufgrund seines Zustandes nahmen ihn die Beamten daraufhin in Gewahrsam, um ihn in die ärztliche Obhut einer Klinik zu bringen. Auch damit war der Mann nicht einverstanden und wehrte sich massiv dagegen, in den für den Transport gerufenen Rettungswagen einzusteigen. Dabei verletzte er noch einen dritten Beamten leicht und kam schlussendlich in die Klinik.

Biedenkopf: Betrunkener Unfallverursacher versucht zu flüchten

Zeugen und eine RTW-Besatzung verfolgten am Sonntag, 2. Oktober, einen 35-jährigen Mann aus dem Landkreis, der im Anschluss an einen Verkehrsunfall gegen 15.20 Uhr in Richtung Schloss flüchtete. Eine Polizeistreife nahm ihn vorläufig fest.

Vorausgegangen war ein Unfall in der Kottenbachstraße, bei dem der 35-Jährige vermutlich den Abbiegevorgang des vorausfahrenden Opel nach links in die Straße Am Arnoldsgrund zu spät bemerkte und noch versuchte, diesen mit seinem VW links zu überholen. Durch den Zusammenstoß wurde der VW nach links in die Böschung abgeleitet. Die zwei Opel-Insassen aus Biedenkopf, ein 62-jähriger Fahrer und eine 62-Jährige Mitfahrerin, verletzten sich dabei leicht. Am Auto entstanden etwa 8.000 Euro hohe Schänden, es musste abgeschleppt werden. Der VW-Fahrer befreite sich leicht verletzt aus dem Auto und flüchtete zu Fuß. Ein nach der Festnahme durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,4 Promille. Der komplett beschädigte VW musste ebenfalls abgeschleppt werden. Der 35-Jährige kam zunächst mit zur Polizeistation, dort entnahm ein Arzt eine Blutprobe und die Beamten stellten den Führerschein sicher.

Marburg: GPS-Tracker überführt mutmaßlichen Dieb

Von einer freizugänglichen Garderobe in einer Kneipe in der Straße Schloßtreppe entwendete ein Dieb in der Nacht auf Montag, 3. Oktober, eine Jacke im Wert von etwa 300 Euro. Gegen 1 Uhr fiel dem Jackenbesitzer das Fehlen auf, jedoch konnte er sein Kleidungsstück mittels eines GPS-Trackers in der Jacke orten. Bis auf eine Entfernung von unter eineinhalb Meter kam er an die Jacke heran, stand dann aber vor einer geschlossenen Wohnungstür in Marburg. Die hinzugerufene Polizei überprüfte den Sachverhalt- auch jetzt öffnete niemand die Tür. Die Staatsanwaltschaft Marburg ordnete die Wohnungsdurchsuchung an, ein beauftragtes Schlüsseldienstunternehmen verschaffte den Anwesenden Zutritt, Jacke und Besitzer konnten wieder zusammengeführt werden. Der mutmaßliche Dieb war nicht in der Wohnung, für ihn hinterließen die Polizeibeamten eine Nachricht. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Gladenbach- Mornshausen: Aluminium entwendet

Aluminium im Wert von mehreren tausend Euro entwendeten Unbekannte aus einer Halle in der Hauptstraße. Dazu verschafften sie sich zwischen Donnerstag, 29. September, 15 Uhr, und Freitag, 5.15 Uhr, gewaltsam Zutritt zur Halle und transportierten das zwei bis drei Tonnen schwere Diebesgut mit einem unbekannten Fahrzeug ab. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wem sind im Tatzeitraum ungewöhnliche Aktivitäten auf dem Gelände der Eisengießerei aufgefallen? Wer hat dort Personen Waren transportieren- und in ein Fahrzeug einladen sehen? Wer kann Hinweise auf das genutzte Fahrzeug geben? Zeugen wenden sich bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Fenster beim Friseur eingeschlagen

Diebe schlugen das Fenster eines Friseurladens in der Straße Cappeler Markt ein und gelangten so zwischen 15 Uhr am Sonntag, 2. Oktober, und 10.50 Uhr am Montag in die Räume. Dort entwendeten sie eine Geldkassette mit Bargeld. Der entstandene Schaden von etwa 500 Euro am Fenster übersteigt den Wert des Diebesguts. Die Marburger Kripo bittet um Hinweise: Wer hat das Scherbenklirren gehört? Wer kann den Tatzeitraum eingrenzen oder Angaben zu verdächtigen Personen in diesem Zusammenhang machen? Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.

Weimar- Niederweimar: Fenster halten Stand

Trotz mehrerer Ansätze gelang es einem Dieb am Sonntag, 2. Oktober nicht, die Fenster eines Therapiezentrums in der Straße Baumgarten aufzuhebeln. Er hinterließ gegen 4 Uhr lediglich einen Schaden von etwa 500 Euro, gelangte aber nicht in die Räume. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Amöneburg- Mardorf: Anhänger beschädigt

Einen Riss und mehrere Dellen hinterließen Unbekannte an einem weißen PKW-Anhänger, der während einer Kirmes auf dem Festplatz in der Straße Am Gansacker stand. Die Schäden in Höhe von 2.500 Euro entstanden zwischen 22 Uhr am Sonntag, 2. Oktober, und 9.30 Uhr am Montag. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Biedenkopf: Tür beschädigt

In einer Gaststätte in der Hainstraße beschädigten Unbekannte am Sonntag, 2. Oktober, zwischen 1.15 Uhr und 2.15 Uhr die Eingangstür und verursachten Schäden in Höhe von 300 Euro. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Marburg: Brennende Mülltonnen

Zwei Mülltonnen brannten am Sonntag, 2. Oktober, gegen 3.20 Uhr in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Es ist davon auszugehen, dass jemand sie mutwillig anzündete. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro, die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer und bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: VW touchiert – hinterlassener Zettel unleserlich

Auf dem Parkplatz der Stadtwerke in der Straße am Krekel touchierte ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag, 29. September, zwischen 15 Uhr und 16.10 Uhr einen geparkten grauen VW Golf und verursachte dabei Schäden in Höhe von etwa 500 Euro. Der am Golf hinterlassene Zettel bringt die Polizeibeamten derzeit nicht weiter, da die hinterlassene Nummer unleserlich ist. Daher wird der Verfasser der Nachricht gebeten, sich unter der Telefonnummer 06421/4060 an die Marburger Polizei zu wenden. Ebenso werden Zeugen gesucht, die den Unfall oder das Hinterlassen des Zettels beobachtet haben.

Stadtallendorf: BMW touchiert

Etwa 1.500 Euro hoch sind die Schäden, die am Freitag, 30. September, zwischen 8.50 Uhr und 14 Uhr auf dem Parkplatz hinter der Stadthalle in der Straße Am Bärenbach an einem geparkten Mercedes entstanden. Ein unbekannter Autofahrer touchierte den silberfarbenen Kombi und entfernte sich um Anschluss unerlaubt. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg- Ockershausen: Skoda touchiert

Schäden an der Stoßstange stellte die Fahrerin eines Skoda Fabia fest, als sie am Samstag, 1. Oktober, gegen 13.40 Uhr zum Parkplatz in der Herrmannstraße zurückkehrte. Dort hatte sie den PKW gegen 9.40 Uhr unbeschädigt geparkt. Ein unbekannter Autofahrer touchierte den Skoda und entfernte sich anschließend unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

## Marburg: Ausgewichen und kollidiert

Ein unbekannter Autofahrer überholte am Samstag, 1. Oktober, gegen 23.30 Uhr einen aus Richtung Bahnhof kommenden Radfahrer in der Bahnhofstraße. Offenbar geriet er dabei zu weit auf die Spur des Gegenverkehrs, so dass ein ihm entgegenkommender BMW-Fahrer ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindert. Dabei kollidierte dieser jedoch mit einem rechts geparkten Daimler Benz, an dem dadurch etwa 5.000 Euro hohe Schäden entstanden. Ebenso hoch dürften die Schäden am BMW sein, der 27-jährige Fahrer aus Stadtallendorf blieb unverletzt. Zu einer Berührung mit dem Fahrzeug, das den Radfahrer überholte, kam es nicht. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls: Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Angaben zum beteiligten Auto oder auch zu dem Radfahrer machen? Hinweise bitte an die Polizei in Marburg, Telefonnummer 06421/4060.

Dautphetal- Friedensdorf: Mercedes touchiert

Ein unbekannter Autofahrer touchierte eine schwarze Mercedes A-Klasse, die zwischen Mittwoch, 28. September, 22 Uhr, und Donnerstag, 12 Uhr, in der Galgenbergstraße parkte. Anstatt sich um die 2.000 Euro hohen Schäden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Gladenbach-Bellnhausen: Sattelzugfahrer verursacht Unfall und flüchtet

Die Polizei in Biedenkopf sucht weitere Zeugen zu einem Unfall, der sich am Freitag, 30. September, gegen 10.30 Uhr in der Runzhäuser Straße ereignete. Der Sattelzug war zunächst Richtung Runzhausen unterwegs, wendete aber auf der Wendefläche der dortigen Bushaltestelle. Dabei kollidierte er mit einem Verkehrsspiegel und einer Plakatwand und verursachte Schäden in Höhe von etwa 1.250 Euro. Offenbar begutachtete der Fahrer die Schäden noch, bevor er davonfuhr. Bei ihm soll es sich um einen etwa 170cm großen Mann mit asiatischem Erscheinungsbild handeln, der schwarze Haare hat und mit einer Fleecejacke und einer Jeanshose bekleidet war. Bei der Zugmaschine handelte es sich wahrscheinlich um einen hellen Mercedes mit Aufschrift, auch der Auflieger war hell. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat den Unfall gesehen und sich noch nicht bei der Polizei gemeldet? Wer kann die Angaben ergänzen? Hinweise an die Telefonnummer 06461/92950.