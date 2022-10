Nach Unfallflucht – Zeugen gesucht

Fulda. Ein 85-jähriger Fußgänger aus Fulda erlitt bei einem Unfall am Mittwoch (28.09.) leichte Verletzungen. Der Fuldaer befand sich auf dem Gehweg der Leipziger Straße und wollte in Höhe der Hausnummer 48 seinen ordnungsgemäß zum Parken abgestellten Pkw entladen. Ein unbekannter Fahrradfahrer befuhr nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen zeitgleich verbotswidrig den Gehweg der Leipziger Straße aus Richtung Wörthstraße kommend in Fahrtrichtung Sebastianstraße und stieß im Vorbeifahren gegen den 85-jährigen Mann. Dieser stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Radfahrer entfernte sich nach einem kurzen Gespräch unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern und ohne ordnungsgemäße Angaben zu seiner Person zu machen. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall

Neuenstein. Am Freitag (30.09.), gegen 6:50 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Mann aus Oberaula die Landstraße 3155 aus Richtung Salzberg kommend. Aus ungeklärter Ursache verlor der Pkw-Fahrer die Kontrolle über seinen Daimler Chrysler Dodge Calber und kam infolge dessen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw kam hierbei auf dem Dach zum Liegen und erlitt Totalschaden in Höhe von etwa 5.150 Euro. Der Mann aus Oberaula blieb unverletzt.

Fahrradfahrerinnen gestürzt

Schotten. Am Freitag (30.09.), gegen 8 Uhr, befuhr eine 40-jährige Fahrradfahrerin mit ihrem Trekkingrad die Falltorstraße in Richtung Feldgemarkung. Zur Unfallzeit befand sich die 40-Jährigen in Begleitung ihrer vierjährigen Tochter mit deren Kinderfahrrad. Auf der abschüssigen Fahrbahn wurde das Mädchen mit ihrem Rad nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen immer schneller und drohte dadurch zu stürzen. Die Mutter wollte das Kinderfahrrad daraufhin abbremsen, wobei sie jedoch aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über ihr Trekkingrad verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den dortigen Straßengraben stürzte. Auch das Kind stürzte. Die 40-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Vierjährige blieb glücklicherweise unverletzt. Sachschaden entstand nicht.

Zusammenstoß mit Gegenverkehr

Freiensteinau. Am Freitag (30.09.), gegen 16 Uhr, befuhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Audi A3 die Landesstraße von Reichlos herkommend in Richtung Gunzenau. Zeitgleich kam ihr nach vorliegenden Erkenntnissen ein 29-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Daimler C 300 CDI entgegen. Als sich die Fahrzeuge nebeneinander befanden, kam es aus noch nicht geklärter Ursache zu einer Berührung der linken Außenspiegel, welche dabei beschädigt wurden. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden von circa 2.500 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Ulrichstein. Am Freitag (30.09.), gegen 21 Uhr, befuhr eine 33-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Peugeot 306 die Gießener Straße von Ober-Seibertenrod herkommend. Unmittelbar nach dem Ortsschild von Unter-Seibertenrod verlor sie aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über ihren Wagen, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein dort befindliches Brückengeländer. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Wagen und kam auf der angrenzenden Wiese auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die 33-jährige Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall schwer. Sie wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Am Pkw entstand Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Räuberischer Diebstahl von Stofftier

Bebra. Mehrere Unbekannte forderten am Montagnachmittag (03.10.), gegen 16 Uhr, in der Rathausstraße unter Androhung von Gewalt die Herausgabe eines etwa ein Meter großen Stofftieres von einem 13-Jährigen. Bei dem entwendeten Kuscheltier im Wert von circa 180 Euro handelte es sich nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen um eine Pokemonfigur „Glumanda“. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mann attackiert Bundespolizisten nach Fahrgelddelikt

Fulda (ots) – Nicht von seiner allerbesten Seite zeigte sich Samstagvormittag

(1.10.) ein 20-jähriger Mann im ICE 595 auf der Fahrt von Leipzig in Richtung

Fulda.

Der Mann fiel zunächst auf, weil er keinen gültigen Fahrschein mitführte. Der

Aufforderung, den Zug bei Halt im Bahnhof Fulda zu verlassen, kam der Mann nicht

nach. Daraufhin wurde eine Streife des Bundespolizeireviers Fulda zur

Unterstützung gerufen. Den Weisungen der Streife widersetzte sich der Mann mit

Schlägen und Tritten, weshalb ihm Handfesseln angelegt werden mussten.

Glücklicherweise niemand verletzt

Durch die Angriffe wurde keiner der eingesetzten Beamten verletzt.

Für weitere polizeiliche Maßnahmen musste der Mann die Bundespolizisten zur

Wache begleiten.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 20-Jährigen ein Strafverfahren

u.a. wegen ,,Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte“ eingeleitet. Nach

Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der Mann wieder frei.

Elektroroller gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen am Donnerstag (29.09.), zwischen 19 Uhr und 22.30 Uhr, im Bereich der Ochsenwiese einen Elektroroller der Marke Telefunken. Das Fahrzeug war mit einem Spiralschloss an einer Laterne beim Fußweg unterhalb des Stadtbades gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Kirchengebäude

Neuhof. Aus den Räumlichkeiten eines Kirchengebäudes in der Albert-Schweizer-Straße stahlen Unbekannte am Freitag (30.09.), gegen 19.30 Uhr, einen Korb mit persönlichen Gegenständen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Garage

Burghaun. In der Goldstraße im Ortsteil Hünhan brachen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (02.10.) die Flügeltür einer Garage auf, stahlen Zigaretten und Spirituosen im Wert von mehreren hundert Euro und hinterließen etwa 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl auf Firmengelände

Fulda. Unbekannte gelangten auf unbekannte Weise auf ein umfriedetes Firmengelände in der Künzeller Straße und stahlen aus einem Zelt zwei hochwertige Lautsprecher im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Rollerdiebstahl

Neuhof. Unbekannte versuchten zwischen Sonntagabend (02.10.) und Montagmittag (03.10.) einen schwarzen Motorroller von dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses im Zollweg zu stehlen. Nachdem es den Tätern offensichtlich nicht gelungen war, das Fahrzeug zu starten, ließen sie das Zweirad auf einem benachbarten Grundstück zurück. An dem Roller entstand circa 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Fulda. In der Straße „An der Richthalle“ brachen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (04.10.), gegen 2.30 Uhr, in ein Firmen- und Wohngebäude ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf, um ins Innere zu gelangen. Dort trafen sie auf einen Bewohner und flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Nach Angaben des Zeugen waren die beiden Einbrecher dunkel gekleidet. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gartenhütte

Schotten. Unbekannte hebelten in der Zeit zwischen dem 19. Mai und dem 2. Oktober die Türen einer Gartenhütte im Erlenweg in Betzenrod auf. Anschließend beschmierten die Täter mehrere dort befindliche Gegenstände mit Farbe und beschädigten diese. Die Einbrecher hinterließen Sachschaden von rund 800 Euro, bevor sie ohne Diebesgut in unbekannte Richtung flüchteten. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Garage

Schlitz. Eine Garage im Grotersbachweg im Ortsteil Hutzdorf wurde in der Zeit zwischen Samstagnachmittag (01.10.) und Montagnachmittag (03.10.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln einer Nebentür versuchten die Einbrecher sich unbefugten Zugang zu der Garage zu verschaffen. Die Tür hielt jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de