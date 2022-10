Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Kabeldiebstahl auf Baustelle,

Oberursel, Stierstadt, Kiesweg, 02.10.2022 bis 04.10.2022

(pa)Kabel im Wert von schätzungsweise 3.000 Euro stahlen Unbekannte in den vergangenen Tagen von einem Baustellengelände in Oberursel Stierstadt. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag und der Nacht zum Dienstag im Kiesweg auf der Baustelle einer dortigen Schule. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Bad Homburger Kriminalpolizei unter (06172) 120 – 0 zu melden.

Einbrecher an Mehrfamilienhaus am Werk, Oberursel, Im Rosengärtchen, 02.09.2022 bis 03.10.2022

(pa)In Oberursel haben sich Einbrecher von Sonntag auf Montag an einem Mehrfamilienhaus zu schaffen gemacht. Wie am Montagnachmittag festgestellt wurde, hatte offenbar jemand sowohl die Hauseingangstür als auch eine außenliegende Kellertür des in der Straße „Im Rosengärtchen“ gelegenen Mehrparteienhauses aufgehebelt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der durch die Täter verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter (06172) 120 – 0 entgegen.

Diebe dringen in Gartenhütten und Garage ein, Wehrheim, Am Krautgarten / Bleichstraße, Nacht zum 03.10.2022

(pa)In Wehrheim waren in der Nacht auf Montag Diebe unterwegs, die sich in zwei Gartenhütten und einer Garage auf der Suche nach Beute machten und in zwei Fällen auch fündig wurden. In der Straße „Am Krautgarten“ ereigneten sich zwei der drei gemeldeten Taten, wobei in einem Fall ein schwarzes Mountainbike der Marke „Bulls“ – Modell „Copperhead 3“ – aus einer nicht verschlossenen Garage gestohlen wurde. Auf dem Nachbargrundstück brachen die Täter eine Gartenhütte auf, aus der sie jedoch nichts entwendeten. Zur dritten Tat kam es in der Bleichstraße. Auch hier wurde ein Gartenschuppen gewaltsam geöffnet. Von dem im Schuppen stehenden Elektrofahrrad stahlen die Diebe lediglich den Akku sowie die Steuerungseinheit. Das Pedelec selbst wurde nicht entwendet. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Personen, die in den genannten Bereichen Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Motorrad fängt nach Unfall Feuer – Fahrer schwer verletzt, L 3025, Gemarkung Weilrod, zwischen Emmershausen und Rod an der Weil, 03.10.2022, gg. 13.40 Uhr

(pa)Auf der L 3025 zwischen Weilrod Emmershausen und Rod an der Will kam es am Montagnachmittag zu einem Motorradunfall, bei dem ein 19-jähriger Motorradfahrer schwer Verletzt wurde. Der im Landkreis Limburg-Weilburg wohnhafte Biker befuhr die Landesstraße mit seiner Kawasaki gegen 13.40 Uhr in Richtung Rod an der Weil, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über das Motorrad verlor, von der Fahrbahn abkam und mit einem Bordstein kollidierte. Die Kawasaki fing daraufhin Feuer und brannte komplett nieder. Bei dem Unfall zog sich der 19-jährige schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber zur Behandlung in eine Klinik geflogen. Der Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.