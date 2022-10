Wiesbaden: Die Polizei-News

WhatsApp-Betrüger erbeuten mehrere tausend Euro, Wiesbaden,

Sonntag, 02.10.2022

(ps) In Wiesbaden kam es am vergangenen Sonntag wieder zu zwei Fällen von

betrügerischen „WhatsApp“-Nachrichten. In einem der beiden Fälle waren die

Betrüger leider „erfolgreich“ und erbeuteten mehrere tausend Euro Buchgeld.

Die sog. „WhatsApp“-Betrüger melden sich stets von einer unbekannten Nummer und

versuchen ihre Opfer davon zu überzeugen, dass sie ein nahes Familienmitglied

seien. Oft mit der Argumentation, dass das eigene Handy defekt sei oder man eine

neue Handynummer habe. Wenn dies gelingt wird stets nach Geld gefragt, meist

aufgrund einer Notsituation oder einer dringenden Rechnung, die bezahlt werden

müsse.

Einer 61-jährigen Wiesbadenerin machten die unbekannten Täter so glaubhaft, dass

sie im Kontakt mit ihrer eigenen Tochter stünde, welche sich in einer

vermeintlichen finanziellen Notlage befand. Ein fataler Irrtum, denn im Verlauf

des Chats konnten die Täter ihr ahnungsloses Opfer so zu mehreren Überweisungen

überreden und dadurch eine hohe 5-stellige Summe erbeuten.

Lassen Sie sich nie auf Überweisungen aufgrund eines Chats oder anderer

Nachrichten ein. Kontaktieren Sie Ihre Kinder, Verwandten zur Absicherung über

eine Ihnen bekannte Nummer. Wenn möglich, bestehen Sie auf ein persönliches

Treffen. Im Zweifel kontaktieren Sie Ihre Polizei.

Einbruch ohne Diebesgut,

Wiesbaden, Nerotal, Freitag, 30.09.2022, 19:00 Uhr bis Samstag, 01.10.2022,

07:30 Uhr

(he)In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in einem Mehrfamilienhaus im

Nerotal in Wiesbaden zu einem Einbruch in den Keller, bei dem Täter jedoch

ersten Erkenntnissen zufolge kein Diebesgut erbeuteten. Die oder der Täter

drangen zunächst gewaltsam in das in der Straße „Nerotal“ gelegene Haus ein und

verschafften sich weiterhin gewaltsam Zutritt in Kellerräume sowie eine

Ferienwohnung. Nach einer ersten Durchsicht konnte kein Diebstahlsschaden

festgestellt werden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder

Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Unfallflüchtiger schlägt zu,

Wiesbaden, Karl-Marx-Straße, Montag, 03.10.2022, 20:00 Uhr

(he)Gestern kam es in der Karl-Marx-Straße in Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall,

bei dem der mutmaßliche Unfallverursacher nach dem Unfall zunächst seinem

Unfallgegner einen Faustschlag versetzte und anschließend davonfuhr. Gegen 20:00

Uhr war ein 32-jähriger Corsa-Fahrer den eigenen Angaben zufolge in der

Karl-Marx-Straße unterwegs und stoppte an einer Fahrbahnverengung, um einen

entgegenkommenden BMW X5 passieren zu lassen. Der SUV sei dann recht zügig an

dem Corsa vorbeigefahren, sie mit diesem jedoch seitlich kollidiert. Sofort habe

der Fahrer seinen Wagen abgestoppt, sei zu dem Geschädigten gegangen und habe

ihm etwas aus polnisch zugerufen. Kurz danach habe er ihm dann noch einen

Faustschlag in das Gesicht versetzt. Anschließend habe er sich wieder an das

Steuer gesetzt und sei nach links in die Hans-Böckler-Straße eingebogen. Es habe

sich um ein silbernes Fahrzeug mit polnischer Zulassung gehandelt.

Fahrerbeschreibung: Circa 30 Jahre, circa 1,80 Meter groß, blonde kurze Haare,

blonder Vollbart, polnische Sprache, dunkler Pullover, dunkle Blue-Jeans. An dem

Corsa entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro. Hinweise zu dem BMW X5 in

Silber und dem Fahrer nimmt das 3. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611)

345-2340 entgegen.

Einbrecher scheitern an Balkontür,

Wiesbaden-Erbenheim, Tempelhofer Straße, Samstag, 01.10.2022, 14.00 Uhr bis

Montag, 03.10.2022, 20.45 Uhr

(ps) Der Versuch unbekannter Täter, die Abwesenheit einer Mieterin über das

verlängerte Wochenende auszunutzen und zwischen dem vergangenen

Samstagnachmittag und dem gestrigen Montagabend in ihre Erdgeschosswohnung in

der Tempelhofer Straße in Wiesbaden-Erbenheim einzusteigen, misslang.

Nachdem die Täter zunächst im rückwärtigen Bereich des freistehenden

Mehrfamilienhauses über eine Brüstung auf den betroffenen Balkon geklettert

waren, machten sie sich an der nur angelehnten Balkontür zu schaffen. Sie

versuchten mittels körperlicher Gewalt und einem bisher unbekannten Gegenstand

die Glasscheibe dieser einzuschlagen und die Dichtung der Tür herauszulösen.

Glücklicherweise scheiterten die Täter bei der Türöffnung und flohen

unverrichteter Dinge in unbekannte Richtung.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Tel.: 0611/345-0 zu melden.

Mehrere Fahrzeugteile von BMW abmontiert, Wiesbaden, Welschstraße, Sonntag,

02.10.2022, 21.30 Uhr bis Montag, 03.10.2022, 13.00 Uhr

(ps) In der Zeit vom vergangenen Sonntagabend bis vergangenen Montagmittag

drangen Unbekannte in einen 1er-BMW ein, welcher in der Welschstraße in

Wiesbaden abgestellt war. Nachdem die Täter das Dreiecksfenster auf der rechten

Fahrzeugseite eingeschlagen und sich so Zugang zum schwarzen Pkw verschafft

hatten, demontierten sie die gesamte Frontschürze. Dadurch gelang es ihnen beide

Frontscheinwerfer auszubauen und zu entwenden. Auch die Heckleuchten und beide

Außenspiegel wurden ausgebaut und entwendet. Aus dem Fahrzeuginneren nahmen die

unbekannten Täter darüber hinaus noch eine Funkfernbedienung und eine

Sonnenbrille mit sich.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Wiesbadener Polizei unter

der Tel.: 0611/345-0 zu melden.

16-jähriger Kraftradfahrer schwerverletzt, Wiebaden-Naurod, B455, Sonntag,

02.10.2022, 16:25 Uhr

(he)Am Sonntagnachmittag kam es auf der B 455 bei Wiesbaden-Naurod zu einem

Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriger Kraftradfahrer aus dem Kreis

Limburg-Weilburg schwerverletzt wurde. Der junge Zweiradfahrer war gegen 16:25

Uhr auf der B 455 aus Richtung Naurod in Richtung Niedernhausen. Im Bereich des

kreuzenden Wickerbachs verlor der Yamaha-Fahrer die Kontrolle über seine

Maschine und kollidierte mit der Schutzplanke. Anschließend stürzte er zu Boden

und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde zunächst in ein Krankenhaus

nach Wiesbaden und nach einer entsprechenden Stabilisierung seines Zustandes in

eine Klinik nach Frankfurt verlegt. Da im Bereich der Unfallstelle eine größere

Ölspur auf der Fahrbahn festgestellt wurde, welche nicht von dem Kraftrad des

Verunfallten stammt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass der 16-Jährige

möglicherweise auf der Ölspur die Kontrolle verlor und aus diesem Grund stürzte.

Die Teilsperrung der Bundesstraße konnte nach Abschluss der Unfallaufnahme sowie

der Reinigungsarbeiten gegen 20:30 Uhr wieder aufgehoben werden.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber, welche Angaben zur Entstehung der Ölspur

machen können werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2440 bei dem 4. Polizeirevier zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

In Kellerwohnung eingebrochen,

Geisenheim, Gartenstraße, 30.09.2022, 17.00 Uhr bis 04.10.2022, 09.00 Uhr

(pa)In Geisenheim kam es in den vergangenen Tagen zu einem Wohnungseinbruch. Zum

Ziel der Täter wurde eine in einem Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße

befindliche Kellerwohnung. Zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen drangen

die Einbrecher durch ein gekipptes Fenster in die Wohnräume ein. Gestohlen

wurden unter anderem ein Laptop und eine Kamera. Der Wert des Diebesguts beläuft

sich insgesamt auf über 1.000 Euro. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation

Rüdesheim bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer

(06722) 2022 – 0 zu melden.

Fenster hält Einbrechern stand,

Niedernhausen, Niederseelbach, Seelbacher Grund, 02.10.2022, 15.00 Uhr bis

03.10.2022, 16.00 Uhr

(pa)In Niedernhausen Niederseelbach haben Einbrecher von Sonntag auf Montag

versucht, in eine Wohnung einzudringen, was ihnen jedoch misslang. Wie am

Montagnachmittag festgestellt werden musste, hatten sich Unbekannte an einem

Fenster einer in einem Mehrfamilienhaus im Seelbacher Grund befindlichen Wohnung

zu schaffen gemacht. Die Täter verursachten einen Schaden von rund 1.000 Euro,

schafften es jedoch nicht, das Fenster zu öffnen. Mögliche Zeuginnen und Zeugen

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394 – 0 zu melden.

Pedelecs entwendet,

Eltville am Rhein, Sonnenbergstraße, 01.10.2022, 19.30 Uhr bis 02.10.2022, 09.00

Uhr

(pa)In der Nacht auf Sonntag wurden in der Eltviller Sonnenbergstraße zwei

Elektrofahrräder gestohlen. Die beiden Pedelecs waren dort an einem Wohnmobil

angeschlossen. Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen knackten Unbekannte das

Fahrradschloss. Mit den zusammen rund 4.000 Euro teuren Fahrrädern verließen die

Diebe die Örtlichkeit anschließend unerkannt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090 – 0 bei der

Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eltville zu melden.

Heckscheibe von Mercedes eingeschlagen, Idstein, Auf der Au, 02.10.2022,

18.10 Uhr bis 18.35 Uhr

(pa)In Idstein kam es am frühen Sonntagabend zu einer Sachbeschädigung an einem

geparkten Pkw. Eine silberne Mercedes A-Klasse stand in der Straße „Auf der Au“,

als jemand im Zeitraum zwischen 18.10 Uhr und 18.35 Uhr die Heckscheibe des

Fahrzeugs einschlug. Der verursachte Schaden wird auf etwa 500 Euro beziffert.

Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Idstein unter der

Rufnummer (06126) 9394 – 0 entgegen.