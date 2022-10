Bergstrasse

Heppenheim: Wohnhaus im Visier von Kriminellen

Heppenheim (ots) – Ein Wohnhaus „Am Weißen Rain“ geriet am Samstag (01.10.), in

der Zeit zwischen 3.00 und 16.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter

drangen zunächst gewaltsam durch ein Fenster in die Räumlichkeiten ein und

entwendeten auf ihrer Suche nach Wertgegenständen anschließend Schmuck und einen

MP3-Player.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der

Rufnummer 06252/7060.

Bürstadt-Bobstadt: Baugeräte von Ladefläche gestohlen

Bürstadt (ots) – Von der Ladefläche eines in der Brüder-Grimm-Straße geparkten

Lastwagens entwendeten Unbekannte in der Nacht zum Freitag (30.09.) mehrere

Baugeräte. Unter anderem ließen die Diebe einen Generator und eine Rüttelplatte

mitgehen.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben

kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 42 der Polizei in Lampertheim unter

der Rufnummer 06206/9440-0 zu melden.

Fürth: Mit Waffe Geld gefordert/Überfall scheitert

Fürth (ots) – Drei junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren wurden in der

Nacht zum Samstag (01.10.), gegen 3.00 Uhr, in der Kröckelbacher Straße von

einem Unbekannten unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Herausgabe von Geld

aufgefordert. Die drei Männer konnten flüchten und auch der Angreifer suchte

anschließend ohne Beute das Weite.

Der Kriminelle ist 16 bis 25 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und schmal. Er

trug bei der Tat eine schwarze Sturmhaube, eine schwarze Kapuze und hatte einen

osteuropäischen Akzent. Bei der Waffe handelte es sich um eine schwarze Pistole.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) ermittelt nun wegen

räuberischer Erpressung und bittet um Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer

06252/7060.

Viernheim: Wohnungseinbrecher machen Beute

Viernheim (ots) – Zweimal wurden bei der Polizei am Samstag (01.10.) Fälle von

Wohnungseinbrüchen angezeigt. Während die Täter mit ihrem Aufbruchsversuch

mittels Brechstange am Abend zwischen 17.45 und 20.00 Uhr an einem Eigenheim in

der Adolf-Damaschke-Straße scheiterten, dort jedoch einen größeren Schaden

anrichteten, wurde gegen 21.00 Uhr bemerkt, dass es Kriminellen gelang, über ein

Fenster in ein Einfamilienhaus in der Eichendorffstraße einzudringen. Die

ungebetenen Besucher ließen anschließend unter anderem Schmuck und Münzen

mitgehen.

Die Polizei prüft einen Zusammenhang zwischen den Taten und bittet Zeugen, die

verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben

können, um Kontaktaufnahme mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat

21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060).

Darmstadt

Darmstadt: Bei Einbruch in Auto ertappt / Autobesitzer mit Pfefferspray besprüht / Kriminelles Trio flüchtet

Darmstadt (ots) – Ein noch unbekanntes Trio hatte am frühen Samstagmorgen

(1.10.) nichts Gutes im Sinn als es in der Schepp Allee gegen 2.50 Uhr versuchte

in ein geparktes Auto einzubrechen. Was die Täter dabei nicht wussten war, dass

sich der Fahrzeugbesitzer zum Zeitpunkt der Tat in seinem Auto befand. Bei dem

Versuch das Trio festzuhalten, besprühten die Kriminellen den 43-jährigen

Darmstädter mit Pfefferspray und flüchteten. Die sofort eingeleitete Fahndung

der Polizei verlief ohne Erfolg. Im Rahmen der ersten Ermittlungen stellten die

Beamten jedoch fest, dass zwei weitere Autos in der Riedstraße aufgebrochen und

nach Beute durchsucht worden waren. Dabei entwendeten die Täter mehrere

Geldbörsen und ein Mobiltelefon. Bei ihrer Flucht verloren die Täter mutmaßlich

ihre Beute. Die Gegenstände wurden entlang ihres Fluchtweges gefunden und von

den Beamten sichergestellt. Bei den Flüchtenden soll es sich um drei 16 bis 17

Jahre alte Jugendliche handeln. Einer der Täter hatte blondes Haar, sein

Komplize trug einen dunklen Kapuzenpullover und der Dritte im Bunde soll mit

einem grauweißen Pullover bekleidet gewesen sein. Alle trugen Jogginghosen und

waren auf Fahrrädern unterwegs.

Die Darmstädter Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Fall des

Diebstahls und des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Unter der

Rufnummer 06151/9690 sind die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats

21/22 sowie des Kommissariats 43 für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Darmstadt-Nord: Auf zwei E-Bikes abgesehen / Wer kann Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Beute geben?

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Sonntag (1.-2.10.) haben sich Diebe Zugang zu

dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Frankfurter Straße verschafft und

dort zwei E-Bikes vom Hersteller „Moustache“ im Wert von mehreren Tausend Euro

entwendet. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt wegen des Verdachts des

besonders schweren Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690

sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Räder entgegen.

Darmstadt: Mehrere Autos beschädigt / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Samstag (1.10.) und Montag (3.10.) haben

Kriminelle offenbar ihr Unwesen auf einem Parkplatz in der Pruthstraße

getrieben. Wie der Besitzer eines geparkten Autos am Montagmorgen feststellen

musste, hatten die Unbekannten seinen Außenspiegel beschädigt. Doch dem nicht

genug. Im Zuge der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass mindestens vier

weitere Fahrzeuge in der Straße auf ähnliche Weise beschädigt worden waren. Der

Schaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Das 2. Polizeirevier hat

Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen mit Hinweisen. Wer in diesem

Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der

Polizei in Darmstadt zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt: Nagelstudio heimgesucht / Einbrecher lassen Bargeld mitgehen

Darmstadt (ots) – Ein Nagelstudio in der Wilhelminenstraße ist in der Nacht zum

Samstag (30.9.-01.10.) von Einbrechern heimgesucht worden.

Die Täter verschafften sich über die Eingangstür Zugang zu dem Geschäft und

durchsuchten dort die Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie eine

Geldbörse und traten damit die Flucht an. Der von ihnen verursachte

Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 600 Euro.

Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kriminalpolizei ermittelt in diesem

Fall und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Eberstadt: Hitlergruß und Naziparole / Polizei nimmt 52-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest

Darmstadt (ots) – Wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger

Organisationen wird sich ein 52 Jahre alter Mann aus Darmstadt zukünftig

strafrechtlich verantworten müssen.

Am Freitag (30.9.) war der Mann gegen 19.30 Uhr in einer Straßenbahn

aufgefallen, als er zunächst verbal mit anderen Fahrgästen in Streit geriet.

Nachdem der Darmstädter plötzlich den Hitlergruß zeigte und die Naziparole „Heil

Hitler“ äußerte, verständigten Zeugen umgehend die Polizei.

Die alarmierten Streifen nahmen den Tatverdächtigen an der Haltestelle

Wartehalle fest und brachten ihn zur Wache. Dort erfolgten die Anzeigenaufnahme

und eine erkennungsdienstliche Behandlung. Nach Abschluss aller polizeilichen

Maßnahmen wurde der 52-Jährige nach Hause entlassen.

Die genauen Hintergründe der Tat sind Gegenstand der andauernden Ermittlungen,

die der Staatsschutz Südhessen in Darmstadt (Rufnummer 06151/9690) übernommen

hat.

Darmstadt: Restaurant von ungebetenen Gästen heimgesucht / Täter werfen Scheibe ein und klettern in Schankraum

Darmstadt (ots) – Mithilfe eines Steines haben sich noch unbekannte Täter Zugang

zu einer Gaststätte in der Heidelberger Landstraße, nahe Ecke Odenwaldstraße,

verschafft. Nach bisherigen Erkenntnissen wird die Tatzeit zwischen Donnerstag

(29.9.) und Freitag (30.9) eingegrenzt.

Die Kriminellen schlugen die Scheibe ein, kletterten in den Schankraum und

suchten nach Wertgegenständen. Der Schaden an dem Gebäude wird derzeit auf rund

500 Euro geschätzt. Das Diebesgut dürfte mit einer Flasche Bier gering

ausgefallen sein. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt in diesem Fall und

nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Weiterstadt-Schneppenhausen: Hebelmarken lassen auf versuchten Einbruch schließen / Zeugen gesucht

Weiterstadt (ots) – In der Zeit zwischen Samstag (1.10.) und Dienstag (4.10.)

haben Kriminelle offenbar versucht, in eine Arztpraxis in der Schützenstraße

einzubrechen. Ihr Versuch scheiterte glücklicherweise und die Täter flüchteten

unverrichteter Dinge. Ihr kriminelles Vorhaben, in Form von Hebelmarken, wurde

am Dienstagmorgen entdeckt, als sich die Haupteingangstür der Praxis nicht

öffnen ließ.

Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der

Rufnummer 06151/9690 Hinweise von Zeugen entgegen, die in diesem Zusammenhang

verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Reinheim: Auf Karts abgesehen / Polizei sucht Zeugen

Reinheim (ots) – Bislang Unbekannte haben es am vergangenen Wochenende

(1.10.-2.10.) auf zwei Karts abgesehen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei

nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die ungebetenen Gäste auf einen

Verkehrsübungsplatz in der Seegasse. Dort machten sie sich an einer Garage zu

schaffen, woraus sie zwei Karts entwendeten. Im Anschluss flüchteten sie

unerkannt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnten die beiden zuvor

entwendeten Karts im Umfeld aufgefunden werden. In diesem Zusammenhang suchen

die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 21/22 in Darmstadt

nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese sind unter der

Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Groß-Umstadt: Kriminelles Vorhaben scheitert / Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Groß-Umstadt (ots) – Das kriminelle Vorhaben von bislang Unbekannten an einem

Mehrfamilienhaus im Santo-Tirso-Ring scheiterte, woraufhin die Polizei nach

Hinweisgebern sucht.

Ersten Ermittlungen zufolge versuchten die ungebetenen Gäste am Sonntag (2.10.)

zwischen 13.30 und 19 Uhr die Haustür des Wohnhauses gewaltsam zu öffnen. Die

Tür hielt dem kriminellen Vorhaben stand, woraufhin sie unerkannt flüchteten.

Insgesamt werden die Schäden auf circa 200 Euro geschätzt. Sachdienliche

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter der Rufnummer

06151/969-0 entgegen.

Bickenbach: Zigarettenautomat im Visier Krimineller / Wer kann Hinweise geben?

Bickenbach (ots) – Ein Zigarettenautomat am Bahnhof in Bickenbach rückte in das

Visier Krimineller. Der Aufbruch wurde am Sonntagabend (2.10.), gegen 23 Uhr,

der Polizei gemeldet und kann einige Tage zurückliegen. Nach derzeitigem

Kenntnisstand machten sich die Unbekannten an den Automaten zu schaffen und

entwendeten im Anschluss Zigarettenpackungen und Bargeld. Wie hoch der Schaden

ist, muss noch ermittelt werden. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in

Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/9509-0 erbeten.

Weiterstadt: Einbruch in Hofladen / Mehr als 800 Euro Schaden

Weiterstadt (ots) – Auf die Büroräume eines Hofladens in der Straße „Orfelder

Rod“ hatten es Einbrecher am Samstag (1.10.) abgesehen. Am frühen Samstagmorgen

verschafften sich die Täter Zugang zu dem Geschäft und suchten nach

Wertgegenständen. Die Kriminellen wurden fündig, entwendeten Geld und

flüchteten. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte die Tatzeit gegen 1.20 Uhr

eingegrenzt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 800 Euro. Das

Kommissariat 21/22 ist mit dem Fall betraut und nimmt alle in diesem

Zusammenhang stehenden sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690

entgegen.

Gross-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Einbruch in Wohnhaus

Ein Wohnhaus im Kollwitzweg geriet zwischen Dienstag (27.09.) und Freitag (30.09.), in das Visier von Einbrechern. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Die ungebetenen Besucher durchsuchten anschließend alle Zimmer und ließen hierbei unter anderem diverse Schmuckstücke und eine Uhr mitgehen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Biebesheim: Kabeldiebe auf Firmengelände/Über 10.000 Euro Schaden

Ein Firmengelände in der Lise-Meitner-Straße geriet in der Nacht zum Freitag (30.09.), zwischen 23.00 und 0.30 Uhr, in das Visier von Kabeldieben. Die Täter verschafften sich unberechtigt Zugang auf das Gelände und verluden anschließend zwei auf einem Anhänger befindliche Kabelrollen samt jeweils 100 Meter Kabel, ein weiteres 50 Meter-Kabel sowie zwei Schwerlastabroller auf ein geeignetes Transportfahrzeug und suchten anschließend mit der Beute unerkannt das Weite.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0 zu melden.

Odenwaldkreis

Michelstadt: Leichtkraftrad gestohlen (ERB-U 177)

Unbekannte drangen in der Nacht zum Samstag (01.10.) auf ein Grundstück in der Walther-Rathenau-Allee ein und durchsuchten zunächst ein dort abgestelltes Auto. Sie ließen aus dem Fahrzeuginnenraum einen Schlüsselbund mitgehen. Zudem entwendeten die Täter ein auf dem Gelände abgestelltes und mittels Schloss gesichertes Leichtkraftrad der Marke Yamaha mit dem amtlichen Kennzeichen ERB-U 177.

Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib der gestohlenen Yamaha geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.