Landau: Die Polizei-News

Arbeitsunfall auf Baustelle im Stadtgebiet – Filmende Schaulustige

Landau in der Pfalz (ots) – Am Dienstag 04.10.2022 gegen 13:00 Uhr, ereignete sich auf einer Baustelle in der Maximilanstraße in Landau in der Pfalz ein Arbeitsunfall, bei welchem ein Arbeiter verletzt wurde. Gemäß ersten Erkenntnissen stürzte dieser auf der dortigen Baustelle durch eine Zwischendecke ca. 4-6 Meter in die Tiefe.

Durch den anwesenden Rettungsdienst wurde die medizinische Versorgung des Verletzten vorgenommen. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Aufgrund der Verwendung technischen Equipments der Feuerwehr, sowie zur Landung des Rettungshubschraubers, wurde die Maximilianstraße in beide Richtungen voll gesperrt.

Während den Rettungsmaßnahmen vor Ort erschienen 150-200 Schaulustige, welche damit begannen, die Ereignisse vor Ort zum Teil zu filmen. Durch direkte Ansprachen konnte dies unterbunden werden.

Paint-Ball-Schütze gesucht

Landau (ots) – Am Montag 03.10.22 gegen 00.30 Uhr, kam es auf dem SBK-Parkplatz zu einer Körperverletzung durch das Abfeuern einer Paint-Ball-Waffe aus einem Fahrzeug heraus. Ein weiß/silberner PKW besetzt mit 2 Personen befuhr den SBK-Parkplatz, wobei der Beifahrer grundlos mit einer Paint-Ball-Waffe mehrfach auf drei dort befindliche Jugendliche schoss und zwei davon verletzte. Der PKW entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit.

Eine der Jugendlichen wurde am Auge getroffen und musste medizinisch behandelt werden. Eine weitere 15-jährige Jugendliche wurde am Oberschenkel getroffen und klagte über Schmerzen.

Zum PKW bzw. zu den Personen liegen derzeit keine näheren Erkenntnisse vor. Die Absuche der Umgebung verlief erfolglos. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Landau-Nußdorf (ots) – Am Montag 03.10.2022 gegen 10:00 Uhr, kam es in an der Kreuzung L512/Kirchhohl in Landau-Nußdorf zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Gemäß ersten Erkenntnissen befuhr der 43-jährige Unfallbeteiligte mit seinem PKW VW Tiguan die L512 aus Richtung Böchingen kommend in Fahrtrichtung Landau-Nußdorf. Er wollte an Kreuzung L512/Kirchhohl in die zuletzt genannte Straße nach links einbiegen.

Zu diesem Zeitpunkt befuhr der 34-jährige Fahrer eines Taxi-Fahrzeugs die Straße Kirchhohl in Richtung L512. Er wollte nach Überqueren der L512 seine Fahrt geradeaus weiter auf der K10 fortsetzen. Hierbei missachtete der 34-jährige Taxifahrer die Vorfahrt des bevorrechtigten 43-jährigen, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Hierbei wurde der 43-jährige Unfallbeteiligte durch das Auslösen des Airbags leicht verletzt. An beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Verkehrsunfall mit Flucht

Landau in der Pfalz (ots) – Am Sonntag 02.10.2022 gegen 20:00 Uhr, stellte der 81-jährige Geschädigte seinen PKW, ein Fahrzeug des Herstellers BMW aus der Modellreihe 1 in der Farbe blau in der Meerweibchenstraße in Landau im ruhenden Verkehr ab. Noch während sich der Geschädigte im Fahrzeug befand, streifte ein anderer Fahrzeugführer mit seinem Gefährt das Fahrzeug des Geschädigten. Hierbei entstand am geparkten Fahrzeug ein Schaden in Höhe von 300 Euro.

Der Unfallverursacher setzte jedoch seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.