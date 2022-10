Kreis Kaiserslautern

Herde Ziegen ausgebüxt

Otterberg (ots) – Rund 50 Ziegen sind am Montag 03.10.2022 von ihrer Weide zwischen Otterberg und Schneckenhausen ausgebüxt. Ein Zeuge entdeckte die Herde auf dem Fahrradweg in Richtung Lauerhof. Er informierte die Polizei.

Bis zum Eintreffen einer Polizeistreife hatte eine Verkehrsteilnehmerin die Tiere bereits in ihre Koppel zurückgetrieben. Wie sie es anstellten, aus der Koppel auszubrechen ist nicht geklärt. Eine Angehörige des Tierhalters wurde informiert. |erf

Unfallverursacher lässt Verletzte zurück und flüchtet

Otterberg (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagabend 03.10.2022 in der Hauptstraße einen Unfall beobachtet haben. 2 Menschen wurden dabei verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Der etwa 20-30 jährige Unfallverursacher Mann fuhr mit einem älteren VW Golf auf der Landstraße von Otterbach in Richtung Stadtmitte.

An der Verkehrsinsel zwischen dem Geißbergring und der Gewerbestraße fuhr er aus bislang unbekannten Gründen auf der falschen Seite an der Insel vorbei. Sein Wagen kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto.

Bei dem Zusammenstoß wurden die 49-jährige Fahrerin schwer und ihre 14-jährige Tochter leicht verletzt. Ohne sich um die Verletzten zu kümmern, ließ der Unfallverursacher sein Auto stehen und flüchtete. Er flüchtete zu Fuß.

Sanitäter versorgten Mutter und Tochter und brachten sie ins Krankenhaus. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 25.000 Euro.

Das Auto des Unfallverursachers stellte die Polizei sicher. Der Mann konnte noch nicht identifiziert werden, weshalb die Ermittler um Hinweise bitten: Wem ist am Montagabend ein älterer VW Golf aufgefallen? Wer kann Hinweise zu dem circa 20 bis 30 Jahre alten Fahrer geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Unter Drogeneinfluss von Unfallstelle geflüchtet

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Unter dem Einfluss von Drogen hat am Montagmorgen eine 37-Jährige in der Rosenhofstraße einen Unfall verursacht, dann flüchtete sie und ließ ihren Wagen stehen. Die Frau war mit ihrem Auto von der Straße abgekommen.

Zunächst prallte der Ford gegen einen Stromverteilerkasten und schließlich gegen eine Mauer. Dort blieb das Fahrzeug stehen. Ein Zeuge entdeckte den Pkw am frühen Morgen. An dem Auto waren keine Kennzeichen montiert.

Der Mann informierte die Polizei. Einsatzkräfte machten die Fahrzeughalterin ausfindig. Die Beamten fahndeten nach der Frau. Sie wurde in der Römerstraße angetroffen. Die 37-Jährige stand mutmaßlich unter Drogeneinfluss. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht.

Zudem fanden Polizisten in ihrem Auto mehrere, teils angerauchte Joints und einige Ecstasy-Tabletten. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Die 37-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Gegen sie wird jetzt ermittelt. Der Unfallwagen wurde abgeschleppt. |erf

Alkoholisierte Autofahrer

Kreis Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Montagmittag einen betrunkenen Autofahrer und seinen Beifahrer aus dem Verkehr gezogen. Zeugen meldeten gegen 13:40 Uhr ein Auto auf der Landstraße 367 bei Reichenbach-Steegen, das Schlangenlinien fahren würde. Das Auto konnte bei Weilerbach angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Bei dem 35-jährigen Fahrer wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte 1,7 Promille. Da Zeugen den Beifahrer als vorherigen Fahrer des Wagens identifizierten, wurde auch bei ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt. Sein Wert lag bei 2,11 Promille.

Beide Männer mussten für eine Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Die Führerscheine stellten die Polizisten sicher. Gegen die Männer leiteten sie ein Ermittlungsverfahren ein. |elz

Polizei überwacht Tempolimit

Hochspeyer (ots) – Die Polizei hat am Montagmittag 03.10.2022 auf der B 48 zwischen Hochspeyer und Johanniskreuz die Einhaltung der Tempolimits kontrolliert. In dem überwachten Streckenabschnitt ist eine Geschwindigkeit von maximal 50 Kilometern pro Stunde zulässig.

Von den insgesamt 70 gemessenen Fahrzeugen fielen 11 Fahrer auf, die sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung hielten. 8 Autofahrer und 3 Motorradfahrer müssen nun mit einem Bußgeld rechnen. Auf einen Mofafahrer kommt eine Strafanzeige unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Sein Vehikel fuhr so schnell, dass dafür ein Führerschein erforderlich ist, den der Verantwortliche nicht vorweisen konnte. |erf

Kaiserslautern

Seniorin aus hilfloser Lage befreit

Kaiserslautern (ots) – Hilferufe aus einer Wohnung in der Alex-Müller-Straße haben am Montagvormittag Nachbarn aufgeschreckt. Sie alarmierten die Polizei. Mit einem Ersatzschlüssel verschafften sich die Beamten Zugang zur Wohnung.

Wie sich herausstellte, war die 80-jährige Bewohnerin in eine hilflose Lage geraten. Sie konnte daraus befreit werden. Sanitäter kümmerten sich um die Frau. |erf

Streitbare Tanzgäste

Kaiserslautern (ots) – Zu mehreren Einsätzen wegen streitbarer Gäste ist es in der Nacht von Sonntag auf den Feiertag 03.10.2022 in einer Diskothek im Kaiserslauterer Süden gekommen. Neben mehreren Auseinandersetzungen auf der Tanzfläche und dem Parkplatz, die polizeilich aufgenommen wurden, erforderte ein Einsatz die Gewahrsamnahme eines randalierenden Gastes.

Der 18-Jährige schlug gegen die Scheibe eines geparkten Fahrzeuges und belästigte Gäste im Eingangsbereich der Diskothek. Die Funkstreife traf vor Ort auf den stark alkoholisierten und den Beamten bereits bekannten Mann.

Aufgrund der extremen Alkoholisierung, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille Atemalkoholkonzentration, musste er nach ärztlicher Untersuchung die restliche Nacht in der Zelle verbringen.

Bezahlen mit fremder Bankkarte nicht erfolgreich

Kaiserslautern (ots) – Der Versuch eines unbekannten Täters, mit einer vermutlich entwendeten EC-Karte einzukaufen, ist am Sonntagvormittag durch die Aufmerksamkeit des Kassierers vereitelt worden. Ein Mann wollte in einer Tankstelle Zigaretten kaufen. Da ein kontaktloses Bezahlen nicht möglich war, sollte der Mann die Geheimzahl eingeben. Dies misslang ihm zweimal.

Zu diesem Zeitpunkt stellte der Kassierer fest, dass auf der Karte ein weiblicher Vorname stand. Er forderte daraufhin die Herausgabe der Karte und kündigte an, die Polizei zu verständigen, woraufhin der Unbekannte die Tankstelle verließ und wegrannte. Die Polizei übernahm die Ermittlungen und stellte Beweismaterial sicher.