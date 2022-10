Getunter PKW kontrolliert

Limburgerhof (ots) – Am 03.10.2022 gegen 13:10 Uhr wurde ein 63-jähriger PKW-Fahrer in der Knospstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle wurden am PKW nicht eingetragene Änderungen an der Beleuchtung und der Reifen-/Felgenkombination festgestellt.

Die Betriebserlaubnis erlosch und der Fahrer muss seinen PKW zwecks Abnahme bei einer Prüfstelle vorführen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Einbruch in Wohnhaus

Limburgerhof (ots) Unbekannte brachen am Montag 03.10.2922 zwischen 19-21 Uhr, in ein Wohnhaus in der Kösliner Straße im Limburgerhof ein und entwendeten Goldschmuck in noch unbekannter Höhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.