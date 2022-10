Wohnungsbrand in F-Quadraten – Fahrlässigkeit nicht ausgeschlossen

Mannheim (ots) – Wegen dem Brand einer 1-Zimmer-Wohnung wurden die Rettungskräfte am Dienstag 04.10.2022 kurz vor 14.30 Uhr, zu einem Mehrfamilienhaus in die F-Quadrate gerufen. Der Bereich um den Brandort wurde abgesperrt, sämtliche Bewohner des 40-Parteienhauses wurden vorsorglich evakuiert.

Das Feuer war schnell gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner konnten nach rund einer halben Stunde ihre Wohnungen wieder betreten.

Die Brand-Wohnung wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen im Inneren können erst am Mittwoch aufgenommen werden. Die exakte Ursache des Feuers ist noch unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge kann ein fahrlässiges Verhalten des Bewohners der Einzimmerwohnung nicht ausgeschlossen werden.

“Gib mir Süßes, sonst gibts Saures” – Duo stiehlt Handtasche

Mannheim-Herzogenried (ots) – Am vergangenen Samstag 01.10.2022 gegen 20:30 Uhr “bettelte” ein junger Mann auf der Mannheimer Herbstmesse an einem Süßigkeitenstand eine 23-jährige Frau um 2 Euro an. Während die junge Frau im Gespräch abgelenkt war und kein Geld geben wollte, entwendet ein zweiter jugendlich aussehender Mann, ihre Handtasche, die sie auf dem Tresen vor den Süßigkeiten abgestellt hatte.

Zwar bemerkte die 23-Jährige noch den Diebstahl, die beiden Täter konnten aber zu Fuß in Richtung Maybachstraße flüchtet.

Täterbeschreibung:

Täter 1: 15-16 Jahre alt, schlank schmale Statur, dunkle kurze Haare. Oberlippenbärtchen, dunkelblauer Trainingsanzug und dunkler Hauttyp.

Täter 2: 15-16 Jahre alt, dicklich, blonde Haare. Graue Jogginghose, heller Hauttyp.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Telefonnummer 0621 174 3301-0, zu melden.

3 Verletzte Personen nach Auffahrunfall

Mannheim-Sandhofen/B 44 (ots) – Am Samstag kam es um kurz nach 14:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall in der Frankenthaler Straße (B 44), bei welchem sich insgesamt drei Personen leichte Verletzungen zuzogen. Ein mit drei Personen besetzter BMW war unterwegs in Richtung Lampertheim, als die 49-jährige Fahrerin ihr Fahrzeug aufgrund von stockendem Verkehr verlangsamen musste.

Ein dahinterfahrender, 49-jähriger Mazda-Fahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr dem vor ihm fahrenden BMW hinten auf.

Sowohl die 49-jährige BMW-Fahrerin, als auch ihre 17 und 18 Jahre alten Mitfahrer wurden im Zuge des Auffahrunfalls leicht verletzt, mussten vor Ort allerdings nicht medizinisch versorgt werden. Der 49-Jährige Unfallverursacher blieb unverletzt.

An den beiden, stark beschädigten Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme durch das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen kam es zwischenzeitlich zu weiteren Beeinträchtigungen des in Richtung Lampertheim fließenden Verkehrs.

Pkw kollidiert mit Straßenbahn – Pkw Lenkerin leicht verletzt

Mannheim (ots) – Am frühen Dienstag 04.10.2022 gegen 04.40 Uhr, kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand infolge einer Vorfahrtsverletzung im Bereich der Kattowitzer Zeile/Bromberger Baumgang zum Zusammenstoß eines Pkw mit einer Straßenbahn der Linie 1.

Hierbei wurde die Pkw Fahrerin leicht verletzt. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der Unfallaufnahme. Hierdurch kommt es zu Beeinträchtigungen des Straßenbahnverkehrs. Ein Schienenersatzverkehr wird durch die RNV eingerichtet.

Einbruch in Bar

Mannheim-Quadrate (ots) – Am Samstag 01.10.2022 kam es im Zeitraum zwischen 04.30-19.45 Uhr zu einem Einbruch in eine Bar im Quadrat J 7. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich über ein Fenster im Gastraum Zutritt zu der Bar und entwendete aus dem Kassenbereich Bargeld in 4-stelliger Höhe sowie ein technisches Gerät.

Ein Tresor, der sich ebenfalls in den Räumlichkeiten befindet, wies diverse Beschädigungen auf. Dieser konnte durch die unbekannte Täterschaft jedoch nicht geöffnet werden.

Die vorhandenen Spuren werden durch eine kriminaltechnische Untersuchung derzeit ausgewertet. Der Diebstahlschaden liegt insgesamt in 4-stelliger Höhe. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, mögen sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0621-174-4444 in Verbindung setzen.