Polizeihund stoppt flüchtenden Einbrecher – Beschleunigtes Verfahren

Karlsruhe (ots) – Am frühen Dienstagmorgen wurde ein 56-jähriger Mann bei einem Einbruch in eine Gaststätte in der Innenstadt auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Bei seinem Fluchtversuch wurde der kroatische Staatsbürger von einem Polizeihund gebissen. Kurz nach 04:00 Uhr öffnete der Einbrecher ein Fenster in der Amalienstraße liegenden Gaststätte und gelangte so ins Innere.

Im Küchenbereich entnahm der Mann einen 3-stelligen Bargeldbetrag aus einer Geldkassette und versuchte im Anschluss vor den zwischenzeitlich durch den Gaststättenbesitzer alarmierten Polizeikräften zu fliehen. Bei der Absuche der Räumlichkeiten konnte der Kroate schließlich durch einen Polizeihund auf der Tanzfläche aufgehalten und an seiner Flucht gehindert werden. Durch einen Biss zog er sich leichte Schürfwunden an den Beinen zu, weshalb der Mann kurzzeitig in einem Krankenhaus behandelt wurde.

Bei ihm wurden Einbruchswerkzeug sowie das entwendete Bargeld aufgefunden. Aufgrund der Tatumstände wurde auf Anregung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe ein sogenanntes beschleunigtes Verfahren angeregt und durchgeführt. Der 56-Jährige wird nun nach dem Zusammentragen aller Beweismittel schon am Nachmittag dem zuständigen Richter beim Amtsgericht Karlsruhe zur schnellen Aburteilung vorgeführt.

Straßenraub an Haltestelle – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag 01.10.2022 gegen 22.30 Uhr einen 79-jährigen Mann auf der Kaiserstraße in Karlsruhe beraubt. Nach den bisherigen Ermittlungen griff der Räuber dem 79-Jährigen am Treppenabgang zur U-Strab-Haltestelle “Marktplatz” wortlos in die Jackentaschen.

Anschließend entriss er dem Senior eine Halskette und floh zu Fuß in Richtung “Durlacher Tor”. Passanten wurden auf den Vorfall aufmerksam und verständigten die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Täter.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 18-20 Jahre, etwa 175-180 cm groß. Er hatte ein südosteuropäisches oder nordafrikanisches Erscheinungsbild. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und einer dunklen Hose.

Wer Hinweise zum Sachverhalt machen kann, möge sich bitte bei dem Kriminaldauerdienst unter 0721/666-5555 melden.

Einbruch in Gaststätte – Zeugen gesucht

Karlsruhe-Neureut (ots) – Ein noch unbekannter Täter brach am Sonntagmorgen 02.10.2022 in eine Gaststätte in Neureut ein und entwendete Bargeld. Indem er offenbar eine Tür aufhebelte, gelang ein Einbrecher gegen 05.00 Uhr in eine Gaststätte in der Straße “Am Sandfeld” in Neureut. Nach den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen begab er sich wohl an den Tresen und entwendete aus einer Kasse einen niedrigen 4-stelligen Eurobetrag.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zur Ergreifung des Mannes.

Der mutmaßliche Täter war etwa 20-30 Jahre alt, von schlanker Statur, trug eine Schildkappe mit zwei dunklen Streifen, eine Jogginghose mit Reflektoren an den Hosenbeinen sowie Turnschuhe.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Telefonnummer 0721-967180 in Verbindung zu setzen.

Unbekannte schlagen Scheibe von Bushaltestelle ein

Karlsruhe (ots) – Einen größeren Sachschaden verursachten Unbekannte wohl am vergangenen Wochenende, als sie die Seitenscheibe einer Bushaltestelle im Ortsteil Ettlingenweier einschlugen. Das in der Seestraße gelegene Wartehäuschen befindet sich an der Haltestelle “Eisenstock”, unmittelbar neben der S-Bahnstation Bruchhausen.

Die Unruhestifter nahmen vermutlich ein Schild aus einer nahe gelegenen Baustelle an sich und schlugen hiermit auf die Glasscheibe des Unterstandes ein. Die Scheibe ging zu Bruch, es entstand Sachschaden in einer Höhe von schätzungsweise 1.000 Euro.

Die Beschädigungen wurden am Montag zur Mittagszeit festgestellt, der genaue Tatzeitraum konnte bisher noch nicht ermittelt werden. Zeugen, die hierzu sowie zum mutmaßlichen Tatgeschehen sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243/3200-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit 2 leicht Verletzten

Karlsruhe (ots) – Vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit kam es am Sonntagnachmittag auf der Landesstraße 604 zwischen der Karlsruher Waldstadt und Eggenstein-Leopoldshafen, nahe der sogenannten Europasiedlung, zu einem Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen.

Ersten Erkenntnissen zufolge geriet gegen 14.00 Uhr eine 37-jährige BMW-Fahrerin in einer Rechtskurve auf regennasser Straße auf die Gegenfahrbahn, wo sie den Golf eines 52-jährigen Fahrers streifte. Durch den Aufprall verletzten sich beide Fahrzeugführer leicht und wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Das Polizeipräsidium Karlsruhe weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich in der dunklen Jahreszeit durch das nasse Laub auf den Straßen und die teilweise schlechten Sichtverhältnisse das Risiko für Verkehrsunfälle deutlich erhöht. Daher sollte man insbesondere die zulässige Höchstgeschwindigkeit einhalten und diese gegebenenfalls der Witterung anpassen.

Kreis Karlsruhe

18-Jähriger in Straba von Jugendlichen bedroht und beraubt – Zeugen gesucht

Linkenheim-Hochstetten (ots) – Ein 17-Jähriger raubte am Montag 03.10.2022 gegen 00:45 Uhr in einer Straßenbahn im Bereich Hochstetten einem 18-Jährigen eine Musikbox. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieg der Täter mit 2 weiteren Jugendlichen an einer Haltestelle in Hochstetten ein. Während der Fahrt forderte der 17-jährige Täter einen 18-jährigen Fahrgast unter massiver Androhung von Gewalt auf, ihm seine Musikbox zu geben.

In der Folge riss der 17-Jährige die Musikbox aus der Hand des Betroffenen und übergab das Diebesgut an einen seiner Begleiter. Alle 3 stiegen anschließend an der Haltestelle “Friedrichstraße” in Linkenheim aus. Der 17-Jährige konnte im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung vorläufig festgenommen werden.

Täterbeschreibung:

Alle 3 Jugendliche sind schätzungsweise zwischen 17-20 Jahre alt.

Der erste Täter ist etwa 175 cm groß, besitzt eine schlanke Figur und trägt blondes lockiges Haar. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke, grauen Hoodie sowie einer dunklen Jogginghose. Offenbar war er alkoholisiert.

Der zweite Tatverdächtige ist wohl etwas kräftiger, trägt schwarzes Haar, ist ungefähr 180 cm groß und besitzt eine südländische Erscheinung. Er trug eine graue Jacke und eine Jogginghose.

Der dritte mutmaßliche Komplize ist korpulent und hat schwarzes Haar. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke oder Hoodie und einer dunklen Jogginghose.

Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt oder den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/666-5555 zu melden.

Zeugen nach Einbruchsversuch in Bankfiliale gesucht

Östringen-Tiefenbach (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Montag 03.10.2022 gegen 04:25 Uhr Zutritt in eine Bankfiliale in der Östlichen Hauptstraße. Die Tatverdächtigen hebelten nach aktuellem Stand der Ermittlungen ein Fenster auf und beschädigten im Gebäudeinneren eine Tür.

Diebesgut wurde nicht entwendet. Der durch den Einbruchsversuch entstandene Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Tel; 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Holzschuppen in Brand gesetzt

Bruchsal-Untergrombach (ots) – Einen Holzschuppen auf einem Vereinsgelände in der Joß-Fritz-Straße zündeten Unbekannte am Sonntag 02.10.2022 gegen 18.00 Uhr an. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf nebenstehende Garagen übergriffen. Festzelte und Elektrogeräte, die in dem Holzhäuschen gelagert waren, wurden durch den Brand zerstört.

Der Sachschaden liegt nach den ersten Schätzungen bei etwa 8.500 Euro. Zur Klärung der Brandursache hat das Kriminalkommissariat Bruchsal die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721/666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Geldautomat aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Kraichtal (ots) – In der Nacht auf Freitag 30.09.2022 drangen unbekannte Täter durch das Aufhebeln einer Tür in eine ehemalige Bankfiliale in der Gochsheimer Wilhelmstraße ein. Anschließend brachen die Diebe einen darin befindlichen Geldautomaten auf und ergriffen mit einer Beute von schätzungsweise 46.000 Euro unerkannt die Flucht.

Der Aufbruch dürfte nach ersten Ermittlungen zwischen 01:30-03:00 Uhr stattgefunden haben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich unter der 0721/666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Bruchsal (ots) – Ein unbekannter Mann ist am frühen Sonntag 02.10.2022 in eine Wohnung in Bruchsal eingedrungen und traf dabei auf eine 24-jährige Bewohnerin. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Täter gegen 03.45 Uhr über ein geöffnetes Fenster Zugang zu einer Erdgeschosswohnung in der Stadtgrabenstraße.

Durch die entstandenen Geräusche erwachte offenbar die 24-Jährige und traf im Flur auf den Einbrecher. Dieser versuchte sich zu verstecken. Die junge Frau begab sich daraufhin zu ihrem Nachbarn um Hilfe zu holen. Als sie in ihre Wohnung zurückkam, war der Eindringling bereits verschwunden. Gestohlen wurden nach dem derzeitigen Sachstand nichts.

Der Täter wurde als etwa 16-19 Jahre alt und mit südosteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Er sei etwa 1,70m groß und schlank gewesen. Er habe einen gepflegten Vollbart, eine schwarze Basecap, einen schwarzen Kapuzenpullover sowie vermutlich eine dunkle Hose getragen.

Wer hierzu verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Einladung zur “Nacht der Bewerber” – Backstage bei der Polizei

Bruchsal (ots) – Am Mittwoch 12. Oktober 2022, bieten das Polizeipräsidium Karlsruhe und das Polizeipräsidium Einsatz Interessierten bei der “Nacht der Bewerber” von 17-21 Uhr die Möglichkeit, einmal hinter die Kulissen der Polizei zu schauen. Bei der Nachwuchswerbeaktion öffnet die Polizei ihre Türen, um den Besuchern einen Einblick in die Vielfalt der Polizeiarbeit zu ermöglichen und sich umfassend über den Polizeiberuf zu informieren.

Veranstaltungsort:

Bereitschaftspolizeidirektion Bruchsal, Dittmannswiesen 64, in 76646 Bruchsal.

Parkplätze sind in ausreichender Anzahl vorhanden. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Auf dem Areal der Bereitschaftspolizeidirektion in Bruchsal erwartet die Besucher dazu ein interessantes und abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Neben Info-Vorträgen der Einstellungsberatung zu Ausbildung und Studium im mittleren und gehobenen Polizeivollzugsdienst, präsentieren sich die Hunde-und Reiterstaffel mit tierischer Unterstützung.

Auch die Einsatztrainer, die Bereitschaftspolizei, die Wasserschutzpolizei sowie die Kriminalpolizei und die Verkehrspolizei lassen sich an diesem Abend in die Karten schauen und warten mit technischem Equipment und Einsatzmitteln aus dem täglichen Dienst auf.

Während die Kriminaltechnik mit Tatortzelt und Tatortwagen Einblicke in die Tatortarbeit und Spurensicherung gewähren wird, stellt die Bereitschaftspolizei ihren Fuhrpark mit Wasserwerfer und Sonderwagen in einer realistischen Vorführung vor. Zudem präsentieren sich die Einsatzeinheiten des Polizeipräsidiums Einsatz mit einer Vielzahl von Aktionen und Infoständen.

Über den gesamten Abend hinweg gibt es zudem die Gelegenheit, mit Einstellungsberatern, Auszubildenden, Studenten und Polizeibeamten aus den verschiedensten Dienstzweigen ins Gespräch zu kommen und so mehr über den Polizeiberuf zu erfahren.

Die Veranstaltung richtet sich vorrangig an alle, die sich für eine Ausbildung oder ein Bachelorstudium bei der Polizei Baden-Württemberg interessieren. Eltern, Kinder, Begleitpersonen und sonstige Interessenten sind selbstverständlich auch herzlich eingeladen.