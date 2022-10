Michelstadt/Odenwaldkreis (ots) – Stand 04.10.2022, 09.20 Uhr – Ersten Ermittlungen zufolge startete das Flugzeug „Cessna 215“ vom Flugplatz in Vielbrunn. Im Anschluss überflog der 66-jährige Pilot das beschriebene Waldgebiet. In dem Leichtflugzeug befanden sich nach jetzigem Kenntnisstand 6 Fallschirmspringer, die alle während des Fluges aus dem Flugzeug sprangen. Nach derzeitigem Kenntnisstand könnte es danach zu einer technischen Störung am Flugzeug gekommen sein, woraufhin das Flugzeug abstürzte.

Der 66-jährige Pilot aus Nordrhein-Westfalen konnte von den Rettungskräften nur noch tot aus dem Flugzeug geborgen werden.

Ob sich der Verdacht des technischen Defekts bestätigt und ob der Absturz ursächlich für den Tod des Piloten war, muss nun im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Die Ermittlungsbehörden, die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung, Staatsanwaltschaft und Polizei, stehen in engem Austausch.

Die Aufräum- und Bergungsarbeiten waren gegen 21 Uhr beendet.

Erstmeldung

_______________________________________________________________________

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen