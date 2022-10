Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 04.10.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Grünstadt: Gelegenheit macht Diebe – Fahrraddiebstahl

Grünstadt (ots) – Am Freitag, 30.09.22, wurde zwischen 10:30 Uhr und 18:45 Uhr aus einem Vorgarten in der Colgensteiner Straße ein Fahrrad, ein sogenanntes Citybike der Marke Stevens, entwendet. Das Fahrrad, das ca. 700 Euro kostete, war nicht gegen Wegnahme gesichert.

Kirchheim: Aquaplaning – Auto rutscht in die Leitplanke

Kirchheim an der Weinstraße (ots) – Am Samstag, 01.10.22, um 09:45 Uhr wollte ein 25 Jahre alter Mann von Grünstadt kommend auf die Autobahn in Richtung Mannheim auffahren. Im Kurvenbereich wählte er seine Geschwindigkeit nicht an die Witterungsverhältnisse angepasst und das Auto rutschte in die Leitplanke. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Wattenheim: Mit Motorrad gestürzt – leicht verletzt

Wattenheim (ots) – Am gestrigen Montag, 03.10.2022, gegen 10:10 Uhr fuhr eine 27 Jahre alte Frau mit ihrem Motorrad aus dem Kreisverkehr an der B 47 in Höhe Wattenheim auf die L 520 in Richtung Carlsberg. Hierbei beschleunigte sie so stark, dass das Hinterrad des Zweirads ausbrach. Es kam schließlich zum Sturz auf die linke Fahrzeugseite. Die Fahrerin selbst wurde dabei leicht verletzt. An dem Kraftrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Um auslaufende Betriebsstoffe kümmerte sich die Feuerwehr.

Ebertsheim: Verkehrsunfall aufgrund von Alkoholgenuss – Fahrradfahrer leicht verletzt

Ebertsheim (ots) – Am gestrigen Montag, 03.10.22, gegen 20:00 Uhr befuhr ein 20 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad die Hauptstraße. Auf Höhe der Einmündung zur Pfarrgasse stürzte er infolge nicht unerheblicher Alkoholbeeinflussung mitsamt dem Fahrrad auf den Asphalt. Hierbei zog er sich eine Platzwunde am Kopf zu. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast drei Promille. Nach medizinischer Versorgung wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Ermittelt wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):