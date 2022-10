Frankfurt-Innenstadt: 54-Jähriger festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 54-jähriger Mann zeigte sich am Sonntagmorgen

(02.10.2022) renitent, als ihn Polizeibeamte gegen 05:00 Uhr in der Battonstraße

kontrollierten.

Der Mann war zuvor aufgrund von verbalen Streitigkeiten und des Zeigens des

Hitlergrußes aufgefallen. Auf polizeiliche Ansprache entgegnete er den Beamten,

ihren Anweisungen keine Folge leisten zu wollen. Hingegen kam er mehrfach

schnellen Schrittes auf sie zu. Die wiederholten Aufforderungen, den Abstand zu

ihnen einzuhalten, ignorierte der Mann fortlaufend. Auch der Einsatz von

körperlicher Gewalt zeigte bei ihm keine Wirkung. Stattdessen warf er seine

Geldbörse auf einen Polizeibeamten. Letztlich setzten die Beamten Reizstoff

gegen den Mann ein und nahmen ihn fest. Sie verbrachten den 54-Jährigen für die

weiteren polizeilichen Maßnahmen auf ein Polizeirevier.

Ein Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger

Organisationen und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.

Frankfurt-Fechenheim: Drogen in Wohnung sichergestellt

Frankfurt (ots) – (dr) Zivilfahnder haben am gestrigen Sonntagnachmittag über 2

Kilogramm an Marihuana und weitere Drogenutensilien bei zwei 39 und 40 Jahre

alten Männern in einer Fechenheimer Wohnung beschlagnahmt.

Zunächst fiel den zivilen Beamten gegen 14:30 Uhr in der Lauterbacher Straße der

40-Jährige auf, welcher mit einem Rad unterwegs war und mit deutlichem

Marihuanageruch an ihnen vorbeifuhr. Während die Beamten den Verdächtigen

kontrollierten fuhr der 39-Jährige an ihnen mit einem Pkw vorbei. Auch er geriet

in die Kontrolle der Polizei. Die Beamten bewiesen gutes Gespür. Bei beiden

Männern reagierte ein durchgeführter Drogentest positiv auf THC, sodass für sie

die Fahrt beendet war. Aufgrund des Verdachts der Drogenfahrt erfolgte jeweils

eine Blutentnahme. Doch das war noch nicht alles. Während einer anschließenden

Wohnungsdurchsuchung bei den in einer Wohngemeinschaft lebenden Männern fanden

die Ermittler noch über 2 Kilogramm verkaufsfertiges Marihuana, mehrere

Speichermedien, diverses Drogenequipment sowie eine größere Menge an Bargeld auf

und stellten die Beweismittel sicher.

Die beiden 39 und 40 Jahre alten Männer kamen mit dem Ziel der richterlichen

Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Neben dem Verdacht der

Trunkenheitsfahrt wird gegen sie auch wegen des Verdachts des illegalen Handels

und Anbaus von Betäubungsmitteln ermittelt.

Frankfurt-Sossenheim: Nackter Mann sorgt für Aufsehen

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 33-jähriger Mann sorgte am Sonntagabend (02. Oktober

2022) für Aufsehen, als er völlig unbekleidet in Sossenheim auf der Straße

herumlief.

Eine alarmierte Polizeistreife erblickte den Störenfried gegen 18:40 Uhr in der

Toni-Sender-Straße. Er war völlig nackt und hielt sich seine Genitalien.

Währenddessen gab er anstößige Bemerkungen von sich. Seine Kleidung war auf

einer anliegenden Grünfläche verteilt. Als er der Mann die Polizeibeamten sah,

rannte er zunächst weg. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Kurz darauf blieb

er stehen und legte sich nach polizeilicher Aufforderung auf den Boden. Als die

Beamten ihn festnehmen wollten, wehrte er sich vehement und spuckte nach ihnen.

Nur unter großer Anstrengung gelang es, ihm Handfesseln anzulegen. Nach der

Alarmierung eines Notarztes und des Rettungsdienstes wurde der 33-jährige Mann

in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Frankfurt-Innenstadt: Räuber festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Ein dreister Räuber versuchte am Samstag, den 01. Oktober

2022, in der Innenstadt gleich zwei Mal hintereinander einen 77-jährigen Mann um

seine Sachen zu erleichtern. Dank aufmerksamer Zeugen und hinzugerufener

Polizeibeamten gelang es, den 29-jährigen Täter noch in der Nähe festzunehmen.

Der 77-jährige Geschädigte kaufte zunächst in einem Supermarkt zwei Bierdosen

und verstaute diese in den Seitentaschen seines Rucksacks. Als er um kurz nach

22:00 Uhr das Geschäft verließ, trat der spätere Beschuldigte an ihn heran und

zog eine der Dosen aus Tasche. Der Senior bemerkte den Diebstahl und stellte den

29-jährigen Mann zur Rede. Gleichzeitig holte er sein Mobiltelefon hervor und

drohte damit, die Polizei zu rufen. Der ertappte Langfinger händigte die Dose

schließlich wieder aus. Als der Senior bereits seinen Weg auf der „Zeil“

fortsetzte, folgte ihm der 29-Jährige und umklammerte ihn unvermittelt von

hinten. Es entstand ein Gerangel, indem es dem 29-Jährigen gelang, das

Mobiltelefon des 77-Jährigen zu rauben. Zeugen bemerkten die Tat und riefen die

Polizei. Ein weiterer Zeuge eilte dem Täter hinterher, sodass es kurz darauf

Polizeibeamten gelang, ihn festzunehmen. In der Tasche des 29-Jährigen konnte

auch das geraubte Mobiltelefon aufgefunden werden.

Durch die vorherige Auseinandersetzung wurde der 77-Jährige leicht verletzt. Der

29-jährige Beschuldigte, welcher über keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet

verfügt, kam ihn die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt.

Frankfurt-Bergen-Enkheim: Ladendieb erwischt – Diebesgut in Wohnung

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 45-jähriger Mann forderte am Samstag, den 01. Oktober

2022, in einem Elektrofachmarkt in der Borsigallee sein Glück heraus, als er

einen E-Scooter entwenden wollte. Jedoch ertappte ihn ein Ladendetektiv und

verständigte die Polizei. In der Wohnung des Mannes fanden Beamte weiteres

Diebesgut.

Ein 31-jähriger Ladendetektiv ertappte gegen 15:00 Uhr in einem Elektrogeschäft

eines Einkaufszentrums in der Borsigallee einen 45 Jahre alten Mann, als dieser

einen Elektro-Scooter stehlen wollte. Der Detektiv meldete den Dieb bei der

Polizei. Eine Streife erschien vor Ort. Da der 45-Jährige zudem für einen vor

kurzem begangenen Diebstahl eines Staubsaugers in Frage kam, konnte ein

richterlicher Durchsuchungsbeschluss für dessen Wohnung und Fahrzeug eingeholt

werden, um mögliches Diebesgut aufzufinden. Seiner Aussage, mit der Bahn

angereist zu sein, schenkten die Ermittler wenig glauben. Auf dem Parkplatz des

Geschäfts wurden sie schließlich fündig und entdeckten sein Fahrzeug. Bei der

Durchsuchung des Pkw fanden die Beamten einen originalverpackten Staubsauger

sowie eine Vielzahl an originalverpackten Kosmetikartikeln – überwiegend Parfum.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten zudem ein weiterer

Staubsauger sowie mehrere gesuchte Baumaschinen aufgefunden werden. Neben den

Geräten stellten die Beamten darüber hinaus bei dem Mann noch mehrere tausend

Euro Bargeld als Beweismittel sicher.

Der 45-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf

freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts des

Diebstahls und der Hehlerei ermittelt. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt-Hedderheim: Raub bei einer Haltestelle

Frankfurt (ots) – (dr) Am Freitag, den 30. September 2022, kam es in der Nähe

der U-Bahnstation Heddernheim am H.-P.-Müller-Platz zu einem Raubdelikt, bei dem

zwei unbekannte Männer unter Vorhalt eines Messers das Mobiltelefon eines

30-Jährigen erbeuteten.

Der Geschädigte hielt sich gegen 17:35 Uhr in unmittelbarer Nähe zur

U-Bahnstation Heddernheim im Bereich der Linienbusse auf, als zwei junge Männer

an ihn herantraten. Einer von ihnen hielt zu diesem Zeitpunkt ein Messer in der

Hand und forderte das Smartphone sowie das Portemonnaie des 30-Jährigen ein.

Dieser verweigerte jedoch die Herausgabe seiner Wertsachen, sodass ihm der

Unbekannte das Smartphone aus der Hand schlug. Nun schaltete sich der Komplize

ein und ergriff das auf dem Boden liegende Gerät, ein Apple iPhone 13. Beide

Täter flüchteten im Anschluss zu Fuß in Richtung Dillenburger Straße. Ein vom

Geschädigten angesprochener Busfahrer rief sofort die Polizei. Die umgehend

eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen jedoch ohne Ergebnis.

Täterbeschreibung:

Täter: Männlich, circa 25 Jahre alt, circa 190 cm groß, sportliche Figur,

dunkle kurze Haare, dunkle Hautfarbe; bekleidet mit grauem Parker oder

Steppjacke.

Täter: Männlich, circa 25 Jahre alt, circa 175 cm groß, normale Figur, helle

Hautfarbe; trug dunkle Oberbekleidung, mutmaßlich einen schwarzen Nike-Pullover

und eine graue Hose.

Zeugen mit sachdienlichen Angaben zu den beiden Tätern werden gebeten, sich mit

der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 51499 in Verbindung zu

setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.