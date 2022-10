Sachbeschädigung an städtischem Schaukasten

Homberg/Ohm (ots)

Ebenfalls am Sonntag (02.10.), in der Zeit zwischen 03 Uhr und 07 Uhr wurde in der Eckstraße in Homberg/Ohm, Ortsteil Erbenhausen die Verglasung eines städtischen Schaukastens auf unbekannte Art und Weise eingeschlagen. Ob das Delikt in direktem Zusammenhang mit einer Verkehrsunfallflucht im annähernd gleichen Tatzeitraum in Erbenhausen steht, konnte bisher nicht geklärt werden. Auch wird wird die aktuelle Schadenshöhe noch ermittelt.

Hinweise auch in diesem Fall bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht – Beschädigter Verteilerkasten der OVAG – Zeugen gesucht

Homberg/Ohm (ots)

Am Sonntag (02.10.), in der Zeit zwischen 03.30 Uhr und 09 Uhr wurde ein OVAG Verteilerkasten in Höhe der Ehringshäuser Straße 9 / Eckstraße in Homberg/Ohm, Ortsteil Erbenhausen durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und massiv beschädigt. Dieser flüchtete im Anschluss an den Verkehrsunfall von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Eine Gefahr für Unbeteiligte hat glücklicherweise zu keinem Zeitpunkt bestanden. Mitarbeiter der OVAG konnten den Verteilerkasten sichern. Die Polizeistation Alsfeld hat die Ermittlungen zum Verursacher aufgenommen. Die Höhe des Schadens wird aktuell noch ermittelt.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Motorradunfall mit zwei Leichtverletzten

Tann (Rhön) (ots)

Am Sonntag (02.10.), kam es gegen 13 Uhr auf der Landesstraße 3174 zwischen der Ortschaft Dippach und der Landesgrenze Hessen-Thüringen zu einem Motorradunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Ein 57-jähriger Motorradfahrer aus dem niederbayerischen Train, sowie seine 60-jährige Mitfahrerin aus dem oberbayerischen Bad Aibling befuhren die L 3174 aus Dippach kommend in Richtung Landesgrenze. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über das Motorrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er und seine Beifahrerin kamen zu Fall und schlitterten in das neben der Fahrbahn gelegene Feld. Beide Personen wurden leicht verletzt und zur weiteren Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Sportwagen kommt von der Fahrbahn ab – hoher Sachschaden – Insassen unverletzt

Neuhof (ots)

Am Sonntag (02.10.), gegen 16.50 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem Lamborghini Sportwagen die Autobahn 66 in Richtung Frankfurt. Kurz hinter dem Neuhofer Tunnel kam er aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke und kam auf der linken Fahrspur zum Stehen. Der Fahrer sowie sein 13-jähriger Beifahrer aus dem Kreis Hünfeld wurden durch den Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Der Lamborghini wurde durch den Unfall erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Durch die Kollision mit der Leitplanke wurden Teile dieser auf die Fahrbahn der A 66 in Richtung Fulda geschleudert. Über diese Teile fuhren zwei Fahrzeuge, welche hierdurch beschädigt wurden. Personen wurden auch hier glücklicherweise nicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 110.000 Euro geschätzt.

Neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Petersberg war eine Streife des Polizeiposten Neuhof, ein Rettungswagen sowie die Feuerwehr Neuhof im Einsatz. Eine Fahrspur der A 66 in Richtung Frankfurt musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden, wodurch es zu leichten Verkehrsbehinderungen kam. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Pkw-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab

Bad Hersfeld – Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Samstag, gegen 17:30 Uhr, die Bundesstraße 324 aus Richtung Neuenstein kommend in Richtung Bad Hersfeld. In Höhe von der Ortslage Allmershausen geriet der Pkw ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die dort befindliche Schutzplanke. Glücklicherweise blieb der Fahrzeugführer unverletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 12000 Euro.