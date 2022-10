Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Fahrkartenautomat mit Böllern beschädigt – Dietzenbach

In der Nacht zu Montag, 03.10.2022 gegen 01.00 Uhr beschädigten bislang unbekannt Täter einen Fahrkartenautomaten an der S-Bahnstation Dietzenbach-Steinberg. Zur Tatzeit nahmen Anwohner mehrere laute Schläge vom Bahnsteig in der Borsigstraße wahr. Nach dort entsandte Streifen konnten am Gleis einen durch Silvester-Böller beschädigten Fahrkartenautomaten feststellen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Telefonnummer 069/8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Raub im Hauptbahnhof – Hanau

Opfer eines Raubes im Hauptbahnhof Hanau wurde am Sonntagnachmittag gegen 14.50 Uhr ein 22 Jahre alter Hanauer. Zur Tatzeit wurde der Geschädigt auf der Treppe zum Bahngleis 6 im Hauptbahnhof Hanau angesprochen. Unvermittelt riss einer der Täter die Goldkette vom Hals des Geschädigten. Anschließend flohen sie in unbekannte Richtung. Der Geschädigte konnte die beiden flüchtigen Räuber nur als 180 cm groß und dunkel gekleidet beschreiben. Zeugen werden gebeten sich bei der Kripo in Hanau unter der 06181/100-123 zu melden.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Kinder warfen Steine auf die Bundesstraße: Suche nach möglichen geschädigten Autofahrern – B45/Rodgau-Weiskirchen

Polizeibeamte haben am Sonntagnachmittag in Weiskirchen drei Kinder im Alter von sieben und acht Jahren gestellt, die an der Anschlussstelle zur Autobahn 3 Steine und andere Gegenstände auf die Bundesstraße 45 geworfen haben sollen. Die Beamten suchen nun nach Autofahrern, die auf der Schnellstraße in Richtung Dieburg unterwegs waren und in dem Zusammenhang Schäden an ihren Fahrzeugen erlitten haben könnten. Gegen 14.30 Uhr teilten Verkehrsteilnehmer über Notruf mit, dass Kinder in Höhe der Michael-Meyer-Straße an einer Schallschutzmauer stehen und mehrere Steine und Stöcke auf die Fahrbahn der B 45 in Fahrtrichtung Dieburg werfen. Sofort entsandte Streifen konnten vor Ort drei Jungen feststellen, die zunächst wegrannten, kurz darauf jedoch durch die Ordnungshüter gestellt werden konnten. Nachdem die Personalien der strafunmündigen Burschen festgestellt waren, wurden sie schließlich unter mahnenden Worten der Beamten an ihre Eltern übergeben. Bisherigen Erkenntnissen zufolge könnten durch die Wurfgegenstände wohl auch vorbeifahrende Fahrzeuge getroffen worden sein. Bislang hat sich jedoch diesbezüglich noch niemand bei der Polizei wegen eines entsprechenden Schadens gemeldet. Die Beamten bitten daher mögliche geschädigte Autofahrer und auch Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei der Polizeiautobahnstation Langenselbold zu melden.