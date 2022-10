Unfallflucht in Obertiefenbach

65614 Beselich-Obertiefenbach, Hauptstraße 35 Samstag, 01.10.2022, 19:30 Uhr bis Sonntag 02.10.2022, 12:00 Uhr

Der Geschädigte hatte seinen weißen Pkw, Ford Tourneo ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt. Eine bisher unbekannte Person fuhr mit ihrem Fahrzeug gegen die Fahrerseite des geparkten Pkws. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford auf das davor geparkte Fahrzeug aufgeschoben. Hierbei wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 7200,-EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um die Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer 06471/9386-0 in Verbindung zu setzen.

Versuchter Diebstahl eines Motorrads in Limburg

65549 Limburg, Josef-Ludwig-Straße (dortiges Parkhaus/Tiefgarage)

Die Manipulation an seinem Kraftrad meldete am Sonntagnachmittag ein 54-Jähriger Mann aus Limburg. Der oder die Täter versuchten das Motorrad zu stehlen, indem sie die Zündkabel des Kraftrades durchtrennten und somit versuchten das Motorrad so zu starten. Anschließend schoben sie das Kraftrad noch auf einen anderen Parkplatz. Jedoch gelang es den Unbekannten durch die Lenkersperre nicht den Diebstahl zu vollenden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431/9140-0 in Verbindung zu setzen.