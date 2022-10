Wiesbaden: Die Polizei-News

Angebliche Schläge mit Flasche

Wiesbaden, Hermannstraße, Sonntag, 02.10.2022, 08:00 Uhr

(schü)Am Sonntagmorgen kam es im Bereich Hermannstraße/Bismarckring zu einer

Auseinandersetzung zwischen einem 30-Jährigen und einem 28-jährigen Mann, in

deren Verlauf einer der beiden Männer den anderen nach Zeugenangaben mit einer

Glasflasche attackierte.

Zwei Männer waren zu Fuß in der Hermannstraße unterwegs, als sie im Bereich

Hermannstraße/Bismarckring auf den späteren Täter trafen. Einer der beiden

geriet mit diesem Mann aus bisher unbekannten Gründen zunächst verbal in Streit,

im weiteren Verlauf ergriff einer der beiden eine Glasflasche und griff seinen

Kontrahenten damit an. Der Geschädigte erlitt Verletzungen im Kopfbereich und

wurde durch einen Rettungswagen in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht.

Alle von der Polizei am Tatort angetroffenen Personen waren alkoholisiert. Die

Sachverhaltssaufklärung gestaltete sich aufgrund vorhandener Sprachbarrieren

sehr schwierig.

Der Täter wurde von den Beamten zunächst festgenommen und zum 1. Revier

verbracht. Von dort wurde er nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Ölspur führt zu leichten Verkehrsbehinderungen Wiesbaden, BAB 643,

Schiersteiner Straße, Bismarckring, Blücherstraße Sonntag, 02.10.2022, 17:00 Uhr

(schü)Am Sonntagnachmittag verursachte ein 24-Jähriger aus Bingen mit seinem PKW

eine Ölspur, die zu leichten Verkehrsbehinderungen in Wiesbaden führte.

Gegen 17:00 Uhr verließ eine Streife des 3. Polizeireviers die Dienststelle in

der Willy-Brandt-Allee und stellte auf der Schiersteiner Straße eine Ölspur auf

der Fahrbahn in Richtung Innenstadt fest. Die Spur ließ sich über den

Bismarckring bis in die Blücherstraße verfolgen, wo schließlich auch das

Verursacherfahrzeug festgestellt werden konnte.

Der Fahrzeughalter, ein 24-Jähriger, war mit seinem PKW in Bingen gestartet und

hatte im Bereich Bismarckring/Blücherstraße ein knallendes Geräusch aus dem

Motorraum vernommen. Daraufhin bog er ab und stellte sein Fahrzeug am

Fahrbahnrand ab.

Durch eine weitere Streife konnte festgestellt werden, dass der Ölverlust

bereits am Ende der BAB 643 begonnen hatte. Im Auftrag der Feuerwehr wurde eine

Wiesbadener Spezialfirma zur Beseitigung der Ölspur herangezogen. Durch die

Reinigungsmaßnahmen kam es in der Stadt zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Das Fahrzeug wurde auf Veranlassung des Fahrzeughalters abgeschleppt.