Einhausen/Kreis Bergstrasse (ots) – Die telefonische Androhung einer Amok-Tat löste am Montagabend 03.10.2022 um 18.20 Uhr in Einhausen einen Großeinsatz mit 13 Streifenwagen und Rettungskräften aus. Bei Dienststellen des Polizeipräsidiums Frankfurt gingen 2 Anrufe ein, in denen eine männliche Person zuerst eine Amok-Tat androhte und im zweiten Telefonat von einem gerade statt gefundenen Verbrechen berichtete.

Das von der Polizei Frankfurt alarmierte Polizeipräsidium Südhessen übernahm sofort die erforderlichen Maßnahmen und lokalisierte in Einhausen eine Wohnung, wo sich das fragliche Handy befinden müsste, von dem aus die Anrufe erfolgt sein könnten.

Der angetroffene Wohnungsinhaber zeigte sich überrascht und gab an, nichts mit den Anrufen zu tun zu haben. Die polizeilichen Überprüfungen vor Ort ergaben ebenfalls keinen Hinweis darauf, dass von besagtem Handy aus die Anrufe erfolgten.

Die Polizei Südhessen geht derzeit davon aus, dass durch unbekannte Täter die Handynummer gespooft wurde, also technisch manipuliert eine missbräuchliche Verwendung einer tatsächlich existierenden Handynummer vorliegt und die betreffende Familie Opfer der unbekannten Täter wurde.

Die Polizei betont, dass zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung bestand und keine Verbrechen geplant oder verwirklicht wurden. Die Ermittlungen nach den Verursachern dauern an.

