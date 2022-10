Darmstadt

Verglasung von Volksbankfiliale eingeworfen

Darmstadt-Wixhausen (ots) – Am späten Sonntagabend 02.10.2022 wurde um 22.25 Uhr die Verglasung einer nicht mehr betriebenen Bankfiliale in der Verdistraße durch bisher unbekannte Täter eingeworfen und das Objekt mutmaßlich auch betreten. Nach bisherigem Erkenntnisstand warfen der oder die Täter mittels eines Gullydeckels eine Scheibe der ehemaligen Geschäftsstelle ein.

Beute konnten die Täter nicht machen, da die Filiale wie bereits erwähnt nicht mehr als Geschäftsstelle betrieben wird, lediglich die SB-Stelle im Vorraum dient noch zu Bankgeschäften. Im Anschluss entfernten sich die Übeltäter laut Zeugen mit einem “sportlichen” PKW, an welchem die Kennzeichen mit den Anfangsbuchstaben “EM-” angebracht gewesen sein sollen.

Eine Fahndung verlief bisher ohne Erfolg, die Ermittlungen an dem Tatort wurden wegen des Anfangsverdachtes eines Einbruchdiebstahles durch den Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Südhessen aufgenommen.

Nach Verkehrsunfallflucht Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Bereits am Sonntag 18. September 2022, hat ein Zeitungsausträger gegen 10.30 Uhr seinen weißen Hyundai im Finkenweg am Fahrbahnrand abgestellt. Als er gegen 11 Uhr wieder zurückkam, war seine Kofferraumklappe komplett eingedellt und es befanden sich Kratzer an der Stoßstange.

Offenbar hat ein bislang unbekannter Wagenlenker beim Ein- oder Ausparken den weißen Wagen beschädigt und flüchtete im Anschluss. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Mauer beschädigt und geflüchtet

Reinheim (ots) – Am Montag 03.10.2022 zwischen 14:30-15:15 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Begrenzungsmauer in der Wilhelmstraße. Vermutlich beim Wenden schob der noch unbekannte Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug die auf der Mauer befindliche Granitplatten auf einer Länge von 3 Metern weg. Diese fielen zu Boden und zerbrachen.

Es entstand ein Schaden von 500 Euro. Zeugen, welche Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154/63300 zu melden.

Groß-Gerau

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Sonntag 02.10.2022 zwischen 04:30-22:00 Uhr, kam es in der Mörfelder Straße auf Höhe der Hausnummer 58-64 im Ortsteil Walldorf zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde der linke Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Nissan Qashqais, vermutlich durch einen vorbeifahrenden PKW, touchiert und beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss daran von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise zum Verkehrsunfall nimmt die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105-40060 entgegen.

Kreis Bergstraße

Feuer in Waschküche – Schnelles Eingreifen verhindert schlimmeres

Wald-Michelbach OT Kocherbach (ots) – Am Montagmorgen 03.10.2022 gegen 10:45 Uhr meldete die 52-jährige Bewohnerin eines Zweifamilienhauses in Kocherbach einen Brand mit starker Rauchentwicklung in der Waschküche. Ihr 56-jähriger Mann konnte das Feuer noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte löschen.

Seine ebenfalls im Haus lebende 74-jährige Schwiegermutter hatte versehentlich eine Kochplatte die auf der Waschmaschine stand, eingeschaltet. Dadurch war der darauf abgestellte, befüllte Wäschekorb in Brand geraten.

Der 56-jährige kam zur Versorgung einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Ansonsten wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beschränkt sich auf den Wäschekorb und dessen Inhalt.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bensheim (ots) – Am Freitag 16.09.2022 zwischen 09:20-10:30 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Darmstädter Straße 228 geparkten, schwarzen, 1er BMW. Eine Autofahrerin hatte ihren PKW auf dem dortigen Parkplatz abgestellt, als sie zu ihrem PKW zurückkehrte stellte sie erhebliche Schäden im Bereich der Stoßstange und der hinteren linken Fahrzeugseite fest.

Es entstand ein Sachschaden von mindestens 1.500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Bensheim unter der Rufnummer 06251-84680 entgegen.

