Ludwigshafen-Innenstadt (ots) – Die bislang durchgeführten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei ergaben, dass am Samstag 01.10.2022 gegen 23 Uhr, ein 38-Jähriger mit einer Schusswaffe, in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße und im Nahbereich der Gaststätte, einen 39-Jährigen und einen 56-Jährigen verletzte.

Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand für beide nicht.

Im Zuge der sofort mit starken Polizeikräften durchgeführten Fahndung, konnte der Tatverdächtige in Tatortnähe festgenommen werden. Der 38-Jährige, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde am Sonntag 02.10.2022 dem Haftrichter vorgeführt.

Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal einen Untersuchungs-Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei zu den Umständen und Hintergründen der Tat dauern an.