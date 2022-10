Körperverletzung bei “We love Schifferstadt”

Schifferstadt (ots) – Am Montagfrüh 03.10.2022 gegen 01:00 Uhr kam es zum Ende der Veranstaltung “We love Schifferstadt” in der Waldfesthalle zu einer Körperverletzung. Ein 23-Jähriger wollte die Halle durch eine Tür verlassen, die nicht als Ausgang fungierte. Nachdem er von einem Security-Mitarbeiter aufgefordert wurde einen regulären Ausgang zu nutzen, stieß der junge Mann diesen zu Boden.

Im weiteren Verlauf wurde der Aggressor von mehreren Sicherheitskräften bis zum Eintreffen der Polizei am Boden fixiert. Hierbei beleidigte und bedrohte der Tatverdächtige seine Kontrahenten aufs Übelste.

Versuchter Einbruch – Täter beleidigt Polizeibeamte

Neuhofen (ots) – Am Sonntagabend 02.10.2022 gegen 21:45 Uhr, wurde der Polizei Schifferstadt eine Person gemeldet, die laut schreiend versucht habe in ein Geschäft in der Jahnstraße einzubrechen. Die Person schlage und trete gegen die Türen und Fenster des Geschäfts.

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnte ein 39-jähriger tatverdächtiger Mann in der Nähe des Tatorts von den Polizeibeamten festgenommen werden. Weil er deutlich alkoholisiert war wurde ihm im weiteren Verlauf zur Feststellung seiner Schuldfähigkeit eine Blutprobe entnommen.

Während des Einsatzes beleidigte der Mann die eingesetzten Beamte mehrfach. Gegen den 39-Jährigen wurden deshalb 2 Strafverfahren eingeleitet, zudem wurde eine Mitteilung an die Führerscheinstelle veranlasst, da aufgrund der aktuellen Vorkommnisse Zweifel an der Eignung zum Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen durch den Tatverdächtigen entstanden.

Vergessene Aufback-Pizza

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am frühen Feiertagmorgen 03.10.2022, 02:30 Uhr wurden Anwohner des Martinsringes durch Rauchwarnmelder geweckt und versuchten daraufhin, den Bewohner der Wohnung, aus der der Alarm erklang, zu wecken. Da dies nicht gelang wurden Feuerwehr und Polizei verständigt.

Da auch auf deren Klingeln und Klopfen an der Wohnungstür der 38-jährige Bewohner nicht erreicht werden konnte, nutzte die Feuerwehr eine Drehleiter, um an ein weiter oben gelegenes Küchenfenster zu klopfen und gegebenenfalls dort hindurch in die Wohnung zu gelangen. Plötzlich erschien der verschlafene und deutlich alkoholisierte Bewohner am Fenster und öffnete den Rettungskräften.

Grund des Alarms. Der Mann hatte zu vorgerückter Nachtzeit Hunger verspürt und sich eine Tiefkühlpizza in den Backofen geschoben, sei dann jedoch eingeschlafen. Die Pizza verkohlte derweil im Ofen und löste Alarm aus, den der Mann jedoch aufgrund seines tiefen Schlafes nicht hörte.

Zu einem Sachschaden kam es durch die verbrannte Pizza nicht, jedoch musste das Anwesen von der Feuerwehr belüftet werden, um den Brandgeruch zu beseitigen.

Diebstahl von Kfz-Kennzeichen

Schifferstadt (ots) – Zum Diebstahl von Kfz-Kennzeichen kam es zwischen dem 30.09.2022 und dem 02.10.2022 in der Iggelheimer Straße. An einem Seat Altea wurden hierbei beide Kennzeichen entwendet, an einem 3er BMW lediglich das hintere Kennzeichen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat, zum Täter oder zum Verbleib der Kennzeichen machen können, werden gebeten sich unter Tel: 06235/4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.