Unter Alkoholeinfluss in parkendes Auto gekracht

Großfischlingen (ots) – Am Montagmorgen 03.10.2022 meldete sich gegen 06:00 Uhr eine 21-jährige aus dem Landkreis Germersheim bei der Polizeiinspektion Edenkoben und teilte mit, soeben mit einem geparkten PKW im innerörtlichen Bereich Großfischlingens kollidiert zu sein. Vor Ort zeigte sich die Unfallverursacherin merklich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille.

Der jungen Frau wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Das Fahrzeug der Frau erlitt erheblichen Sachschaden und musste abgeschleppt werden. Die Polizei hat nun ein Ermittlungsverfahren aufgrund einer Straßenverkehrsgefährdung mit einhergehender Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Anrufe falscher Polizeibeamter

Bad Bergzabern (ots) – Aktuell werden vermehrt ältere Mitbürger in Bad Bergzabern und dem näheren Einzugsbereich von Personen angerufen, welche sich als angebliche Polizeibeamte ausgeben. Eine Masche dieser Betrüger ist, dass sie einen bevorstehenden Einbruch ankündigen und man vorsorgliche alle Wertsachen einer vorbeikommenden Person aushändigen soll.

Hierbei handelt es sich defintiv um Betrüger. Verständigen sie in einem solchen Fall umgehend die Polizei und gehen sie auf keine Forderungen ein. Die Polizei Bad Bergzabern erreichen Sie telefonisch unter der 06343 / 93340.

Schaufenster eingeschlagen

Bad Bergzabern (ots) – Unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Samstag auf Sonntag 02.10.2022 mit brachialer Gewalt die Schaufensterscheibe eines Antiquitätengeschäfts in der Marktstraße in Bad Bergzabern ein und entwendeten eine Lederkiste mit diversen Schmuckgegenständen aus der Auslage.

Aufgrund der Spurenlage vor Ort dürfte der oder die Täter bei der Ausführung ihrer Tat gestört worden sein. Hierbei dürfte ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro entstanden sein. Bei Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Bergzabern, Tel.: 06343 / 93340.

Motorrad entwendet

Bad Bergzabern (ots) – Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Samstag auf Sonntag 02.10.2022 ein vor einem Anwesen in der Landeckstraße in Bad Bergzabern abgestelltes Kraftrad der Marke Yamaha, NMAX 125.

Das Motorrad konnte am Sonntagnachmittag in der Wegelnburgstraße in Bad Bergzabern wieder aufgefunden werden. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Bergzabern, Tel.: 06343 / 93340.

Erneut Dach eines Cabrio aufgeschlitzt

Hainfeld (ots) – Anzunehmend in der Nacht auf Sonntag 02.10.2022 schnitten unbekannte Täter in der Edesheimer Straße in Hainfeld das Stoffdach eines geparkten Mercedes-Cabrios auf und verschafften sich somit Zugriff auf den Innenraum des Oldtimers. Auch wenn keine Wertgegenstände entwendet wurden entstand erheblicher Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Wie bereits berichtet dürfte hier ein Zusammenhang zu den bereits im September begangenen gleichgelagerten Taten in Hainfeld und Gleisweiler bestehen. Da immer wieder Hinweise aus der Bevölkerung zur Ergreifung der Täter führen, werden Zeugen gebeten, sich telefonisch (06323 9550) oder per Mail (piedenkoben@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion Edenkoben in Verbindung zu setzen.

Fahrzeugeinbrecher haben es insbesondere auf offensichtliche Wertgegenstände wie Handtaschen und Geldbörsen, sowie auf elektronische Geräte wie Notebooks, mobile Navigationsgeräte und Mobiltelefone abgesehen. Um jegliche Anreize für potentielle Täter zu verhindern rät die Polizei daher, solche Gegenstände niemals offenkundig im Fahrzeug zurückzulassen.

Wohnungstür beschädigt

Bad Bergzabern (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 02.10.2022 beschädigten Unbekannte vermutlich durch Tritte die Eingangstür zu einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Tabernae-Montanus-Straße in Bad Bergzabern. Hierdurch entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Bergzabern, Tel.: 06343 / 93340.