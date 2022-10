Landau: Die Polizei-News

Serie von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Landau (ots) – In der Nacht vom 02.10.2022 auf den 03.10.2022 wurden bisher insgesamt acht Fahrzeuge beschädigt. Bei allen Taten schlugen unbekannte Täter eine Seitenscheibe ein. Offensichtlich wurde bei den beschädigten Fahrzeugen nichts entwendet.

Weitere Geschädigte sind angehalten sich bei der Polizeiinspektion in Landau zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Landau (ots) – Am 02.10.2022 zwischen 17-23:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Landau ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt durch das Küchenfenster im hinteren Bereich des Hauses. Das Wohnanwesen sowie die angrenzende Garage wurden komplett durchwühlt.

Es wurde Schmuck und Bargeld im Wert von ca. 3.400 EUR entwendet. Der Einbruch wurde durch die Hauseigentümer festgestellt, als diese nach Hause kamen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Landau (ots) – Am Freitag 30.09.2022 kam es auf der L509 im Bereich der Kreuzung zur Johannes-Kopp-Straße, zu einem Auffahrunfall zwischen zwei beteiligten Fahrzeugen.

So erkannte der Unfallverursacher den vor ihm verkehrsbedingt abbremsenden Geschädigten zu spät, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge gekommen war.

Grund für das verzögerte Reaktionsvermögen des Unfallverursachers dürfte eine im Rahmen der Unfallaufnahme festgestellte Atemalkoholkonzentration von 1,62 Promille gewesen sein. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt.

Darüber hinaus musste dieser eine Blutprobe über sich ergehen lassen.