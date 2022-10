Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots) – Am Montag 03.10.22 gegen 03:20 Uhr wurde eine 22-jährige Frau in der Heinkelstraße in Speyer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Fahrerin konnte während der Kontrolle Atemalkohol festgestellt werden.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen die Fahrerin aufgenommen.

Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Speyer (ots) – Am 03.10.2022 gegen 04:50 Uhr konnte in der Auestraße ein beschädigter Skoda festgestellt werden. Bei der vor Ort befindlichen 30-jährigen Frau konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Die Frau sei auf dem Heimweg von einer Veranstaltung gewesen. Das Auto wies eine größere Beschädigung auf.

Dabei konnten u.a. eine abgerissene Frontstoßstange sowie eine verzogene Beifahrertür und Motorhaube festgestellt werden. Wie es zum dem Unfall kam, konnte sich die Fahrerin selbst nicht erklären. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,06 Promille. Der Frau wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.