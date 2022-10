Einbruch in 14 Gartenparzellen

Germersheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 01.10.2022 gingen unbekannte Täter diverse Gartenparzellen Im Kleinrhein in Germersheim an und entwendeten dort verschiedene Wertgegenstände. Insgesamt verschafften sich die Täter Zutritt zu 14 Parzellen. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Einbruch in Rohbau – Zielrichtung Elektroteile

Kandel (ots) – Im Zeitraum zwischen Samstag 01.10.2022 und Sonntag 02.10.2022 ereignete sich ein Einbruch in einen Rohbau in Kandel. Derzeit noch Unbekannte hebelten die Bauverschalung auf und gelangten so in das Gebäudeinnere des Einfamilienhauses im Rohbauzustand. Dort wurden gezielt bereits eingebaute Elektroteile ausgebaut und entwendet. Ebenso wurden noch gelagerte Teile der Hausinstallation entwendet.

Der Schaden für die Elektronikteile beläuft sich nach Angaben des Hausbesitzers auf mehr als 20.000 Euro. Eine Spurensicherung wurde soweit möglich durchgeführt, ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise in dieser Diebstahlsangelegenheit werden bei der Polizei Wörth unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de gerne entgegen genommen.

Einbruch in Sportgelände

Germersheim (ots) – Im Zeitraum vom 29.09 bis zum 02.10.2022 verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Gelände eines Sportvereins in der Waldstraße in Germersheim und entwendeten dort Bargeld sowie Getränke. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 340 Euro.

