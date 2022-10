Weibliches Duo beleidigt, bedroht und schlägt Straßenbahnfahrerin

Mannheim (ots) – In den Abendstunden des 02.10.2022 kam es in der Straßenbahn der Linie 7 (Richtung Vogelstang) an der Haltestelle Mannheim-Marktplatz zu einem zunächst verbalen sowie in der Folge körperlichen Übergriff auf die Straßenbahnfahrerin. Zwei Frauen im Alter von 32 und 35 Jahren blockierten eine Türe der Straßenbahn, wodurch die Fahrt nicht fortgesetzt werden konnte.

Nachdem die Straßenbahnfahrerin die Frauen bat den Türbereich zu verlassen, wurde sie durch das Duo beschimpft, bedroht sowie letztendlich geschlagen und getreten. Die Straßenbahnfahrerin konnte sich in die Straßenbahn Führerkabine retten und verständigte über die Leitzentrale der RNV die Polizei.

Im Fortgang wurde das Täterduo durch die verständigten Polizeibeamten vor Ort festgenommen und zu einer Polizeidienststelle verbracht. Da beide Frauen unter Alkoholeinwirkung standen, wurden ihnen Blutproben entnommen. Nach der Blutentnahme sowie Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen kamen die Frauen auf freien Fuß.

Die beiden Frauen müssen nun mit einer Anzeige aufgrund Beleidigung, Bedrohung sowie gemeinschaftlicher Körperverletzung rechnen. Die Straßenbahnfahrerin erlitt nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen.

Mit 2,08 Promille und ohne Führerschein unterwegs

Mannheim (ots) – Aufgrund der auffälligen Fahrweise kontrollierten Beamte des Polizeireviers Oststadt am Montag 03.10.2022 gegen 03:08 Uhr, einen 31-jährigen Autofahrer unterhalb der Jungbuschbrücke. Bei der Kontrolle konnte ein deutlicher Alkoholgeruch und Ausfallerscheinungen beim Fahrer festgestellt werden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Der 31-jährige Fahrer war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Der 31-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Bei VW Scheibe eingeschlagen und Rucksack entwendet

Mannheim-Neuostheim (ots) – Ein oder mehrere Unbekannte schlugen am Sonntag 02.10.2022 zwischen 15.45-18.55 Uhr, die Fensterscheibe eines in der Seckenheimer Landstraße 175 geparkten VW ein.

Aus dem Innenraum entwendeten der oder die Unbekannten einen Rucksack samt Inhalt im Gesamtwert von ca. 200 Euro. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Zeugen und/oder Anwohner die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten Kontakt mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt,

Tel.: 0621/174-3310 aufzunehmen.

Unbekannte brechen in Opel ein und entwenden Rucksack

Mannheim-Neckarau (ots) – In den Nachmittagsstunden des 02.10.2022, zw. 16.15-17.30 Uhr warfen ein oder mehrere Unbekannte die Seitenscheibe eines im Strandbadweg geparkten Opels ein. Aus dem Innenraum entwendeten der oder die Unbekannten einen dort befindlichen Rucksack samt Inhalt.

Während sich der Diebstahlschaden auf ca. 100 Euro beläuft wird der Sachschaden an dem Fahrzeug mit ca. 500 Euro beziffert. Zeugen und/oder Anwohner die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten Kontakt mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 aufzunehmen.