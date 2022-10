Fahren ohne Fahrerlaubnis mit ungesichertem Kleinkind

Wörth (ots) – Am Freitag 30.09.2022 um 18.40 Uhr, wurde ein 36-jähriger Mann in Wörth mit seinem PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten fest, dass sich in dem Mazda 6, anstelle der erlaubten 5, Personen aufhielten.

Ein im Fahrzeug befindliches Kleinkind wurde sogar ohne jegliche Sicherung transportiert. Letztlich stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr

Wörth (ots) – Aufgrund der auffälligen Fahrweise mussten Beamten der Polizei Wörth am 02.10.2022 gegen 03:45 Uhr einen 24-jährigen Autofahrer aus Rülzheim anhalten und kontrollieren. Der junge Mann, welcher zuvor die B9 aus Germersheim kommend befahren hatte war sichtlich betrunken.

1,46 Promille zeigte das Alkotest Ergebnis. Ein Entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Fahren unter Drogeneinfluss

Jockgrim (ots) – Am Sonntag 02.10.2022 um kurz nach Mitternacht, wurde ein 31-jähriger Mann mit seinem PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen, da dieser an seinem VW verbotene Beleuchtungseinrichtungen angebracht hatte.

Da beim Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt wurden, wurde ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser bestätigte den Verdacht der Beamten. Die Fahrt wurde beendet und dem Mann aus Hagenbach eine Blutprobe entnommen.

Auffälliger Fahrer

Germersheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag meldete ein Zeuge einen auffällig fahrenden Autofahrer in Germersheim. Dieser verständigte die Polizei und bei einer anschließenden Verkehrskontrolle konnte bei dem 32-Jährigen deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden.

Ein Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von 2,27 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.