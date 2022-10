Exhibitionist

Altrip (ots) – Ein bislang unbekannter Mann entblößte sich am 30.09.2022 gegen 18.10 Uhr im Auwald/Bereich der Altriper Fähre, vor 2 Frauen und manipulierte deutlich sichtbar an seinem Geschlechtsteil. Erst nachdem die Frauen mit der Polizei gedroht hatten, entfernte sich der Täter.

Täterbeschreibung:

ca. 40-50 Jahre alt, untersetzte/kräftige Statur, runde Brille. Bekleidet war der Mann mit einer roten Jacke und einer grünen Basecap.

Zeugen, die Angaben zu den Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Wohnhausbrand

Ellerstadt (ots) – Am Samstag 01.10.2022 gegen 12:00 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Ellerstadt. Zwei im Haus befindliche Personen mussten wegen Rauchgasintoxikation kurzzeitig medizinisch versorgt werden, konnten das Krankenhaus aber bereits wieder verlassen.

Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zwecks Klärung der Brandursache aufgenommen.

Versuchter Einbruch in Gaststätte

Dudenhofen (ots) – Bislang unbekannte Täter kletterten zwischen dem 27.09.2022 und dem 29.09.2022 über den Zaun einer Gaststätte im Boligweg in Dudenhofen. Anschließend versuchten sie vergeblich mit einem Werkzeug ein Fenster der Gaststätte zu öffnen.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss

Limburgerhof (ots) – Am Samstag 01.10.2022 wurde bei der Polizeiinspektion Schifferstadt ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 9 zwischen Limburgerhof und Ludwigshafen nachgemeldet. Im Laufe der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 24-jährige Fahrer eines PKW in der Nacht die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte, woraufhin sich dieses überschlug und im Bereich einer angrenzenden Kleingartenanlage liegen blieb.

Da der glücklicherweise nur leicht verletzte Fahrer noch am Vormittag unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 30.000 Euro. Zur Bergung des Fahrzeuges musste die Kreisstraße für ca. eine Stunde gesperrt werden.

Schifferstadt (ots) – Ein 22-jähriger Mann befuhr mit seinem PKW am Samstag 01.10.2022 die Herzog-Otto-Straße und kollidierte dort mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW. Zunächst setzte er seine Fahrt fort, um dann im Drosselweg erneut die Kontrolle über sein Fahrzeug zu verlieren und in einen Gartenzaun zu fahren.

Bei Eintreffen der durch eine Anwohnerin verständigten Polizei stellte sich heraus, dass der Fahrer deutlich alkoholisiert war und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihn erwarten jetzt entsprechende Strafverfahren. Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 3.000 Euro.

Trunkenheitsfahrt ohne gültige Fahrerlaubnis

Römerberg (ots) – Nach einem Zeugenhinweis kontrollierten Polizeibeamte einen 41-jährigen Mann aus Speyer. Dieser stand im Verdacht einen nicht zugelassenen PKW geführt zu haben. Der Mann räumte die unmittelbar zurückliegende Fahrt ein, er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Weiter hatte er eine Atemalkoholkonzentration von 1,03 Promille, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde.