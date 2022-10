Beamte beleidigt und Widerstand geleistet

Frankenthal (ots) – Zu Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung kam es am Samstag 01.10.2022 gegen 16:00 Uhr in der Speyerer Straße. Nachdem dort zunächst eine körperliche Auseinandersetzung und Bedrohung zwischen zwei Personen gemeldet wurde, wurde die Anzeige vor Ort durch die Polizei aufgenommen.

Der mehrfachen Ansage, sich ruhig zu verhalten, widersetzte der 48-jährige Frankenthaler, sodass ihm schlussendlich die Handfesseln angelegt wurden. Gegen die Maßnahme sperrte der 48-Jährige sich deutlich und beleidigte einen der Beamten.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und einem Richter wurde dem leicht alkoholisierten Beschuldigten eine Blutprobe entnommen und hierfür in Gewahrsam genommen.

Alkoholisiert im Albrecht-Dürer-Ring unterwegs

Frankenthal (ots) – Mit einer Atemalkoholkonzentration von 0,71 Promille wurde am frühen Samstagmorgen 01.10.2022 der Fahrer eines Citroen im Albrecht-Dürer-Ring einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten bemerkten den Citroen gegen 03:00 Uhr und führten mit dem 39-jährigen Fahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis eine Verkehrskontrolle durch.

Aufgrund der Alkoholisierung wurde der Fahrzeugführer mit zur Dienststelle verbracht. Nach der Durchführung einer weiteren Atemalkohol-Messung konnte der Betroffene die Dienststelle wieder verlassen. Auf den 39-Jährigen kommt gemäß dem Bußgeldkatalog nun eine Strafe in Höhe 500 EUR sowie ein Fahrverbot zu.

Einbruch im Weinbietring

Frankenthal (ots) – Einen Schaden im 5-stelligen Bereich richteten Einbrecher im Zeitraum vom 30.09.2022, 08:45 Uhr bis ca. 11:30 Uhr an. Den ersten Ermittlungen zufolge hebelten die bislang unbekannten Täter zunächst die Terrassentür eines Wohnhauses im Weinbietring auf und gelangten so in das Haus. Hier durchwühlten sie verschiedene Zimmer und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Leider muss mit Beginn der “dunklen Jahreszeit” auch dieses Jahr mit vermehrten Einbrüchen gerechnet werden. Daher beachten Sie folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus.

Auch, wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen: Ziehen Sie nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am besten zweifach, ab.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals außerhalb Ihrer Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie darauf, dass Ihre Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind.

Gekippte Fenster können von Einbrechern leicht geöffnet werden.

Weitere Tipps wie Sie sich vor Einbrechern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.