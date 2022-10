Verkehrsunfall am Kreisel Mühlenstraße (siehe Foto)

(AJ) – Ein Mann erlitt während der Fahrt vom Fleischhauer Kreisel kommend Richtung Winzenheim einen Herzinfarkt und fuhr auf einer Verkehrsinsel vor dem Leitstellenkreisel gegen einen kleinen Baum. Er wurde bereits durch den Rettungsdienst über die Fahrerseite aus versorgt. Das Fahrzeug an sich war nur leicht beschädigt.

Die angerückten Kräfte sicherten die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab und bereiteten die technische Rettung über den Kofferraum vor. Dafür wurde der Kofferraum leergeräumt, die Heckablage entfernt und die Sitze auf der Rücksitzbank nach vorne geklappt. Nach der Versorgung des Patienten, wurde dieser auf ein Spineboard (Rettungsbrett) gezogen und durch das Heck des Fahrzeugs aus dem PKW geholt.

Er kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die vor Ort befindlichen Polizeibeamten nahmen den Unfall auf und forderten für das Fahrzeug einen Abschleppwagen an. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach etwa 30 Minuten beendet.

Quelle: Feuerwehr Bad Kreuznach

Verkehrsunfallflucht

Kirn, Mauergasse (ots) – Am Samstag 01.10.2022 wurde im Zeitraum zwischen 10.00 Uhr und 10.15 Uhr in Kirn, Mauergasse auf einem der 4 kostenfreien Kurzzeitparkplätze am ehemaligen Parkdeck, ein dort geparkter PKW beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei Kirn nahm die Ermittlungen auf. Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Kirn unter der Rufnummer 06752/1560.

Trunkenheitsfahrt

Bad Kreuznach (ots) – Gegen kurz nach 24 Uhr meldete am Samstag 01.10.2022 ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer ein aus Richtung der A61 kommendes, unsicher fahrendes Fahrzeug auf der B41. Der Melder konnte dem verdächtigen Fahrzeug hinterherfahren und durch das ständige Mitteilen des Standortes eine Funkstreife der PI Bad Kreuznach zügig heranführen.

Im Rahmen der nun folgenden Verkehrskontrolle ergaben sich für die Beamten beim Fahrer deutliche Anzeichen auf Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest wurde durch diesen jedoch verweigert.

Dem 37-jährigen Fahrzeugführer aus dem Donnersbergkreis wurde sodann aufgrund des Anfangsverdachts einer Trunkenheitsfahrt durch einen hinzugezogenen Arzt eine Blutprobe entnommen. Außerdem erfolgte die Sicherstellung seines Führerscheins.