Falschgeld

Speyer (ots) – Am Samstagnachmittag 01.10.2022 bemerkte eine aufmerksame Kassiererin einer Speyerer Tankstelle, dass ihr ein Kunde beim Bezahlen einen gefälschten 50-Euro-Schein übergeben hatte. Es handelte sich dabei nicht um eine professionelle Fälschung, sondern um ein Falsifikat mit auffälligen Abweichungen des Farbtons und weiteren auffälligen Fälschungsmerkmalen.

Der 35-jährige Täter konnte von den Polizeibeamten noch in der Tankstelle kontrolliert werden. Weiteres Falschgeld führte er nicht mit sich.

Die Polizei rät, bei der Entgegennahme von Banknoten diese unbedingt auf Echtheit zu überprüfen. Tipps, woran man Falschgeld erkennen kann, finden sich auf der Seite www.polizei-beratung.de.

Einbruch in Kirche

Speyer (ots) – Zwischen dem 25.09.2022 und dem 28.09.2022 hebelten bislang unbekannte Täter gewaltsam eine Eingangstür der Dreifaltigkeitskirche auf und drangen so in das Kirchengebäude ein. Im Innern wurden Schränke und Spendendosen aufgebrochen und daraus ein unbekannter Geldbetrag entwendet. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer per Telefon unter der Rufnummer

Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Diebstahl

Speyer (ots) – Eine noch unbekannte Geschädigte war am gestrigen Samstag gegen 11:30 Uhr in einem Supermarkt in der Else-Krieg-Straße in Speyer einkaufen. Die Frau hatte ihre Handtasche an den Einkaufswagen gehängt und sich im Markt frei bewegt. Eine Frau und ein Mann bemerkten dies und versuchten die Handtasche zu öffnen. Da dies misslang entfernten sie sich unerkannt.

Die Tat wurde per Videokamera gefilmt:

Die Täterin war von schmaler Statur, trug eine grüne Mütze, eine braune Winterjacke und schwarze Turnschuhe.

Der Täter trug einen schwarzen Mantel, einen schwarzen Fischerhut und hatte einen Dreitagebart.

Die Personen wurden im Rahmen der polizeilichen Fahndung nicht festgestellt. Wer die Täter oder die Geschädigte, die sich vor dem Eintreffen der Beamten entfernt hatte, kennt wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät: So schützen Sie sich vor Taschendieben