Körperverletzung auf dem “Hornbach-Parkplatz”

Bornheim (ots) – Zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 31-jährigen Mannes war es am Samstag 01.10.2022 gegen 20:15 Uhr, auf dem Parkplatz des Hornbachmarktes in Bornheim.

So soll der Geschädigte auf dem Parkplatz durch drei bislang unbekannte männliche Personen, augenscheinlich grundlos, durch Schläge und Tritte angegriffen und verletzt worden sein.

Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter vorliegend nicht mehr festgestellt werden. Der Geschädigte musste anschließend zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter 06341 2870 oder pilandau@polizei.rlp.de an.

Regen löst Polizeieinsatz aus

Edenkoben (ots) – Mehrere Anrufe erhielt die Polizei Edenkoben am Samstagmorgen 01.10.22, auf Grund des anhaltenden Regens. Hintergrund waren überquellende Straßenabläufe im Bereich des Werner-Kastner-Platzes sowie im Kurbrunnenweg in Edenkoben. Die Örtlichkeiten wurden im weiteren Tagesverlauf wiederholt durch die Polizisten überprüft.

Da sich die “Überschwemmungen” glücklicherweise in Grenzen hielten und schließlich ganz versiegten, mussten keine Fachkräfte herangezogen werden. Die zuständige Verbandsgemeinde wurde vorsorglich über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Drei Versammlungen im Ortsbereich

Herxheim (ots) – Am Samstag 01.10.2022, fanden 3 Versammlungen in Herxheim statt. Die erste Versammlung, eine Ausstellung im Bereich der Villa Wieser mit dem Thema “Galerie der Aufklärung”, begann gegen 12:00 Uhr und verlief mit nur vereinzelten Personen störungsfrei. Die Versammlung mit Aufzug unter dem Motto “Wir sagen nein…zu Corona-Grundrechtseinschränkungen…zur Ampelregierung” zählte in der Spitze rund 350 Teilnehmende und führte auf einer Strecke von mehr als 5 Kilometern durch Herxheim.

Hier waren nur einzelne Personen vor Ort anzutreffen. Die “Omas gegen Rechts” versammelten sich gegen 15:00 Uhr vor dem Rathaus zu einer Kundgebung unter dem Motto “Wir sagen ja”. An dieser Versammlung nahmen rund 35 Personen teil.

Die Versammlung der Omas gegen Rechts endete um 18:15 Uhr, die beiden anderen Versammlungen wurden um 18:45 Uhr beendet.

Zum Berichtszeitpunkt lag der Polizei eine Strafanzeige gegen einen Teilnehmer des Aufzugs wegen Beleidigung vor. Darüber hinaus kam es zu einem Verstoß gegen die Versammlungsauflagen durch den Versammlungsgleiter, weil die vorab beauflagte Anzahl von Trommlern überschritten wurde. Weiterhin wird das Filmen von Unbeteiligten aus dem Aufzug heraus rechtlich geprüft.

Erneuter Holzdiebstahl

Vorderweidenthal (ots) – In der Zeit vom 12.09.-20.09.2022 wurden auf einem Privatgrundstück im Wald 4 Fichten mit ca. 5 Festmeter Holz eingeschlagen. Das Grundstück befand sich am Hirschkopf und in der Nähe des Ortsteils Bethof.

Hinweise zu dem Diebstahl unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de.

Beleidigung im Straßenverkehr

Edenkoben (ots) – Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es bereits am 23.09.22 gegen 18 Uhr zu einer Beleidigung in der Bahnhofstraße in Edenkoben. Hier zeigte eine aufgebrachte Autofahrerin einer entgegenkommenden 54-jährigen Dame aus Edenkoben den Mittelfinger. Hintergrund war eine Verzögerung an einer Engstelle.

Die Autofahrerin wird wie folgt beschrieben:

kurze blonde Haare, Brille und auffallend lange, pinkfarbene Fingernägel.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 in Verbindung zu setzen.

Rollerdiebstahl – Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots) – Am Freitagmittag 30.09.2022, wurde ein orange/schwarz-farbener Kreidler Florett Roller, mit Versicherungskennzeichen, in der Weißenburger Straße entwendet. Auf der Vorderseite des Rollers befand sich ein runder, schwarz-weißer Aufkleber.

Bereits einige Tage zuvor versuchten derzeit noch unbekannte Täter diesen zu entwenden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrskontrollen

Pleisweiler-Oberhofen (ots) – Am Samstag dem 01.10.2022 richteten Beamte der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in der Weinstraße, in der Zeit von 16:25-17:45 Uhr, eine Kontrollstelle ein.

Ein Hauptaugenmerk lag hierbei auf der Überprüfung der Verkehrssicherheit der Fahrzeuge aufgrund der dunklen Jahreszeit. Insgesamt mussten 18 polizeiliche Maßnahmen getroffenen werden.

Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

Edenkoben (ots) – Am Donnerstag 29.09.22 wurden im Dienstgebiet der Polizei Edenkoben mobile Verkehrskontrollen mit besonderem Augenmerk auf funktionsfähige Beleuchtungseinrichtungen durchgeführt. Hierbei mussten zwölf Mängelberichte wegen entsprechenden Defekten ausgestellt werden.

Bei zwei weiteren Fahrzeugen war der Termin der Hauptuntersuchung überschritten und ein Autofahrer war ohne Gurt unterwegs. Auf Grund der vorliegenden Verstöße wurden durch die Beamten insgesamt 3 Verwarnungen ausgesprochen.