Kaiserslautern

Kind hat Unfallhergang erfunden

Kaiserslautern (ots) – Der Unfall, wonach ein silberner Audi am Freitagvormittag über den Fuß eines neunjährigen Mädchens gefahren war, ist frei erfunden.

Eine spätere Befragung des Kindes durch die Mutter ergab nun, dass sich das Mädchen den Unfall und die Schmerzen im Fuß aufgrund der privaten Wohnsituation nur ausgedacht hatte. |pvd

Tasche aus der Hand gerissen

Kaiserslautern-Morlautern (ots) – Am Freitag 30.09.2022 gegen 11:30 Uhr war eine 75-jährige Seniorin zu Fuß in der Straße “An der Schanz” unterwegs, als sich von hinten ein unbekannter Mann mit einem schwarzen Fahrrad näherte. Der Mann riss ihr im Vorbeifahren die Tasche aus der Hand. Der Täter flüchtete mit dem Fahrrad in Richtung Turmstraße.

Täterbeschreibung:

männlich, schwarz gekleidet, schwarze Mütze und hatte eine dunkle Hautfarbe. Er war recht jung und hatte eine sportliche und schmale Figur.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Tel: 0631/369-2620 entgegen. |pvd

Mit “Gras” in der Tasche zur Polizeiwache

Kaiserslautern (ots) – Die Beamten in der Gaustraße trauten ihren Nasen kaum, als am Freitag 30.09.2022 ein 31-Jähriger mit seiner Mutter auf der Polizeiwache erschien. Der junge Mann suchte die Dienststelle auf, um ein Dokument vorzuzeigen. Dem Beamten an der Schleuse fiel dabei ein markanter Geruch auf, der von dem 31-Jährigen auszugehen schien.

Eine Durchsuchung seiner Person brachte dann die Quelle des Duftes zum Vorschein. Der Mann hatte eine kleine Menge Marihuana in der Tasche, welches umgehend von den Beamten sichergestellt wurde. Eine Strafanzeige kommt nun auf den 31-Jährigen zu.

Fußball auf dem Betzenberg

Kaiserslautern (ots) – Einen regnerischen Fußballtag erlebten die Zuschauer am Sonntagnachmittag auf dem Betzenberg. In einer umkämpften aber fairen Partie trennten sich der 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig 1:1 unentschieden.

Insgesamt waren rund 36.332 Zuschauer, so der 1. FC Kaiserslautern, darunter knapp 750 Gäste-Fans, ins Fritz-Walter-Stadion gekommen. Die Polizei sorgte bei der An- und Abreise der Fans für einen nahezu reibungslosen Ablauf; kleinere Verkehrsbeeinträchtigungen konnten zeitnah beseitigt werden.

Aus polizeilicher Sicht kam es nach dem Spiel zu mehreren Strafanzeigen wegen Körperverletzungen und Diebstählen. Zudem kam es zu einem Raubdelikt von Fanutensilien durch FCK-Anhänger.

Das Polizeipräsidium Westpfalz wurde beim heutigen Einsatz unteranderem durch Kräfte des Polizeipräsidium Mainz und des Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik unterstützt, bedankt sich bei den Einsatzkräften und wünscht allen Fußballbegeisterten einen guten Nachhauseweg sowie einen entspannten Abend. |cpe

Kreis Kaiserslautern

Seniorin in Wohnung überfallen

Mehlingen (ots) – Am Freitag, den 30.09.2022, gegen 14:00 Uhr wurde eine 84-jährige Frau Opfer eines Raubüberfalles. Bisher unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu der Wohnung der Frau. Sie entwendeten Bargeld sowie Schmuck und verließen das Anwesen unerkannt in Richtung eines Feldes. Die Frau wurde bei dem Überfall leicht verletzt und stand unter Schock.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen kam es zu dem Einsatz eines Polizeihubschraubers. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der 0631 369-2620 oder per Mail an kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de zu melden. |PvD

Autofahrer übersieht Motorradfahrer

Otterberg (ots) – Ein 56-jähriger Motorradfahrer musste am Freitag 30.09.2022 nach einem Unfall in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Zweiradfahrer war auf der L 387 zwischen Höringen und Otterberg unterwegs. An der Einmündung zur K 35 übersah ein 52-jähriger Autofahrer der aus Richtung Drehenthalerhof kam, den bevorrechtigten Motorradfahrer.

Dieser konnte trotz einer Notbremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern, sodass das Motorrad in die Beifahrerseite des Wagens krachte. Der 56-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit einem Krankenwagen abtransportiert werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.500 Euro. |pvd