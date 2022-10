Körperliche Auseinandersetzung

Mannheim-Quadrate (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 02.10.2022 kurz nach Mitternacht, kam es im Bereich des Quadrates N7 zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren männlichen Personen. Durch die Auseinandersetzung wurde eine Person verletzt und musste mit einem eingesetzten Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert werden.

Die weiteren Beteiligten flüchteten zu Fuß von der Örtlichkeit. Zeugen des Vorfalles, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt oder den beteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Heidelberg, Tel.: 0621-174-4444, in Verbindung zu setzten.

3 leicht verletzte Personen nach Rauchentwicklung

Mannheim-Vogelstang (ots) – Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden am Samstagmorgen 01.10.2022 gegen 08.15 Uhr zu einem Einsatz in die Spreewaldallee in Mannheim gerufen. In einem dortigen Bauchfachgeschäft war es aus bislang unbekannter Ursache zu einer Rauchentwicklung gekommen.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurde bekannt, dass hierbei drei Mitarbeiter des Marktes eine leichte Rauchgasintoxikation erlitten. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch (erst-) versorgt. Eine weibliche Person kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen

Mannheim (ots) – Am Samstagnachmittag 01.10.2022 gegen 16.00 Uhr, kam es zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der 28-jährige Fahrer eines Mercedes befuhr die Reichskanzler-Müller-Straße in Richtung Innenstadt. Im Kreuzungsbereich zur Kopernikusstraße fuhr der Mercedesfahrer auf einen verkehrsbedingt haltenden Hyundai auf, der durch den Aufprall auf den davorstehenden Seat geschoben wurde.

Die 42-jährige Fahrerin des Hyundai sowie der 31-jährige Fahrer des Seat klagten im Laufe der Unfallaufnahme über Nackenschmerzen und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 12.000 Euro.

Schwerer Bandendiebstahl – Waren im Wert von über 4.000 Euro erbeutet

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Donnerstagnachmittag 29.09.2022 innerhalb von weniger als 2 Stunden, erbeuteten 4 Täter in der Mannheimer Innenstadt in einem Drogeriemarkt und einem Modegeschäft Waren im Gesamtwert von über 4.000 Euro.

Die 4 Männer im Alter zwischen 19-37 Jahren sollen arbeitsteilig kurz nach 16 Uhr in den Geschäftsräumen eines Drogeriemarktes Parfümflakons im Wert von fast 2.600 Euro erbeutet haben.

Nachdem das offensichtlich eingespielte “Quartett” das Diebesgut in ihrem Pkw verstaut hatte, setzten sie ihre “Diebes-Tour” in einem innerstädtischen Modegeschäft fort. Dort entwendeten sie “im Vorbeigehen” noch vier Herrenjacken und einen Rucksack im Wert von über 1.500 Euro.

Aufgrund von Zeugen Beschreibungen konnten die Tatverdächtigen in der Bismarckstraße, Höhe Amtsgericht Mannheim, auf dem Weg in Richtung Ludwigshafen von Polizeibeamten des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt festgenommen werden.

Das gesamte Diebesgut befand sich noch in ihrem Fahrzeug und konnte später den Geschädigten wieder zurückgegeben werden. Der Pkw Opel Corsa wurde von der Polizei beschlagnahmt.

Die vier Tatverdächtigen, von denen nur ein 23-jähriger Mann einen festen Wohnsitz hat, wurden heute Mittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim beim Haft- und Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt. Nach Erlass von Haftbefehlen wegen Fluchtgefahr wurden sie anschließend in die Justizvollzugsanstalt Mannheim eingeliefert.

Polizei stoppt Schlangenlinien Fahrer

Mannheim (ots) – Am Freitagmorgen 30.09.2022 gegen 02.40 Uhr fiel einer Streife der Polizei ein Autofahrer auf, der im Bereich der Schienenstraße deutliche Schlangenlinien fuhr. Der Fahrer konnte im Bereich der Ausfahrt zur Sonderburger Straße angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Bei einem Alkoholtest staunten die Beamten nicht schlecht, als sie das Ergebnis von 2,2 Promille feststellten. Der Fahrer musste mit auf die Dienststelle und bekam im weiteren Verlauf Blut abgenommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel vorerst einbehalten. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Unfall zwischen PKW und Straßenbahn

Mannheim (ots) – Am Donnerstagabend 29.09.2022 kurz vor 19 Uhr missachtete nach derzeitigem Kenntnisstand ein 46-jähriger Mercedes-Fahrer das Rotlicht im Kreuzungsbereich des Bahnübergangs auf Höhe der Clara-Reimann-Straße. Hierbei kam es zur Kollision mit der Straßenbahn, welche in Richtung der Hochuferstraße fuhr. Durch den Unfall drehte sich der Mercedes und stieß in der Folge auf die Ampelanlage und einen dort befindlichen Metallzaun.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von 20.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Unfall soll durch einen unabhängigen Zeugen beobachtet worden sein, welcher sich jedoch nach dem Ereignis entfernte.

Da diese Person für die Ermittlungen von wichtiger Bedeutung ist, wird diese, sowie andere mögliche Unfallzeugen, gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Mannheim unter

Tel.: 0621/174-4222 in Verbindung zu setzen.