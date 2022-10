Nach Ruhestörung der Festnahme widersetzt

Hockenheim (ots) – Mit einer renitenten Person hatten die Polizisten in der Nacht von Freitag auf Samstag 01.10.2022 zu tun. Nachdem sich mehrere Anwohner über eine Ruhestörung, ausgehend von einer Gaststätte, beschwerten, trafen die Beamten auf zwei Männer die vor derGaststätte lauthals umher grölten.

Mehrere Aufforderungen das Gegröle einzustellen und sich auszuweisen ignorierte einer der beiden Männer. Stattdessen beleidigte er die Beamten und drohte ihnen damit, sie bewusstlos zu schlagen. Dazu nahm er auch eine entsprechende Krampfhaltung ein.

Als die Beamten nach mehreren Androhungen schließlich Pfefferspray einsetzten, versuchte der 23-Jährige zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung wurde er jedoch ergriffen und vorläufig festgenommen. Auch gegen die Festnahme setzte er sich erheblich zur Wehr.

Den Beamten gelang es dennoch ihn zum Polizeirevier Hockenheim zu verbringen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Dabei beleidigte er weiterhin die eingesetzten Beamten. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde er entlassen. Wegen der begangenen Straftaten wird er sich nun verantworten müssen.

Bewaffneter Überfall auf Discounter – Täter auf der Flucht

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstagabend 01.10.2022 gegen kurz vor 20.00 Uhr betrat ein bislang unbekannter, mit einer weißen FFP2-Maske vermummter Täter, einen Discounter in der Schubertstraße in Schwetzingen. Unter Vorhalt einer silbernen Pistole forderte dieser von einer Kassiererin die Herausgabe von Bargeld. Die Kassiererin kam der Forderung nach und übergab dem Täter in der Folge mehrere hundert Euro Bargeld in Scheinen.

Zusammen mit dem Raubgut, welches er in einer weißen Plastiktüte verstaute, flüchtete der bislang Unbekannte im Anschluss zu Fuß in Richtung der Bundesstraße 535. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit starken Polizeikräften am Boden sowie einem Polizeihubschrauber in der Luft führten bislang nicht zum Ergreifen des Täters.

Dieser kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, ca. 30 Jahre, ca. 170 cm, trug dunkelblaue Regenjacke mit Kapuze und hellem Reißverschluss, dazu eine verwaschene hellblaue Jeans und dunkle Sneaker, weiße FFP2-Maske.

Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur oben beschriebenen Tat machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

BAB 6/Reilingen (ots) – Am Samstagabend 01.10.2022 gegen 19.20 Uhr wurde auf der Autobahn BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim kurz vor der Tank- und Rastanlage Hockenheim Ost von einem Zeugen ein Schlangenlinien fahrender LKW gemeldet. Der aufmerksame Zeuge konnte beobachten, wie der LKW im Baustellenbereich von der Fahrbahn abkam und hierbei die Schutzplanke stark beschädigte.

Im Anschluss setzte der LKW-Fahrer seine Fahrt fort, ohne den Schaden zu melden. Im weiteren Verlauf fuhr der LKW auf die BAB 61 in Richtung Speyer und stoppte seine Fahrt zwischenzeitlich auf einem dortigen Rasthof. Dort konnte der der 34-jährige Fahrzeugführer des LKWs stark schwankend auf dem Weg zurück zu seinem Fahrzeug durch die Streife der Autobahnpolizei angetroffen werden.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab 2,4 Promille. Dem Mann wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Das Führen weiterer Kraftfahrzeuge wurde dem Mann untersagt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.000 Euro.

Pkw allein beteiligt verunfallt – Eine Person verletzt

BAB 6/Balzfeld (ots) – Wie bereits berichtet kam es am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim auf Höhe Balzfeld zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Pkw allein beteiligt verunfallte. Nach bisherigem Kenntnisstand wechselte ein 59-jähriger Fahrer eines VW unachtsam seinen Fahrstreifen und stieß mit einer 26-Jährigen BMW-Fahrerin zusammen.

Daraufhin lenkte der Unfallfahrer nach rechts und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass sich der PKW drehte und auf dem Standstreifen auf dem Dach liegend zu stehen kam. Durch den Unfall verletzte sich der VW-Fahrer schwer und wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Die BMW-Fahrerin blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme musste der Fahrstreifen gesperrt werden. Zum Berichtszeitpunkt ist die Aufnahme beendet. Die weiteren Ermittlungen zum Unfall erfolgen durch den Verkehrsdienst der Autobahnpolizei Walldorf.

Unter Alkohol Unfall verursacht

St. Leon-Rot (ots) – Unter Alkoholeinfluss verursachte am Samstag 01.10.2022 gegen 17.20 Uhr, ein 60-jähriger Mann in St. Leon-Rot einen Unfall. Der Mann befuhr mit seinem Ford die Straße Im Schiff aus Richtung Harres kommend und wollte nach links auf den Parkplatz eines dortigen Supermarktes einfahren. Hierbei fuhr der Mann bereits eine zu weite Kurve, weshalb ein aus dem Parkplatz herausfahrender BMW eine Vollbremsung machen musste.

Im weiteren Verlauf fuhr der 49-jährige BMW-Fahrer zurück, um dem Ford die Durchfahrt zu ermöglichen. Während dieses Vorgangs fuhr der Ford dem BMW frontal leicht auf. Während des Gesprächs mit dem Unfallverursacher, wies dieser eine verwaschene Aussprache auf.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille. Dem Fahrer wurde das Führen weiterer Kraftfahrzeuge untersagt. Dem Mann wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. In Folge der Kollision wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.000 Euro.

Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Eberbach (ots) – Am Samstagabend 01.10.2022 gegen 19.30 Uhr, parkte der 23-jährige Fahrzeughalter seinen Opel Zafira in der Friedrichstraße in Höhe der Hausnummer5. Als er nach 15 Minuten zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einem Schaden oberhalb des vorderen linken Radlaufes fest.

Aufgrund des Schadens wird davon ausgegangen, dass das Verursacherfahrzeug auf dem Parkplatz des dortigen Drogeriemarktes stand und beim Ausparken das Fahrzeug des Geschädigten touchierte. Rote Lackspuren deuten auf die Fahrzeugfarbe des Verursachers hin.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eberbach unter der Telefonnummer 06271/92100 in Verbindung zu setzen.

Bande flüchtet nach Diebstahl im Supermarkt

Sinsheim (ots) – Am Freitagmorgen 30.09.2022 kam es gegen 08.50 Uhr in Sinsheim in einem Supermarkt in der Muthstraße zu einem Bandendiebstahl. Hierbei entwendeten drei Männer im Alter zwischen 20 und 33 Jahren Lebensmittel mit einem Wert im 2-stelligen Bereich. Nachdem sie die Kasse passiert hatten, ohne die Ware zu bezahlen, wurden sie durch einen Mitarbeiter angesprochen.

Nachdem dieser die Polizei verständigte, wurden die Männer zunehmend aggressiver gegenüber den anwesenden Zeugen, sodass sie einer Frau sogar ein Handy aus deren Hand schlugen. Im Anschluss flüchteten sie aus dem Supermarkt.

Umgehend wurde eine Fahndung nach den Männern eingeleitet, die bereits kurze Zeit später am Sinsheimer Bahnhof festgenommen werden konnten. Sie wurden auf das Polizeirevier Sinsheim verbracht. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Bandendiebstahls.

Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Hirschberg (ots) – Heute Mittag gegen 13:30 Uhr kam es auf der Autobahn A 5, aus Richtung Darmstadt in Richtung Heidelberg, zwischen den Anschlussstellen Hirschberg und Ladenburg zu einem Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen.

Der Fahrer eines Kleinlasters Fiat fuhr auf einen BMW X5 auf. In der Folge wurde ein vorausfahrender Citroën durch den BMW leicht beschädigt.

Der 67-jährige Unfallverursacher und seine 55-jährige Beifahrerin in dem Fiat wurden leicht verletzt und kamen mit dem Rettungsdienst vorsorglich in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt 40.000 Euro. Vorübergehend waren beide Fahrstreifen blockiert und der Verkehr musste über den Stand- und Beschleunigungsstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Es kam zum Rückstauung auf einer Länge von bis zu 3 Kilometer.

Die Unfallstelle ist seit kurz nach 15 Uhr wieder geräumt und der Rückstau hat sich zwischenzeitlich abgebaut.

Motorradfahrer nach Kollision mit PKW schwer verletzt

Hirschberg (ots) – Am Donnerstag 29.09.2022 kam es gegen 19.00 Uhr in Leutershausen im Kreuzungsbereich der Heddesheimer Straße und der Bergstraße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Motorradfahrer. Hierbei übersah der 43-jährige PKW Fahrer den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer, welcher auf der Bergstraße in Richtung Heidelberg unterwegs war.

Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden. Der 22-jährige Motorradfahrer verletzte sich bei der Kollision schwer und wurde zur medizinischen Versorgung in eine Heidelberger Klinik verbracht. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.

Verkehrsunfall – zwei Personen leicht verletzt

Oftersheim (ots) – Am Freitagabend 30.09.2022 gegen 17.30 Uhr kam es in Oftersheim zu einer Kollision zwischen zwei Pkw, wobei die jeweiligen Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Die 22-jährige Pkw-Lenkerin eines Audi A1 befuhr die Siemensstraße in Richtung der Rudolf-Diesel-Straße und übersah an der Kreuzung zur Daimlerstraße den Vorfahrtsberechtigten Fahrzeugführer eines 5-er BMW. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Sowohl die 22-jährige Audi-Fahrerin als auch der 62-jährige BMW-Fahrer wurden hierbei leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Beide Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 40.000 Euro. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Die Unfallaufnahme erfolgte durch zwei Beamte des Polizeireviers Schwetzingen.

Wohnungseinbruch

Hemsbach (ots) – Zwischen Donnerstagnachmittag, 16 Uhr und Donnerstagabend, 21:30 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang zu einem Wohnhaus in der Lessingstraße. Die Täter gelangten unberechtigterweise auf das Grundstück und hebelten eine Terrassentür auf.

Aus den Wohnräumen entwendeten die Unbekannten rund 4.000 Euro Bargeld sowie diversen Schmuck. Zeugen, welche etwas Verdächtiges im benannten Tatzeitraum beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

Auto aufgebrochen, Geldbeutel entwendet und geflüchtet – Zeugen gesucht

Ketsch (ots) – Am Donnerstagnachmittag 29.09.2022 kurz vor 15 Uhr, wurde eine Zeugin in der Herzogstraße auf einen verdächtigen Mann aufmerksam, welcher sich an einem PKW zu schaffen machte. Als die Zeugin auf den Mann zuging, trat dieser die Flucht an. Die Zeugin machte sich umgehend selbst auf die Suche nach dem Flüchtigen und konnte diesen wenig später in der Gutenbergstraße wieder erkennen.

Der Unbekannte durchwühlte zu diesem Zeitpunkt gerade einen Geldbeutel. Nachdem die Zeugin dem Mann den Geldbeutel abgenommen hatte, flüchtete dieser in Richtung der Hockenheimer Straße. Wie sich später herausstelle, hatte der Unbekannte einen Subaru in der Herzogstraße aufgebrochen und den Geldbeutel hieraus entwendet.

Der Eigentümer hatte bereits bei der Rückkehr der Zeugin, welche den Geldbeutel gesichert hatte, die Polizei informiert. Diese ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls.Der Gesamtschaden liegt bei 2.000 Euro.

Der Verdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

ca.170-175cm groß, süd- oder westasiatische Erscheinung, auffällig fahles Gesicht, dunkle, nackenlange Haare, ungepflegtes Körperbild. Außerdem trug der Mann ein petroleumfarbenes Sweatshirt und eine beige Hose.

Zeugen, welche die Tat beobachtet haben, oder Hinweise auf den auffälligen Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter Tel.: 06202/288-0 in Verbindung zu setzen.

Schwerer Verkehrsunfall mit 3 Fahrzeugen

Sinsheim-Weiler (ots) – Die L 550 war zur Unfallaufnahme bisca. 20:00 Uhr für zwei Stunden voll gesperrt und ist jetzt wieder frei.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden vom zuständigen Polizeirevier in Sinsheim aufgenommen. Zum Unfallhergang kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden, die Ermittlungen hierzu dauern an.

L550 zwischen Sinsheim und Weiler schwerer Verkehrsunfall

Sinsheim (ots) – Wie bereits berichtet kam es am Donnerstagabend gegen 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L550. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein 26-jähriger Mercedes-Fahrer auf der L550 von Weiler kommend in Richtung Sinsheim. In einer Linkskurve, etwa mittig zwischen den beiden Ortschaften, gerät der Fahrer aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr.

Hierbei kommt es zur Kollision mit einem 55-jährigen Audi-Fahrer. Eine 55-jährige Frau in einem Dacia und ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer müssen auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Unfall zu vermeiden. Es entstand ein Gesamtschaden von 40.000 Euro.

Durch den Unfall erlitten die 55-jährige Frau und der 18-Jährige leichte Verletzungen und wurden in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn war zur Unfallaufnahme und Bereinigung durch die Trümmerteile bis kurz nach 20 Uhr voll gesperrt.

Unfallflucht – Motorroller-Fahrer leicht verletzt

Wiesloch (ots) – Am Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr fuhr ein schwarzes Auto den Stückeläckerweg in Fahrtrichtung Messplatzstraße. Gleichzeitig fuhr ein 16-jähriger Motorroller-Fahrer auf der Messplatzstraße in Richtung Stadtmitte. An der Einmündung Messplatzstraße und Stückeläckerweg missachtet der Autofahrer die Vorfahrt des Roller-Fahrers.

Beim Ausweichen stürzte der 16-jährige Zweiradfahrer und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne anzuhalten, mit seinem schwarzen Pkw von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222 5709-0 in Verbindung zu setzen.