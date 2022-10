Karlsruhe

Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein unbekannter Fahrer war am Donnerstagnachmittag in einen Verkehrsunfall auf der Auffahrt zur Landesstraße 605 im Bereich der Pulverhausstraße in Richtung Ettlingen verwickelt. Offenbar streifte der Mercedes einen Volvo und verursachte Sachschaden. Das Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Der Unfall ereignete sich gegen 17.50 Uhr. Beide Fahrzeuge bewegten sich von der Südtangente auf die L605 in Richtung Ettlingen. Der geschädigte Volvofahrer nutzte nach eigenen Angaben die Auffahrt zur L 605 als ein Mercedes sein Fahrzeug noch auf der Auffahrt streifte und anschließend weiterfuhr. In der Folge verließ der Mercedes die L605 an der Ausfahrt Oberreut. Vermutlich handelte es sich um ein silbernes Fahrzeug, eventuell einen Mercedes mit Fließheck. Der Pkw hatte wohl eine Calwer Zulassung.

Zu diesem Unfallgeschehen sucht die Polizei nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese können sich gerne mit dem Verkehrsdienst der Polizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/944-840 in Verbindung setzen.

Kreis Karlsruhe

Mehrfamilienhaus nach Brand nicht mehr bewohnbar

Bretten (ots) – Ein Wohnhaus in der Wilhelmstraße in Bretten wurde am Donnerstagabend durch einen Brand so stark beschädigt, dass es vorerst nicht bewohnbar ist. Die 19 Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich nach Ausbruch des Brandes gegen 20.15 Uhr ins Freie retten und blieben nach dem derzeitigen Sachstand offenbar unverletzt.

Feuerwehren aus Bretten und Knittlingen waren mit über 80 Feuerwehrangehörigen und 14 Fahrzeugen im Einsatz. Ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude konnte verhindert werden. Der Dachstuhl sowie zwei Stockwerke brannten komplett aus. Bedienstete der Stadt Bretten organisierten die Unterbringung der Bewohner.

Die Löscharbeiten dauerten bis etwa 02.00 Uhr an. Die Wilhelmstraße war für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Nach den ersten Schätzungen dürfte der Schaden auf bei mehreren 100.000 Euro zu beziffern sein.

Leicht Verletzte nach Auffahrunfall

Ettlingen (ots) – Eine 61-Jährige wurde bei einem Auffahrunfall am Donnerstag gegen 15 Uhr auf der Autobahn 5 Höhe Ettlingen in Richtung Norden bei einem Auffahrunfall leicht verletzt.

Aus bislang unbekannter Ursache fuhr ein 25-Jähriger Fahrer eines Opels am Stauende auf einen Honda auf. Aufgrund des Aufpralls wurde der Honda auf ein weiteres Fahrzeug und in der Folge gegen eine angrenzende Betonwand geschoben. Hierbei verletzte sich die Fahrerin des Hondas leicht. Die Autobahnpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Mehrere Einbrüche in Firmengebäude – Polizei sucht Zeugen

Oberderdingen (ots)-(KA)- Gleich zweimal brachen Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag bei Firmen in Oberderdingen ein. Dabei konnten sie zwar nur geringe Beute machen, richteten mit ihren Taten jedoch kostspielige Sachschäden an den Gebäuden an.

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend gegen 19.30 Uhr und Donnerstagmorgen um 07.30 Uhr hebelten die Diebe die Eingangstür einer Firma in der Straße An der Hessel auf. Im Inneren angekommen durchsuchten sie die Büroräume und brachen einen Aktenschrank sowie eine Geldkassette auf. Dabei erbeuteten sie einen geringen Geldbetrag und verursachten einen Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Im Lauf derselben Nacht kletterten ebenfalls unbekannte Täter vermutlich auf das Dach eines weiteren Firmengebäudes in der Hagenfeldstraße und stiegen durch ein Dachfenster ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen machten sie dort keine Beute und verließen wenig später das Gebäude wieder auf gleichem Weg. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Durch die räumliche Nähe der beiden Tatorte ist nicht auszuschließen, dass beide Einbrüche von denselben Tätern begangen wurden. Der Polizeiposten Oberderdingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07252 50460 mit dem Polizeirevier Bretten in Verbindung zu setzen.