Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld – In der Zeit von Donnerstag, 29.09. um 16 Uhr bis Freitag, 30.09. um 13 Uhr wurde eine geparkte Sattelzugmaschine der Marke Scania auf dem Gelände einer Firma in der Hermann-Kirchner-Straße aus unbekannter Ursache durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer im Bereich der Fahrerseite beschädigt. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der Verursacher unerkannt von der Unfallstelle. Der Schaden beträgt circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall

Niederaula – Am Donnerstag, 29.09. gegen 17:40 Uhr parkte ein 61-jähriger Fahrer aus Ludwigsau seinen VW Transporter im Bereich der Straße Im Wiesental. Kurz nach Verlassen geriet das Fahrzeug selbstständig ins Rollen und kollidierte mit der Front in einen dort geparkten BMW einer 68-jährigen Frau aus Niederaula. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von circa 1200 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld – Am Samstag, 01.10. in der Zeit von 21:10 Uhr bis 21:30 Uhr wurde der geparkte PKW Kia einer 21-jährigen Hersfelderin in der Straße An der Obergeis durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Vorbeifahren im hinteren Bereich der Fahrerseite beschädigt. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der Verursacher unerkannt von der Unfallstelle. Der Schaden beträgt circa 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld – Am Freitag, 30.09. gegen 11 Uhr befuhr eine 69-jährige Frau aus Eisenach mit ihrem PKW Opel die Einfahrt eines Parkhauses in der Straße An der Obergeis und kollidierte hierbei aus bislang unbekannter Ursache mit einem dort angebrachten Feuerlöschkasten. Zunächst entfernte sich die Verursacherin unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch im Nachgang ermittelt werden. Der Schaden am Löschkasten beträgt circa 150 Euro. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfälle

Bebra – Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 30.09.2022 in der Zeit von 18.45 Uhr bis 20.35 Uhr. Eine 39-jährige Frau aus Bebra hatte ihren Pkw auf dem Parkplatz des Möbelgeschäfts Jysk in der Bismarckstraße 7 abgestellt. Vermutlich beim Rückwärtsausparken stieß ein derzeit noch unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen den Pkw der Bebranerin und verursachte einen Sachschaden in Höhe von 2000,- Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Tel. 06623/9370 oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Gem. Bebra-Asmushausen – Ein 20-jähriger Mann aus Nentershausen befuhr am 01.10.2022 gegen 20.15 Uhr die B 27 in Fahrtrichtung Bebra. In den Kurven bei Asmushausen lief auf einmal ein Fuchs auf die Fahrbahn. Hierdurch erschrak der junge Mann und lenkte seinen Pkw in den rechten Straßengraben. Hierbei beschädigte er auch noch drei Leitpfosten im Wert von 75,- Euro. An seinem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 3000,- Euro.

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw und einer leichtverletzten Person

Sachschaden in Höhe von ca. 13.000,- Euro und eine leichtverletzte Person lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls mit drei Beteiligten am Samstagmittag (01.10.) auf der A 7 bei Fulda. Eine 29-jährige aus dem Wartburgkreis wollte mit ihrem Renault Scenic an der Anschlussstelle Fulda-Nord auf die Autobahn in südlicher Richtung auffahren. Dabei verlor sie aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte vom Beschleunigungsstreifen auf den rechten Fahrstreifen, wo eine 57-jährige Frau aus dem Main-Kinzig-Kreis mit ihrem Ford Focus unterwegs war. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich die 57-jährige nach links aus und prallte gegen die Betongleitwand, von wo ihr Fahrzeug wiederum nach rechts abgewiesen wurde. Ein 53-jähriger Mann aus dem Landkreis Warendorf, der zu diesem Zeitpunkt auf der linken Spur unterwegs war, versuchte noch zur Verhinderung einer Kollision seinen Opel Zafira auf den rechten Fahrstreifen zu lenken, wurde dabei jedoch zeitgleich von dem Ford linksseitig und dem Renault rechtsseitig gerammt. Alle drei Pkw wurden dabei erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die 49-jährige Beifahrerin in dem Renault erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Wegen der umfangreichen Einsatz- und Bergungsmaßnahmen blieb die A 7 ab der Anschlussstelle Fulda-Nord für etwa 1 ½ Stunden voll gesperrt, weshalb sich ein 10 km langer Stau bildete, der sich erst gegen 15:00 Uhr auflöste.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am 01.10.2022, 18:10 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Mann aus Hünfeld mit seinem Pkw die B27, von Hünfeld kommend, in Richtung Fulda. In Höhe der Abfahrt zur Leipziger Straße verlor der Mann im Kurvenbereich auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw geriet ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab, hier durchbrach das Fahrzeug die Mittelleitplanke und kam schließlich im Straßengraben der Gegenrichtung zum Stillstand. Der Fahrer wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leichtverletzt, er wurde zur Untersuchung mit einem RTW ins Krankenhaus verbracht. Der Pkw wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Auffahrunfall in Fulda

Am 30.09.2022, 12:44 Uhr, ereignete sich auf der Bardostraße in Fulda ein Auffahrunfall. Ein 61-jähriger Mann aus dem Wartburgkreis musste mit seinem Pkw an einer roten Ampel verkehrsbedingt anhalten. Der hinter ihm fahrende 37-jährige Fuldaer bemerkte dies nicht rechtzeitig und fuhr auf den Pkw auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Auffahrunfall auf der B 27

Am Freitag dem 30.09.2022, 16:30 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Mann aus Bayern mit seinem Pkw die Bundesstraße 27, von Rothemann kommend, in Richtung Fulda. Aufgrund des Verkehrsaufkommens musste der Mann seinen Pkw abbremsen. Dies bemerkte eine 25-jährige Frau aus Künzell nicht mehr rechtzeitig und fuhr mit ihrem Pkw auf das abbremsende Fahrzeug auf. Beide Pkw wurden durch den Unfall beschädigt, der Pkw der Künzellerin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Bad Hersfeld (ots)

Am Freitag (30.09.) ereignete sich gegen 11.26 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen auf der Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld (West) und Homberg (Efze).

Ein 76-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen befuhr mit seinem Volvo XC 40 den mittleren von drei Fahrstreifen auf der A 7 aus Richtung Fulda kommend in Fahrtrichtung Kassel. Kurz hinter der Anschlussstelle Bad Hersfeld West musste er verkehrsbedingt abbremsen. Ein 77-jähriger niederländischer Staatsbürger bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Volvo XC 70 nahezu ungebremst auf das Fahrzeug des Thüringers auf.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von circa 5.0000 Euro. Die Beifahrerin des auffahrenden Fahrzeugs sowie die beiden Insassen des vorderen Fahrzeugs wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Zur Unfallaufnahme und für die Bergungsarbeiten musste die A 7 für rund 15 Minuten voll gesperrt werden.

28-Jähriger weicht Reh aus und prallt gegen Baum – Führerschein sichergestellt

Fulda (ots)

Am Freitag (30.09.) ereignete sich gegen 19.55 Uhr auf der Landstraße zwischen den Ebersburger Ortsteilen Weyhers und Ried ein Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden. Ein 28 – jähriger Mann aus dem Landkreis Fulda befuhr mit seinem Pkw BMW die Strecke in Richtung Ried. Aufgrund von Wildwechsel durch ein Reh, versuchte der junge Mann, dem Tier auszuweichen. Dabei verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Letztendlich prallte das Fahrzeug gegen einen Baum. Hierbei wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt und musste zur weiteren medizinischen Abklärung in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand Schaden von geschätzten 15.000 Euro. Durch die Polizei Fulda wurde festgestellt, dass bei dem verantwortlichen Fahrzeugführer offenbar verkehrsbeeinflussende Substanzen vorlagen, so dass entsprechende Maßnahmen und die Sicherstellung des Führerscheins folgten. Gegen den Beschuldigten wurde aufgrund der Ungeeignetheit zur Teilnahme am Straßenverkehr korrespondierend mit dem Verkehrsfall ein Strafverfahren eingeleitet. Vor Ort eingesetzt waren neben der Polizei die örtliche Feuerwehr sowie der Rettungsdienst mit Notarzt. Die Landstraße musste vorübergehend voll gesperrt werden.