Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Unfallflucht im Karstadt-Parkhaus

Tatort: 61348 Bad Homburg v. d. Höhe, Schöne Aussicht, Parkhaus Karstadt Tatzeit: Freitag, 30.09.2022, 17:40 Uhr bis 18:49 Uhr Am Freitag, den 30.09.2022, kam es in der Zeit von 17:40 Uhr bis 18:49 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Parkhaus des Karstadt in Bad Homburg v. d. Höhe. Ein 58-Jähriger hatte seinen Volvo in der Ebene 1 des Karstadt-Parkhauses abgestellt. Im Tatzeitraum wurde der graue Volvo im Bereich der rechten Fahrzeugfront durch ein ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Anschließend flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle. Bei dem Verursacher-Fahrzeug soll es sich um einen älteren weißen Bus handeln, welcher im Stoßstangenbereich schwarz lackiert ist. Weiterhin soll dieser lediglich zwei Fenster (Fahrer- und Beifahrerseite) haben. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei Bad Homburg unter Tel.: +49 6172 / 120-0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Tatort: 61350 Bad Homburg v. d. Höhe, Ortsteil Kirdorf, Kirdorfer Straße Tatzeit: Samstag, 01.10.2022, 12:28 Uhr Am Samstag, den 01.10.2022, kam es um 12:28 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Kirdorfer Straße in Bad Homburg v. d. Höhe Ein 59-Jähriger aus Frankfurt am Main befuhr mit seinem gelben VW Caddy die Höhestraße. Als dieser in die Kirdorfer Straße abbiegt, kommt er von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einer Baumaschine. Ein bei dem Unfallverursacher durchgeführt Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1 Promille. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und sein Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 7.000 Euro. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei Bad Homburg unter Tel.: +49 6172 / 120-0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Vorfahrt missachtet, Unfall mit Leichtverletzten

Tatzeit: Samstag, 01.10.2022, 14:43 Uhr Tatort: 61352 Bad Homburg v. d. Höhe, Ortsteil Ober-Eschbach, Am Weidenring Am Samstag, den 01.10.2022 um 14:43 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Straße am Weidenring, wobei eine Person leicht verletzt wurde. Eine 44-Jährige Darmstädterin befuhr mit ihrem Mitsubishi die Straße Am Weidenring. Eine 30 Jahre alte Frau aus Usingen befuhr mit ihrem Audi die Hewlett-Packard-Straße. Im Einmündungsbereich der Straßen Am Weidenring und der Hewlett-Packard-Straße, missachtete die 44-Jährige die Vorfahrt der Usingerin. In der Folge kollidierten die beiden PKW. Hierdurch wurde die 30-Jährige Fahrzeugführerin leicht verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro.

Diebstahl eines MLC-Schildes (Militärische Lastenklasse)

Tatort: 61348 Bad Homburg v. d. Höhe, Hessenring Tatzeit: Freitag, 30.09.2022, 19:09 Uhr Am Freitag, den 30.09.2022 um 19:09 Uhr, wurde am Hessenring im Bereich des Zubringers zur Autobahn 661 ein Verkehrsschild abmontiert und entwendet. Zwei jugendliche Täter demontierten in den Abendstunden ein Verkehrszeichen / MLC-Schild am Hessenring im Bereich des Zubringers zur Autobahn 661 und entwendeten dieses. Die Tat konnte von einer Zeugin beobachtet werden, die sich daraufhin bei der Polizeistation Bad Homburg meldete. Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Täter 1: männlich, ca. 16-20 Jahre alt, schlanke Statur, dunkel/dunkelgrün gekleidet, kurze Haare Täter 2: männlich, ca. 16-20 Jahre alt, schlanke Statur, dunkel/dunkelgrün gekleidet, Haare zum Zopf gebunden Weitere Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei Bad Homburg unter Tel.: +49 6172 / 120-0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Mehrere Einbrüche in einer Schrebergartenanlage

Tatort: 61348 Bad Homburg v. d. Höhe, Die Alte Römerstraße, Schrebergartenanlage Tatzeit: Freitag, 30.09.2022, 17:30 Uhr bis Samstag, 01.10.2022, 18:00 uhr Von Freitag, den 30.09.2022 auf Samstag, den 01.10.2022 wurde in zwei Gartenhütten der Schrebergartenanlage eingebrochen und diverse Gegenstände sowie Werkzeug entwendet. Im Tatzeitraum wurde bei der Gartenhüttte der 57-Jährigen Geschädigten aus Oberursel die Tür zum Abstellraum gewaltsam aufgebrochen und betreten. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Bei einem weiteren 58- jährigen Gartenhüttenbesitzer aus Friedrichsdorf wurde ebenfalls der Abstellraum seiner Gartenhütte gewaltsam aufgebrochen. Hier wurden mehrere Gartengeräte und -Werkzeuge im Wert von insgesamt 1.000 Euro entwendet. Bei beiden Einbrüchen entstand jeweils ein Sachschaden von ca. 200 Euro. Weitere Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei Bad Homburg unter Tel.: +49 6172 / 120-0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Diebstahl von Gartenwerkzeugen aus Tiefgarage

Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Ortsteil Burgholzhausen, Dieselstraße Tatzeit: Freitag, 12.08.2022, 15:00 Uhr bis Samstag, 01.10.2022, 06:30 Uhr Zwischen Freitag, den 12.08.2022, und Samstag, den 01.10.2022, wurden mehrere Gartenwerkzeuge aus einer frei zugänglichen Tiefgarage in der Dieselstraße entwendet. Von dem Stellplatz einer frei zugänglichen Tiefgarage des 45-Jährigen aus Friedrichsdorf wurden mehrere hochwertige Gartenwerkzeuge der Marke Stihl entwendet. Der Gesamtwert der Werkzeuge beläuft sich auf mehr als 2.000 Euro. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei Bad Homburg unter Tel.: +49 6172 / 120-0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Fahrraddiebstahl aus Vorgarten

Tatort: 61350 Bad Homburg v. d. Höhe, Ortsteil Kirdorf, Höllensteinstraße Tatzeit: Samstag, 01.10.2022, 08:00 Uhr bis 10:10 Uhr Am Samstag, den 01.10.2022 kam es am Vormittag in der Höllensteinstraße in Kirdorf zu einem Fahrraddiebstahl. Die Täter betraten das Grundstück der 58-Jährigen aus Bad Homburg. Anschließend entwendeten diese das im Vorgarten der Geschädigte abgestellte und gesicherte Fahrrad. Das Fahrrad war mit einem Kabelschloss gesichert und wurde offensichtlich von den Tätern mit einem Stein beschädigt. Der Wert des Fahrrads wird auf etwa 550 Euro geschätzt. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei Bad Homburg unter Tel.: +49 6172 / 120-0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Verkehrsunfall mit verletzter Person im Gattenhöferweg in Oberursel

61440 Oberursel, Gattenhöferweg,

Freitag, 30.09.2022, 17:25 Uhr

Am Freitag, den 30.09.2022, kam es gegen 17:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden im Gattenhöferweg. Der 28-jährige Fahrzeugführer eines VW Touran versuchte rückwärts aus einem Parkplatz auszuparken und übersah dabei eine Pedelecfahrerin, welche gerade die Straße entlangfuhr.

Die 50-jährige Oberurselerin stürzte daraufhin zu Boden, erlitt dabei glücklicherweise nur eine kleine Schürfwunde im Bereich der Stirn und konnte nach Behandlung durch einen hinzugezogenen Rettungswagen vor Ort entlassen werden.

Der Sachschaden am VW Touran wird auf etwa 3500 EUR geschätzt, am Pedelec entstand lediglich geringer Sachschaden.

Schockanrufer erfolgreich

Königstein im Taunus / Frankfurt am Main Freitag, 30.09.2022

Am Freitag wurde ein Königsteiner Ehepaar durch betrügerische Anrufer um hohe Sachwerte gebracht. Den Angerufenen wurde durch angebliche Polizeibeamte vorgespielt, dass ein enges Familienmitglied einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Nur durch die Entrichtung einer Kaution in Höhe von mehreren tausend Euro könne eine Inhaftierung und Verbüßung einer mehrjährigen Haftstrafe verhindert werden.

Durch geschickte und über mehrere Stunden andauernde Gesprächsführung gelang es den Betrügern das Ehepaar dazu zu bewegen, eine Vielzahl teurer Schmuck- und anderer Wertgegenstände zu übergeben.

Vorliegend erfolgte die Übergabe gegen 14:30 Uhr in der Karlstraße in Frankfurt am Main. Die dort erschienene Abholerin soll ca. 40 Jahre alt, ca. 168cm groß und von normaler Statur gewesen sein. Die Frau habe ein „osteuropäisches Aussehen“ und dicke, blonde, hochgesteckte Haare gehabt. Gekleidet sei sie mit einer beigen Steppjacke und einer bunten Bluse gewesen. Weiterhin habe sie eine Schultertasche getragen.

Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Personen, die in dem genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06172 120-0 zu melden.

Bankmitarbeiterin verhindert Betrug

Königstein im Taunus Freitag, 30.09.2022

Am Freitag entging eine Königsteiner Seniorin dank einer Mitarbeiterin ihrer Bankfiliale einem Schaden durch Telefonbetrüger.

Vorliegend erfolgte eine telefonische Kontaktaufnahme durch eine angebliche Mitarbeiterin eines Lotterieunternehmens, wobei die Königsteinerin damit konfrontiert wurde, dass sie dem Unternehmen 10.000EUR schulde. Durch die Zahlung eines merklich geringeren Betrags könne eine bevorstehende Pfändung im Rahmen eines Vergleichs jedoch vermieden werden.

Nach weiteren Gesprächen mit einem angeblichen Rechtsanwalt eines Inkassounternehmens begab sich die 68-Jährige bereits zu ihrer Hausbank, um den Betrag zu überweisen. Die Bankmitarbeiterin schöpfte bei der Abwicklung der Zahlung jedoch Verdacht, verhinderte die Zahlung und veranlasste die Kundin – unter Hinweis auf eine mögliche Betrugsmasche – die Polizei aufzusuchen, womit letztlich ein Schadenseintritt verhindert werden konnte.