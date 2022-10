Bergstrasse

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Viernheim (ots) – Am Freitag, 16.09.2022 gegen 13:50 Uhr, kam es in Viernheim an

der Kreuzung Weinheimer Straße / Janusz-Korczak-Allee / L 3111 zu einem

Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen tätigen können, werden gebeten sich

telefonisch bei der Polizeistation Lampertheim – Viernheim unter folgender

Telefonnummer zu melden: 06206 / 9440 – 0

Gemarkung Zwingenberg / A 5 / A67 / A 3: Verfolgungsfahrt über fast 70 Kilometer endet im Alleinunfall – hoher Sachschaden, drei Leichtverletzte

Südhessen und Westhessen (ots) – Am Samstag (01.10.) gegen 11:40 Uhr wurde durch

einen Verkehrsteilnehmer auf der A 5 bei Zwingenberg in Richtung Darmstadt ein

Fahrzeug gemeldet, an dem keine Kennzeichen angebracht waren. Der Fahrer zeigte

zudem eine rücksichtslose Fahrweise, indem er unter anderem andere Autos schnitt

und bedrängte. Im Bereich der Ausfahrt Seeheim konnte eine Streife der

Autobahnpolizei Südhessen das Fahrzeug sichten. Dem Fahrer wurden Anhaltezeichen

gegeben, welche er missachtete und seine Fahrt unvermittelt fortsetzte.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, aber der Fahrer zeigte weiterhin keine

Anstalten, die Flucht zu beenden. Am Darmstädter Kreuz konnte sich eine weitere

Streife der Verfolgung anschließen. Der Standort des Fahrzeugs wurde per Funk an

die Einsatzleitstelle weitergegeben, welche weitere Kräfte koordinierte und

unter anderem den Polizeihubschrauber verständigte. Die Verfolgungsfahrt ging

weiter auf die A67 und die A3 in Richtung Köln, es konnten durch die

eingesetzten Streifen der Autobahnpolizei Südhessen bereits mehrere riskante

Fahrmanöver und Straftaten bzw. Verkehrsverstöße beobachtet und dokumentiert

werden. Weitere Streifen der umliegenden Polizeistation postierten sich

strategisch günstig und schlossen sich der Verfolgung an. Im Bereich der

Ausfahrt Limburg auf der A3 kam es dann zu Staubildung aufgrund einer Baustelle,

hier überholte der flüchtige Fahrer mit hoher Geschwindigkeit rechts über den

Seitenstreifen. Kurz nach der Ausfahrt Limburg geriet das Fahrzeug dann ins

Schleudern und schlug links in die Schutzplanke ein. Hierbei wurden zum Glück

keine Unbeteiligten verletzt oder geschädigt.

Der Fahrer floh weiter, dies war wegen der Fahrzeugbeschädigung nun nur noch mit geringer Geschwindigkeit möglich. Trotzdem musste seine Fahrt durch zwei Streifenwagen zwangsweise

gestoppt werden. Der 40-jährige Fahrer wurde festgenommen und in medizinische

Versorgung übergeben. Er muss sich wegen diverser Delikte strafrechtlich

verantworten müssen. Bei dem Einsatz wurden zwei Kollegen der eingesetzten

Autobahnpolizeistationen leichtverletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach

erster Schätzung auf mindestens 20.000 Euro. An der Unfallstelle waren Streifen

der Polizeistationen Rüsselsheim und Limburg, Autobahnpolizeistationen

Westhessen und Südhessen sowie die Polizeifliegerstaffel eingesetzt. Ein

Rettungswagen kam ebenfalls zum Einsatz.

Die Ermittlungen bezüglich der Ursachen für das rigorose Fluchtverhalten dauern noch an.

Schwerer Unfall auf der B44

Bobstadt (ots) – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich in der

zurückliegenden Nacht auf der B44 in Höhe von Bobstadt. Ein 70-jähriger Fahrer

aus dem Kreis Bergstraße hatte gegen 00:35 Uhr die B44 in Richtung Bürstadt

befahren, als er aus bisher noch ungeklärter Ursache mit seinem Transporter ins

Schleudern geriet und von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug kam außerhalb der

Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Der schwerverletzte Fahrer konnte von der

Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden und wurde in eines der umliegenden

Krankenhäuser gebracht. Zur Klärung der möglichen Unfallursache wurde ein

Sachverständiger zur Unfallaufnahme hinzugezogen.

Darmstadt

Kellerbrand in Kranichstein

Feuerwehr Darmstadt

Um 14:04 Uhr wurde die Feuerwehr Darmstadt zu einem Kellerbrand nach

Kranichstein alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten eine Verrauchung des

Treppenraumes. Vor Ort bestätigte sich die Lage. Durch mehrere

Einsatzkräfte, ausgerüstet mit Atemschutzgeräten, wurde der

Treppenraum kontrolliert. Weitere Trupps unter Atemschutz begannen den

Brandherd zu lokalisieren und leiteten die Brandbekämpfung ein. Nach

kurzer Zeit konnte der Treppenraum mit Lüftern und Abluftöffnungen vom

Rauch befreit werden. Es mussten keine Personen evakuiert werden. Der

Brand im Kellerbereich konnte nach kurzer Zeit mit einem Rohr gelöscht

werden. Der Kellerbereich wird zur Zeit maschinell belüftet. Der Einsatz

wird in Kürze beendet sein. Es gibt zum Zeitpunkt keine Verletzten zu

beklagen. Insgesamt waren 6 Trupps mit 12 Atemschutzgeräten eingesetzt.

Neben der Berufsfeuerwehr war die Freiwillige Feuerwehr Arheilgen im

Einsatz. Die Wacher der Berufsfeuerwehr wurde durch die Feuerwehr

Innenstadt und Wixhausen besetzt. An der Einsatzstelle waren 60

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst. Der Rettungsdienst war

mit zwei Rettungswagen einem Notarzt und organisatorischen Leiter

Rettungsdienst vor Ort. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung

aufgenommen.

Gross-Gerau

Verkehrsunfallflucht eines Reisebuses

L3112 Gernsheim – Hähnlein (ots) – In der Nacht vom 30.09.2022 auf den

01.10.2022 kam es gegen 0:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L3112

(Verbindungsstraße zwischen Gernsheim und Hähnlein mit Autobahnauffahrt A67).

Hierbei fuhr ein Linienbus im Kurvenbereich zuweit in den Fahrbereich des

entgegenkommenden LKW-Gespanns, es kam zu einer Berührung zwischen dem

Heckbereich des Buses und dem Außenspiegel des LKW, an welchem Sachschaden in

rund 500,00 EUR entstand. Der Reisebus setzte seine Fahrt fort ohne seinen

Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und entfernte sich somit unerlaubt

von der Unfallstelle. Durch den LKW-Fahrer wurde angegeben, dass möglicherweise

die Fahrzeuginsassen eines blauen Autos den Unfallhergang beobachtet haben

könnten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen und/oder zum Reisebus

geben können werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gernsheim Tel.: 06258 /

93430 zu melden.