Lambrecht: Autorin Ursula Kissel stellt neues Werk vor

Lambrecht – Am Dienstag, 27. September 2022, knallten in der Stadtbücherei die Sektkorken. Die Lambrechter Autorin Ursula Kissel (alias Juliana Weinberg) hatte mit über 20 Zuhörerinnen allen Grund zum Feiern. Sie las aus ihrem neuestes Werk„Margaretas Traum“, (Band eins der Trilogie „Gut Erlensee“), welches am selben Tag bei dem Verlag Harper Collins veröffentlicht wurde.

Gespannt lauschten die Zuhörerinnen der frei erfundenen Geschichte, die Ende des 1. Weltkrieges spielt. Gleich zu Beginn überzeugte die Autorin durch ihre malerischen Worte. Ein Kleid aus knisternder Georgette-Seide mit paspelierten Stoffbahnen verziert … und schon waren alle in einer anderen Zeit.Geschmunzelt wurde über die übermütige kleine Tochter der Familie, die mit viel Schwung das Treppengeländer herunterrutscht, um mit zerknittertem Kleidvor den Füßen der strengen Mutter zu landen. Anders als in den ersten Büchern,werden auch die politischen Hintergründe angesprochen. Frauen durften erstmals wählen und wollten sich auch in den Unternehmen nicht mehr von den Männern verdrängen lassen. So auch Margareta, die Hauptperson dieses Romans, die sich an ihrem Geburtstagsfest die überheblichen und abwertenden Worte ihres Vaters und weiterer männlichen Gäste anhören muss.

Jetzt sind alle gespannt, wie es mit Margareta weiter geht. Kommt der Vater zur Vernunft und welche Rolle spielt dieser sympathische neue Vorarbeiter des Familienunternehmens? Die Antworten wurden verständlicherweise nicht in der Lesung gegeben. Sie bleiben den Lesern des Buches vorbehalten.

Auch die beiden anderen Bücher der Trilogie sind schon geschrieben. „Cäcilias Erbe“ (Band 2) erscheint am 27. Dezember 2022 und „Marillas Schicksal“ (Band 3) am 25. Juli 2023.

Aber vorher am 27. Oktober wird noch beim Ullstein Verlag „Mein Sommer mit Zelda – Mit den Fitzgeralds an der Riviera“ veröffentlicht.

Naheliegend lautete eine Frage des Publikums „Wie macht man das als Mutter von 3 Kindern und Grundschullehrerin?“ Die Antwort, dass Nachmittage, Wochenenden und Ferien fast ausschließlich mit Schreiben verbracht werden,überraschte nicht. Wie man eigentlich dazu kommt, Schriftstellerin zu werden, wollte eine Zuhörerin wissen. „Auch wenn manche darüber lächeln, Schreiben ist meine Bestimmung“ lautete die Antwort von Frau Kissel.