Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt: Fahrt mit dem E-Scooter endet mit mehreren Anzeigen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Freitag, 30.09.2022, um 15:30 Uhr wurde ein 19-Jähriger aus Haßloch mit seinem E-Scooter in der Chemnitzer Straße in 67433 Neustadt/W. einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der E-Scooter nicht versichert war und eine Geschwindigkeit von 30 km/h erreichen kann. Den hierfür notwendigen Führerschein konnte der junge Mann nicht vorlegen. Zu diesen Umständen kam hinzu, dass bei dem Haßlocher Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Ein entsprechender Vortest reagierte schließlich positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb dem Fahrer des E-Scooters eine Blutprobe in der hiesigen Dienststelle entnommen wurde. Der E-Scooter wurde zuvor sichergestellt. Nun erwarten den 19-Jährigen mehrere Strafanzeigen, sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

