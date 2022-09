Neustadt: Arbeiten zur Verlängerung des Bahnhofsstegs beginnen

Neustadt an der Weinstraße – Am kommenden Dienstag, 4. Oktober 2022, beginnen die Vorarbeiten für die Verlängerung des Bahnhofssteges Richtung Schillerstraße. Das hat die Tiefbauabteilung mitgeteilt. Die Bauzeit wird voraussichtlich fünf Wochen betragen.

Für die Vorbereitung der Fundamente rücken zunächst die Bagger an, dann folgt das Setzen von Pfählen und danach stehen Stahlbetonarbeiten auf dem Programm. Das Aufsetzen des Steges erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt, soll aber noch dieses Jahr über die Bühne gehen. Es handelt sich um eine Stahlkonstruktion in Fertigteilbauweise. Investiert werden etwas über eine Millionen Euro.

Die aktuelle Sanierung der Stützwand entlang der Schillerstraße läuft wie geplant weiter, auch der Bahnverkehr ist nicht betroffen.

Ergänzende Infos:

Die Bahngleise 3 bis 5 sind zurzeit nur vom Bahnhofsplatz über den 2002 gebauten Bahnhofsteg oder durch den Tunnel erreichbar. Die Erreichbarkeit der Gleise sowie der Innenstadt wurden als wichtige zusätzliche Zugangsmöglichkeit aus Richtung Süden gefordert. Durch die Anbindung des Steges an die Schillerstraße erhält der Hauptbahnhof in Neustadt an der Weinstraße diesen Zugang. Dadurch kann der Weg zum Bahnhof für die im Süden von Neustadt wohnenden Reisenden und Pendler um rund 600 Meter verringert werden, was diesen Steg für Zugfahrende noch attraktiver macht. Da die Stadt Neustadt den Ausbau des Bahnhofvorplatzes in den nächsten Jahren plant, ist dort mit Einschränkungen bzw. Behinderungen durch die Bautätigkeiten für die Erreichbarkeit des Bahnhofes zu rechnen. Der zweite Zugang zu den Gleisen wird eine große Entlastung für Reisende und Pendler während der Umbaumaßnahmen sein, um außerhalb der Bautätigkeit den Bahnhof zu erreichen.