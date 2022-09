Neustadt: Bahnchef und Ministerpräsidentin gratulieren zum Eisenbahn-Jubiläum

Neustadt an der Weinstraße – Beim Festakt zum Jubiläum 175 Jahre Eisenbahn in Rheinland-Pfalz am Freitag, 30. September 2022, haben sich der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn AG, Dr. Richard Lutz, und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer ins Goldene Buch der Stadt Neustadt an der Weinstraße eingetragen. Bahnchef Lutz machte eine ganz besondere Ankündigung: Mit Blick auf die Landesgartenschau 2027 in Neustadt stellte er eine baldige Sanierung des denkmalgeschützten Bahnhofsgebäudes in Aussicht.

Gefeiert wurde im Eisenbahnmuseum am Hauptbahnhof die Eröffnung der Pfälzischen Ludwigsbahn von Ludwigshafen nach Neustadt im Jahr 1847. Sie war der Ausgangspunkt für das heutige Bahnnetz in Rheinland-Pfalz und in die Nachbarregionen. Wenige Jahre später kamen die Strecken nach Kaiserslautern/Saarbrücken, Weißenburg und Bad Dürkheim hinzu. Seither ist Neustadt ein wichtiger Bahnknotenpunkt, der nach wie vor weiterentwickelt wird. So sollen beispielsweise ab Ende 2024 hochmoderne Elektro-Triebwagen auf einer neuen Direktverbindung von Neustadt nach Straßburg fahren.

Bis dahin könnte auch schon der neue Bahnhofsvorplatz in Neustadt fertig sein: „Wir wollen kommendes Jahr beginnen zu bauen“, erklärte Oberbürgermeister Marc Weigel. Zudem umriss er die weiteren Pläne mit Hotel- und Parkhaus-Neubauten sowie einem modernen Busbahnhof. Über die Absichtserklärung des Bahnchefs zum Bahnhofsgebäude äußerte sich Weigel glücklich: „Das ist für Neustadt eine sehr positive Nachricht“.

Zeit und Ort des Jubiläumsfestakts, zu dem der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd eingeladen hatte, waren ganz bewusst gewählt. Schließlich findet aktuell vor dem Hauptbahnhof das Deutsche Weinlesefest statt. In dieses ist nun auch das mehrtägige Eisenbahnjubiläum eingebettet, unter anderem mit einem großen Kinderfest im Eisenbahnmuseum am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, sowie mit diversen Dampfzugfahrten noch bis 5. Oktober.

