Autofahrer flüchtet nach Unfall beim Ausparken

Berg (ots) – Im Zeitraum vom 28.09.2022, 20:00 Uhr bis 29.09.2022, 08:00 Uhr, beschädigte der Fahrer eines bislang unbekannten Fahrzeuges beim rückwärts Ausparken auf einem Parkplatz in der Vordernberger Straße einen rechts neben ihm geparkten Kombi am linken hinteren Radkasten und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Der festgestellte Sachschaden wird mit 1.500 Euro beziffert.

Geschwindigkeitskontrollen

Germersheim (ots) – Donnerstagabend führte die Polizei Germersheim Laserkontrollen in der Josef-Probst-Straße in Germersheim durch. Bei erlaubten 50 km/h waren sieben Fahrzeugführer zu schnell unterwegs.

Die höchste gefahrene Geschwindigkeit betrug dabei 75 km/h.

Unfallflucht

Kuhardt (ots) – Am Donnerstag 29.09.2022 gegen 8 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Rosenstraße in Kuhardt abgestellten Pkw und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Germersheim entweder telefonisch unter 07274/958-0 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Unfallflucht im Oberdorf

Neupotz (ots) – Am 29.09.2022 um 18.00 Uhr, befuhr ein 85-jähriger Autofahrer die Straße Oberdorf in Fahrtrichtung Ortsmitte und streifte an einem ordnungsgemäß geparkten Auto. Nach dem Anstoß entfernte sich der Autofahrer von der Unfallstelle ohne seiner Vorstellungspflicht nachzukommen.

Das Kennzeichen des Autos konnte abgelesen werden, woraufhin der Fahrer von der Polizei aufgesucht und als Unfallverursacher ermittelt werden konnte. Der entstandene Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.