Frankfurt-Dornbusch: Festnahme nach Graffiti

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 38-jähriger Mann besprühte gestern Abend die

Glasfront des Generalkonsulats der Islamischen Republik Iran mit schwarzer

Sprühfarbe. Polizeibeamte nahmen den Mann auf frischer Tat fest.

Eine Polizeistreife nahm gegen 21:30 Uhr in der Raimundstraße aus der Entfernung

einen Mann wahr, als dieser am Konsulatsgebäude durch eine Hecke trat und sich

direkt an der dortigen Glasfront aufhielt. Die Beamten näherten sich dem

Verdächtigen und stellten fest, wie dieser die Fassade bzw. das Glas des

Gebäudes mit schwarzer Sprühfarbe beschmierte. Sie unterbanden weitere

Handlungen und nahmen den 38-jährigen Mann widerstandslos fest. Die Spraydose

wurde sichergestellt. Der Festgenommene musste die Beamten für die weiteren

polizeilichen Maßnahmen auf die Wache begleiten. Ein Strafverfahren wegen

Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Frankfurt-Westend/Gallus: Unfall mit Straßenbahn – Fußgänger schwer verletzt

Frankfurt (ots) – (dr) Am Donnerstagabend, den 29. September 2022, kam es am

Platz der Republik zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 60-jähriger Fußgänger

von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt wurde.

Gegen 19:55 Uhr bog eine Straßenbahn von der Mainzer Landstraße nach rechts in

die Düsseldorfer Straße ein und erfasste am Platz der Republik seitlich einen

60-jährigen Mann, der in der Folge zu Boden stürzte und sich diverse

Verletzungen, unter anderem am Kopf, zuzog. Der schwer verletzte Mann kam nach

Alarmierung des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus. Der 27-jährige Fahrer der

Straßenbahn und dessen Fahrgäste blieben unverletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der 60-Jährige die Gleise der Straßenbahn

betreten haben, als die Fußgängerampel rot angezeigt habe.

Es kam aufgrund des Unfalls zu einer temporären Umleitung des

Straßenbahnverkehrs. Der abgesperrte Bereich wurde gegen 21:15 Uhr wieder für

den Verkehr freigegeben. Zwischenzeitlich versammelten sich mehrere Unbeteiligte

vor Ort. Die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen dauern an.

Frankfurt-Sachsenhausen: „Cash Trapping“ am Geldautomaten – Festnahme

Frankfurt (ots) – (dr) Beamte des 8. Polizeireviers haben am gestrigen

Donnerstag (29. September 2022) zwei 23 und 39 Jahre alte Männer festgenommen,

die im Verdacht stehen, in Sachsenhausen einen Geldautomaten manipuliert zu

haben.

Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 20:00 Uhr eine Manipulation an einem

Geldautomaten sowie zwei verdächtige Personen, die sich an diesem aufhalten

würden. Umgehend fuhren mehrere Polizeistreifen in die Schweizer Straße zu der

genannten Bankfiliale. Kurz bevor die Beamten eintrafen verließen die zwei

Verdächtigen jedoch das Bankgebäude. Offenbar wollten sie sich absetzen. Doch

eingesetzte Kräfte des 8. Reviers konnten das Duo noch in der Nähe antreffen und

festnehmen. Bei ihrer Durchsuchung fanden die Beamten eine Manipulationseinheit

sowie mutmaßlich mittels „Cash Trapping“ erlangtes Bargeld (60 Euro) auf. Die

Beweismittel stellten sie sicher.

Die zwei Festgenommenen, die zudem über keinen festen Wohnsitz verfügen, kamen

in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

Frankfurt-Innenstadt: „Böses Erwachen“ im Buchladen

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 32-jähriger Mann brach in der Nacht von Donnerstag

(29. September 2022) auf Freitag in einen Buchladen in der Innenstadt ein. Womit

dieser wohl nicht gerechnet haben dürfte, war ein vor Ort befindlicher

Ladendetektiv, welcher umgehend die Polizei informierte. Was folgte, war die

Festnahme des Eindringlings.

Bereits zuvor war es in der Buchhandlung in der Biebergasse zu mehreren

Einbrüchen gekommen. In weiser Voraussicht legte sich am gestrigen Abend ein

Ladendetektiv im Verkaufsraum auf die Lauer. Gegen 23:30 Uhr erwachte dieser

jedoch plötzlich und nahm Geräusche wahr. Vom Krach aufgeschreckt begab sich der

Detektiv auf die Suche nach der Lärmquelle und entdeckte den späteren

Beschuldigten, der offensichtlich gewaltsam in den Laden eingedrungen war. Es

gelang ihm, den ertappten Langfinger bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei

festzuhalten. Beamte des 1. Reviers ließen schließlich die Handschellen klicken.

Für den wohnsitzlosen Mann ging es nach der Festnahme in die Haftzellen des

Polizeipräsidiums Frankfurt.

Derzeitige Ermittlungen deuten darauf hin, dass der 32-Jährige offenbar auch für

weitere Taten in Frage kommt, die sich vor kurzem ereignet haben.

Videoaufzeichnungen zeigen ihn mit derselben Kleidung. Die Ermittlungen dauern

an.