Groß-Gerau

Polizeistreifen nehmen 23-Jährigen fest

Kelsterbach (ots) – Polizeistreifen haben am frühen Freitagmorgen (30.09.) einen 23-Jährigen wegen zahlreicher Beanstandungen vorläufig festgenommen. Gegen 2.15 Uhr stoppte eine Polizeistreife den Mann aus Kelsterbach in der Martin-Luther-Straße. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass der Gestoppte alkoholisiert und berauscht am Steuer saß. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,93 Promille, ein Drogentest reagierte positiv auf Kokain.

Als die Beamten das Fahrzeug durchsuchen wollten, störte der 23-jährige die polizeiliche Maßnahme und verletzte eine Beamtin bei der Fesselung am Kopf. Mit Unterstützung weiterer Streifen wurde er gefesselt und auf die Polizeistation gebracht. Der vermeintliche Grund für sein Verhalten war bei der Durchsuchung seines Wagens schnell gefunden.

Die Polizeikräfte entdeckten 7 verkaufsfertige Plomben Kokain, eine Feinwaage, ein Einhandmesser sowie Bargeld. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt. Der Festgenommene musste eine Blutentnahme auf der Wache über sich ergehen lassen. Zudem ordnete die Staatsanwaltschaft Darmstadt die Durchsuchung seiner Wohnung an, die jedoch nicht zu weiteren Sicherstellungen führte.

In den eingeleiteten Verfahren wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt, des Handels mit Betäubungsmitteln und des tätlichen Angriffs auf die Polizeibeamtin muss sich der 23-Jährige jetzt strafrechtlich verantworten. Ob er am Freitag einem Haftrichter vorgeführt wird, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Rohbau im Visier von Kriminellen

Biebesheim (ots) – In der Nacht zum Freitag (30.09.) haben sich Diebe in der Heidelberger Straße Zugang zu einem Rohbau verschafft und mehrere Kabel samt Kabelrollen sowie Kupferrohre entwendet. Der verursachte Gesamtschaden dürfte sich ersten Erkenntnissen zufolge auf mehr als 5.000 Euro belaufen.

Das Kommissariat 42 in Gernsheim ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06258/9343-0 entgegen.

Entwendeter Lastwagen lokalisiert Zivilfahnder nehmen 2 Tatverdächtige fest

Bischofsheim/Friedberg (ots) Nach dem Diebstahl eines Lastwagens in der Nacht zum Donnerstag (wir haben berichtet) haben Zivilfahnder am späten Aabend zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Gegen 07 Uhr am Donnerstagmorgen bemerkten Zeugen den Diebstahl der Zugmaschine, die seit 17 Uhr am Vorabend in der Straße “Neben dem Mühlweg” geparkt war. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen des Kommissariats 21/22 der Rüsselsheimer Kripo konnte das Fahrzeug, an dem gefälschte Kennzeichen angebracht waren, in Friedberg lokalisiert werden.

Zivilfahnder der Polizeidirektion Bergstraße nahmen schließlich gegen 23.15 Uhr zwei 32 und 35 Jahre alte Männer vorläufig fest, als sie mit dem gestohlenen Lastwagen wegfahren wollten. Die Festgenommenen, die nach derzeitigen Erkenntnissen in Butzbach gemeldet sind, kamen für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen in eine Gewahrsamszelle. Sie müssen sich jetzt in dem eingeleiteten Verfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls strafrechtlich verantworten.

Zu flott auf der Autobahn -Zweimal knapp 1.000 Euro fällig

Mörfelden (ots) – Ein 61-jähriger Autofahrer aus Kroatien sowie ein 43-jähriger Wagenlenker aus der Schweiz wurden am Donnerstagmittag (29.09.) von zivilen Verkehrsfahndern des Polizeipräsidiums Südhessen auf der A 5, zwischen Darmstadt und Frankfurt gestoppt.

Während der 61-Jährige die auf dem Streckenabschnitt geltende Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h um 46 Stundenkilometer überschritt, war der Fahrer aus der Schweiz 57 km/h zu schnell. Zur Sicherung des Verfahrens mussten beide noch an Ort und Stelle jeweils knapp 1.000 Euro an die Ordnungshüter entrichten.

Darmstadt

Zahlreiche Autos aufgebrochen und nach Beute durchwühlt

Darmstadt (ots) – Auf mehrere Autos im Stadtgebiet Darmstadt hatten es noch unbekannte Täter offenbar in der Nacht zum Freitag (29.-30.9.) abgesehen. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie sich an mindestens neun Fahrzeugen unterschiedlichster Hersteller, unter anderem in der Hügelstraße, der Wittichstraße, der Rheinstraße, der Artilleriestraße, der Annastraße, der Mina-Rees-Straße und in der Eschollbrücker Straße zu schaffen.

In der Mehrheit schlugen die Kriminellen eine Scheibe der abgestellten Fahrzeuge ein und durchwühlten die Innenräume. Das Gesamtausmaß der Schäden sowie der Gesamtumfang der Beute ist aktuell noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt ist mit den Fällen betraut und schließt mögliche Tatzusammenhänge nicht aus. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachten konnten oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu melden. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Ermittlerinnen und Ermittler des zuständigen Kommissariats 21/22 zu erreichen.

Scheibe eingeschlagen

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Freitag (30.09.) haben Kriminelle ein Taxi in der Ingelheimer Straße ins Visier genommen. Gegen 5.30 Uhr bemerkten Zeugen die eingeschlagene Seitenscheibe am Fahrzeug, das seit 18.30 Uhr am Vorabend auf einem dortigen Parkplatz abgestellt war. Die bislang noch unbekannten Täter durchsuchten den Innenraum nach Wertgegenstände und suchten anschließend ohne Beute das Weite.

Der entstandene Sachschaden liegt bei mehreren Hundert Euro. Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

Einbruch in Geschäft – Täter haben es auf Mobiltelefone abgesehen

Darmstadt (ots) – Auf Mobiltelefone in der Auslage eines Geschäfts in der Ludwigstraße hatten es Kriminelle am frühen Freitagmorgen (30.9.) abgesehen. Gegen 3.40 Uhr beschädigten die Täter die Scheibe der Eingangstür und schnappten sich die Beute. Unerkannt gelang ihnen die Flucht.

Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht beziffert. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Roßdorf (ots) – Am Donnerstag (29.09) zwischen 08:30 und 18:30 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen, in der Beunegasse auf Höhe der Hausnummer 28 geparkten, grauen Skoda Fabia.

Das Auto wurde an der hinteren Stoßstange, sowie an der linken hinteren Fahrerseite, beschädigt. Etwa 1.500 € wird die Reparatur des Fahrzeuges kosten. Zeugen, welche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154 6330-0 zu wenden.

Kreis Bergstraße

14-jähriger Radfahrer von PKW angefahren

Viernheim (ots) – Am Donnerstag (29.09.) um 19:20 Uhr kam es im Einmündungsbereich Adolf-Kolping-Straße / Max-Born-Straße in 68519 Viernheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem noch unbekannten Verkehrsteilnehmer und einem 14-Jährigen Fahrradfahrer aus Viernheim. Der Fahrradfahrer erlitt durch Zusammenstoß leichte Prellungen am rechten Knie. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein.

Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Tel.-Nr. 06206/94400 in Verbindung zu setzen.

Odenwaldkreis

Kripo ermittelt nach zwei Autoaufbrüchen und sucht Zeugen

Bad König (ots) – Nach zwei Autoaufbrüchen in Bad König in der Nacht zum Freitag (30.09.) hat die Odenwälder Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Die beiden Fahrzeuge waren in der Bahnhofstraße und Friedrichstraße abgestellt. Ersten Erkenntnissen zufolge schlugen die bislang noch unbekannten Täter gegen 0.30 Uhr Seitenscheiben an beiden Auto ein. Aus einem Wagen entwendeten sie eine Laptoptasche und suchten anschließend unerkannt das Weite.

Es wird von einem Gesamtsachschaden von rund 3.000 Euro ausgegangen. Das Kommissariat 21/22 geht von einem Tatzusammenhang aus und sucht Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen sind. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06062/953-0 zu erreichen.

