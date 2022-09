Entlaufenes Känguru vmtl. von Zug erfasst und tödlich verletzt -Abschlussmeldung-

(s. auch Erstmeldung vom 12.09.2022, 13:50 Uhr bzw. die Folgemeldungen vom 13.09. und 14.09.2022)

Das aus einer Tierauffangstation in Sontra vermisste Känguru ist mutmaßlich von einem vorbeifahrenden Zug erfasst und dabei tödlich verletzt worden.

Verantwortliche Mitarbeiter der Deutschen Bahn faden bereits am gestrigen Donnerstagvormittag entlang der Bahnstrecke Sontra/Wichmannshausen einen Tierkadaver.

Wie sich bei der Begutachtung des Kadavers herausstellte, handelte es sich hier um das besagte Känguru, welches von dem Betreiber einer Tierauffangstation in Sontra bereits am 11.09.2022 als „vermisst“ gemeldet worden war.

Der Inhaber der Auffangstation wurde zeitnah über den Fund des Kadavers verständigt und nahm sich in der Folge dann auch des verstorbenen Tieres an.

Die Lage entlang der Bahnstrecke und die Umstände des Fundortes lassen darauf schließen, dass das Tier von einem vorbeifahrenden Zug erfasst wurde und dadurch letztlich zu Tode kam. Hinweise darauf, dass das Tier unter anderen Umständen zu Tode kam, ergaben sich nicht, so dass die Mitarbeiter der Bahn und auch der Tierhalter von einem Unfallgeschehen ausgehen.

Verschiedene Sachbeschädigungen im Stadtgebiet von Eschwege zur Anzeige gebracht; Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen

Seitens der Stadt Eschwege sind aktuell mehrere Vorfälle als Sachbeschädigung zur Anzeige gebracht worden, wonach durch unbekannte Täter an verschiedenen Örtlichkeiten im Eschweger Stadtgebiet im Wesentlichen Hydranten, aber auch andere Gegenstände/Skulpturen widerrechtlich mit Farbe versehen worden sind.

Die Tatzeiten der einzelnen Vorfälle sind hier nicht genau einzugrenzen. Die Taten geschahen sämtlich im Zeitraum von August bis Ende (28.09.) September. Die Stadt Eschwege geht hierbei insgesamt von einem Schaden in Höhe von 3000 Euro aus.

Folgende Örtlichkeiten sind im Einzelnen betroffen:

37269 Eschwege, Alter Steinweg, bemalter/besprühter Poller in weiß

37269 Eschwege, Alter Steinweg, bemalter/ besprühter Brunnen in blauweiß

37269 Eschwege, Gebrüderstraße, bemalter/besprühter Hydrant in schwarzgold

37269 Eschwege, Wiesenstraße (Höhe Stadthalle), bemalter/ besprühter Hydrant in blau-weiß

37269 Eschwege, Unter dem Berge (Woolworth Parkplatz), bemalter/ besprühter Hydrant in blau-weiß

37269 Eschwege, An den Anlagen, bemaltes/ besprühtes Löwendenkmal in gold

37269 Eschwege, Netergasse, bemalter/ besprühter Hydrantenkopf in blau

37269 Eschwege, Neustadt, bemalter/ besprühter Hydrantenkopf in blau

37269 Eschwege, Kreisel Stadthalle, bemaltes/ besprühtes Bootgestänge in weiß

37269 Eschwege, Stadtbahnhof, bemalter/ besprühter Hydrant in blau-weiß



Hinweise nimmt in den Fällen die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung; Polizei sucht Zeugen

In der Südbahnhofstraße in Witzenhausen haben Unbekannte an der dortigen Packstation der Deutschen Post den Kartenschlitz, das Display und den Scanner mit Bauschaum verklebt und dadurch beschädigt. Der entstandene Schaden liegt bei 500 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag 17.00 Uhr und Freitag 10.00 Uhr. Hinweise an die Polizei Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Ein geparkter weißer Kia Picanto ist gestern von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der Verursacher beging anschließend Unfallflucht. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in der Leipziger Straße in Waldkappel, wo der Kia ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen stand. Zur genannten Unfallzeit nahmen die Geschädigten offenbar noch Unfallgeräusche war. Als sie nachschauten war der Unfallverursacher aber bereits über alle Berge. Der Schaden an dem Kia befindet sich am vorderen linken Kotflügel und beträgt 800 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Wildunfall

Eine 54-jährige Autofahrerin aus Berkatal hat am Freitagmorgen gegen 06.20 Uhr ein Reh erfasst, als sie auf der Landesstraße L 3239 von Dudenrode in Richtung Weißenbach unterwegs war. Bei dem Unfall entstand am Auto der Frau ein Schaden von 1000 Euro.

Sachbeschädigung, Bedrohung

Wegen eines Vorfalls von Bedrohung und Sachbeschädigung hat die Polizei in Eschwege Ermittlungen gegen einen 19-Jährigen aus Eschwege aufgenommen. Der 19-jährige Tatverdächtige soll am Donnerstagmittag gegen 13.10 Uhr auf das Grundstück eines Nachbarn gegangen sein und dort einem 51-jährigen Mann mit Worten und einem Baseballschläger gedroht haben. Zudem soll der Tatverdächtige mittels des Baseballschlägers mehrmals auf den Gartenzaun des 51-Jährigen geschlagen haben, der dadurch beschädigt wurde (Schaden 50 Euro). Anlass dieses eskalierenden Vorfalls war offenbar, dass der 51-Jährige zuvor im Zuge zivilrechtlicher Streitigkeiten die Herausgabe von persönlichen Gegenständen verlangt hat.

Polizei Hessisch Lichtenau

Geldbörse aus Kinderwagen geklaut; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben in Hessisch Lichtenau in der Poststraße in Höhe eines Eiscafe`s eine Geldbörse aus einem Kinderwagen geklaut. Enthalten waren 10 Euro und der Führerschein der Geschädigten. Der Vorfall ereignete sich bereits am Dienstag gegen 13.00 Uhr. Hinweise an die Polizei Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

Mann beleidigt Ehefrau und bewirft sie mit Gegenständen

Am gestrigen späten Nachmittag ist ein 58-jähriger Mann aus Wanfried gegenüber seiner 56-jährigen Ehefrau gewalttätig geworden. Der Mann soll im Zuge von Beziehungsstreitigkeiten u.a. beleidigend geworden sein und auch mehrere Gegenstände u.a. eine Flasche nach seiner Frau geworfen haben, wodurch diese aber nicht verletzt wurde. Schließlich war der 58-Jährige dann von zu Hause aufgebrochen und alkoholisiert in ein Fahrzeug gestiegen mit dem er dann in Richtung Treffurt fuhr.

Polizei in Thüringen ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr

Als der eskalierende Vorfall von der geschädigten Frau der Polizei gemeldet wurde, nahmen die Beamten von Eschwege den geschilderten Sachverhalt als Häusliche Gewalt zur Anzeige, parallel fahndete die Polizei derweil mit Unterstützung der Thüringer Kollegen nach dem Pkw des Tatverdächtigen. Die Beamten der Thüringer Polizei konnten den 58-jährigen Tatverdächtigen dann später auch antreffen und ermitteln nun in eigener Zuständigkeit wegen einer Trunkenheitsfahrt (1,3 Promille) gegen den Mann. Im Zuge ihrer Maßnahmen führten die Beamten aus Thüringen den 58-Jährigen einer Blutprobe zu, stellten den Führerschein des Mannes sicher und verhinderten eine Weiterfahrt durch die Sicherstellung der Pkw-Schlüssel.

58-Jähriger greift Eschweger Beamten an, leistet Widerstand und verbringt anschließend die Nacht in der Gewahrsamszelle

Nach der Beendigung der polizeilichen Maßnahmen der Thüringer Beamten hatte sich der 58-Jährige dann mit einem Taxi wieder zurück auf den Heimweg gemacht. Dort suchten ihn dann die Beamten aus Eschwege auf, um ihm im Zuge der Ermittlungen wegen des Vorfalls von Häuslicher Gewalt noch eine Wegweisungsverfügung gegenüber der geschädigten Ehefrau auszusprechen. Daraufhin wurde der Mann dann beleidigend gegenüber den Eschweger Beamten und griff diese schließlich unvermittelt aktiv an, so dass die Beamten sich mit einfacher körperlicher Gewalt zur Wehr setzen mussten, um den Angriff und die Widerstandshandlungen des 58-Jährigen abzuwehren. Die Beamten brachten den Mann zu Boden und fesselten ihn. Die Nacht verbrachte er aufgrund seines aggressiven und alkoholisierten Zustands dann letztlich in der Gewahrsamszelle der Eschweger Polizei, von wo aus er am anderen Morgen entlassen wurde.